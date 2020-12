In die Potsdamer Demenz-WG ist der Alltag zurückgekehrt

Potsdam

In die Potsdamer Demenz-WG in der Heinrich-Mann-Allee ist der Alltag einigermaßen zurückgekehrt. Zwar steht das Haus noch immer unter Quarantäne, weil vor zwei Wochen alle neun Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, doch inzwischen sind alle Tests negativ und alle Bewohner symptomfrei.

Noch bis Donnerstag bleiben Manja Sprdlik, die Chefin des Omi-Opi-Hauses, und zwei Pflegekräfte mit in dem Omi-Opi-Haus, dann wird die Quarantäne voraussichtlich aufgehoben. Exklusiv für die MAZ wird Sprdlik am Heiligen Abend ein abschließendes Update über die Situation vor Ort geben, bis dahin wird sie sich nur melden, wenn etwas Besonderes vorfällt. Keine Nachrichten in den nächsten Tagen bedeuten dementsprechend gute Nachrichten.

Von Sarah Kugler