Initiative „Seebrücke Potsdam“ veranstaltet Flashmob am Landtag

Potsdam

Mit einem Flashmob hat die Initiative „ Seebrücke Potsdam“ die Evakuierung der Geflüchteten-Lager in Griechenland sowie die Aufnahme von Menschen von dort in Deutschland gefordert. Dazu legten sich 28 Männer und Frauen auf den Boden am Alten Markt vor dem Landtag und formten die drei Buchstaben SOS. Auch viele Banner, Plakate und Graffiti, die im Laufe der vergangenen Woche in Potsdam aufgetaucht sind, unterstützten die Forderung der Aktivisten.

Aus ihren Kreisen ließen die Aktivisten mitteilen: „Wir als Initiative Seebrücke Potsdam fordern von der Landesregierung: Ignoriert nicht länger die katastrophale Situation an den EU-Grenzen! Die sofortige Hilfe für Geflüchtete in den Lagern Griechenlands und deren Aufnahme in Deutschland ist längst überfällig. Wie lange will die Landesregierung noch zuschauen?“

Anzeige

Nicht die erste Protestaktion

Es war nicht die erste Protestaktion in Potsdam, um auf die katastrophalen Bedingungen für die Menschen in den griechischen Lagern aufmerksam zu machen. Am Sonntag, 12. April, standen rund 150 Aktivisten in einer Warteschlange vor einem Bäcker in der Brandenburger Straße. Sie trugen Schilder und Banner und setzten sich für die Geflüchteten in den griechischen Lagern ein.

Weitere MAZ+ Artikel

Ihr Protest war eine Alternative zu ihrer ursprünglich geplanten Demonstration am Ostersonntag. Die hatte die Potsdamer Polizei wegen der aktuell geltenden Eindämmungsverordnung, nach der nicht mehr als zwei Menschen in der Öffentlichkeit zusammenkommen dürfen, verboten. Aber auch die rund 650 Meter lange Schlange vor dem Bäcker hatte die Polizei schnell aufgelöst.

Lesen Sie dazu auch:

Von Annika Jensen