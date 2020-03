Bündnis droht mit „Untätigkeitsanzeige“

Innenstadt

Die Initiatoren der Bürgerbegehren zum Klinikum „ Ernst von Bergmann“ werfen dem Innenministerium bei der rechtlichen Prüfung des ersten Begehrens eine „skandalöse Verzögerung“ vor und drohen mit „ Untätigkeitsanzeige“.

In ihrer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung beziehen sich die Sprecher Michael Schmid und Jörg Kwapis vom Bündnis „Gesunde Zukunft Potsdam“ auf einen MAZ-Beitrag von Ende Februar, nach dem noch kein Ende der Prüfungen absehbar war.

Ministeriumssprecher Andreas Carl hatte das auf Anfrage der MAZ auch damit begründet, dass nicht nur „mehrere Referate des Innenministeriums“ beteiligt seien, sondern „möglicherweise auch noch Stellungnahmen anderer Ministerien der Landesregierung einzuholen“ seien.

Das Bürgerbegehren für eine faire Bezahlung am Klinikum ist dem Ministerium mit Feststellungsbeschluss der Stadtverordneten vom 29. Januar überwiesen worden.

Erst nach der Prüfung kann sich entscheiden, ob die Stadtverordneten das Anliegen des Begehrens bestätigen oder ob die Potsdamer für einen Bürgerentscheid an die Wahlurnen gerufen werden. Nach dem Wortlaut des Begehrens soll das nichtärztliche Personal ab Juni nach Tarif gezahlt werden.

In ihrer Mitteilung mutmaßen die Initiatoren: „Offenbar wusste das Innenministerium nach einem Monat Bearbeitung immer noch nicht, wer in welchem Umfang die rechtlichen Prüfungen vornehmen kann.“

In einer Chronologie verweisen Sie auf ihre mehrfach geäußerte Bitte um fachliche Einschätzung durch die Kommunalaufsicht, die von dieser wegen „Noch-Nicht-Zuständigkeit“ zurück gewiesen worden sei, so im Juni 2019 vor dem Start des Bürgerbegehrens und im Januar 2020 nach der Übergabe der Unterschriftenlisten an den Kreiswahlleiter.

Bedenklich ist nach Ansicht der Initiatoren, dass eine kommunalrechtliche Prüfung des Anliegens „erst nach dem Sammeln tausender Unterschriften“ beginnen könne. „Noch fragwürdiger“ werde das Verfahren, „wenn sich die zuständige Behörde trotz frühzeitiger Einbindung in Schweigen“ hülle.

Das Innenministerium, das von der MAZ am Dienstagvormittag um eine Stellungnahme gebeten wurde, hat sich abgesehen von einer Bitte um Zusendung der Mitteilung im Wortlaut bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Am Mittwoch wird das zweite Klinikums-Begehren nach Prüfung der Unterschriften zur Feststellung in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, das danach ebenfalls zur rechtlichen Prüfung an die Kommunalaufsicht geht.

Laut Rathaus sind 15.825 der insgesamt übergebenen 17.505 Unterschriften des Begehrens für bessere Arbeitsbedingungen geprüft worden. Davon seien 14.320 gültig, 1505 ungültig. Nötig waren laut Rathaus 14.220 gültige Unterschriften.

