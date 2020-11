Inklusion in Potsdam: Nur die Hälfte der Schulen ist barrierefrei

Potsdam

Von 45 Schulen und Oberstufenzentren in Potsdam sind gerade einmal 23 barrierefrei. Das geht aus einer Tabelle der Verwaltung hervor, mit der ein Überblick über Umbaubedarf und die Möglichkeiten für einen solchen Umbau gegeben wird. Die Stadtverordneten hatten das Rathaus im Frühjahr auf Antrag von SPD, Grünen und Linken mit einer Prüfung beauftragt, wie Barrierefreiheit „auch an Schulen mit Denkmalschutz realisiert werden kann“.

In der nun vom Rathaus vorgelegten Liste sind sowohl Schulneubauten wie die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule enthalten, wie Plattenbauschulen des DDR-Typs Erfurt wie die Voltaire-Gesamtschule und denkmalgeschützte Gebäude wie die Goetheschule in Babelsberg, die Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet worden ist.

Umbau gefährdet Mindestgröße

Letztere gehört zu neun Schulen, in denen Barrierefreiheit laut Verwaltung „nicht möglich“ ist. Weitere Einrichtungen ohne Aussicht auf Barrierefreiheit sind die Grundschule Max Dortu, die Gerhart-Hauptmann-Grundschule, die Grundschule Bruno-H.-Bürgel, die Eisenhart-Schule, die Käthe-Kollwitz-Oberschule, das Bertha-von-Suttner-Gymnasium, das Einstein-Gymnasium und die Schule Zweiter Bildungsweg, Heinrich von Kleist.

In allen Fällen bietet der Baukörper nach Einschätzung der Verwaltung einen hinreichenden Platz für den Umbau, würde die barrierefreie Umgestaltung der Bestandsgebäude wegen des Verlustes von Unterrichtsräumen zu einer Reduzierung der jeweiligen Zügigkeit führen. Konsequenz wäre gegebenenfalls die Aufgabe des Schulstandortes wegen Unterschreitung der gesetzlichen Mindestzügigkeit, schreibt die Verwaltung.

„Eisenhart“ würde sieben Räume verlieren

Die Rede ist von mindestens drei Unterrichtsräumen wie im Fall der Grundschule Max Dortu bis zu sieben Unterrichtsräumen bei der Eisenhartschule, die mit dem Einbau erforderlicher Anlagen von der behindertengerechten Aufzugsanlage bis zu mindestens einer barrierefreien WC-Anlage je Ebene verloren gingen.

Geplant seien zur Herstellung von Barrierefreiheit die Sanierung und Erweiterung der Regenbogenschule Neu Fahrland, ein Neubau für die Schule am Nuthetal, sowie der Neubau für die Gesamtschule am Schloss, in der mit sechs Zügen Kapazitäten für den wachsenden Potsdamer Norden geschaffen werden sollen.

Neun Schulen könnten nachgerüstet werden

Möglich sei die Herstellung von Barrierefreiheit zudem an der Voltaire-Gesamtschule, die Montessori-Oberschule, die Zeppelin-Grundschule, die Schule am Griebnitzsee, die Grundschule am Humboldtring, die Gesamtschule Peter Joseph Lenné, die Weidenhof-Grundschule, das Leibniz-Gymnasium und die Theodor-Fontane-Oberschule.

Die Sanierung dieser neun Schulen mit dem Ziel einer Barrierefreiheit würde laut Stadt insgesamt 55 Millionen Euro kosten.

Die Mitteilung der Verwaltung, die jetzt veröffentlicht wurde, steht auf der Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung.

