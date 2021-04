Potsdam

Dis Mitglieder des Potsdamer Innenstadt-Händlernetzwerks Ici! Potsdam werden sich nicht an dem gestern gestarteten Modellprojekt „Ebay-City“beteiligen. „Wir lehnen das Projekt ab“, sagte Eike Neubarth, Vorstand der Händlervereinigung und Inhaber der „Bierlese“ in der Dortustraße. Man halte den Ebay-Ansatz für „nicht weitreichend genug“ und womöglich gar für kontraproduktiv für das gemeinsame Ziel der Potsdamer Einzelhändler, eine zentrale Web-Plattform zu entwickeln. „Wir hätten uns gewünscht, dass die Initiative für einen gemeinsamen Online-Markt aus der Stadt selbst kommt, nicht von einem Konzern wie Ebay“, so Neubarth.

Der amerikanische Internetkonzern Ebay hat am Mittwoch sein Modellprojekt gestartet, mit dem der Onlinehandel lokaler Potsdamer Unternehmen unterstützt werden soll. Dafür wurde unter dem Dach von Ebay ein Online-Marktplatz eingerichtet, auf dem in Potsdam ansässige Unternehmen ihre Waren präsentieren und verkaufen können. Darüber hinaus können die teilnehmenden Geschäfte auf einer interaktiven Karte weiterführende Informationen zu ihrem Unternehmen wie Termine oder Öffnungszeiten hinterlegen. Ein weiterer Vorteil für die Verkäufer: Die Produkte werden auch auf dem Hauptportal www.ebay.de angezeigt.

Wer gehört dazu, wer nicht?

Ziel sei es, den lokalen Handel zu stärken, teilte der US-Konzern am Mittwoch mit. Den Händlern vor Ort werde so die Möglichkeit geboten, ihre Ware global zu präsentieren und zu verkaufen. Derzeit finden sich nach Angaben der Potsdamer Stadtverwaltung Angebote von mehr als 250 gewerblichen Händlerinnen und Händlern aus Potsdam auf der Website. Neben Potsdam wurde Nürnberg, Lübeck, Chemnitz, Mönchengladbach, Moers, Gummersbach, Diepholz, Bad Kreuznach und der Region Ortenau ein Platz auf der Ebay-Plattform eingeräumt.

„Eine schicke technische Online-Präsenz ist nicht das Wesentliche“, heißt es in einem Schreiben des Ici!-Vorstands zu „Ebay-City“. Vielmehr müsse es darum gehen, eine „wirklich nachhaltig-ansprechenden Präsenz der Stadt, der Akteure, des Angebots“ zu erreichen. Es sei bislang unklar, schreiben die Innenstadt-Händler von Ici! Potsdam, nach welchen Kriterien Ebay seine Verkaufspartner vor Ort auswähle. Es brauche daher weitere Diskussionen über die Frage, wer an dem Projekt teilnehmen könne, und wer nicht.

Ergänzendes Angebot zu Online-Shops

André Horn ist mit seinem Geschäft bereits Teil der Plattform „Ebay-City“. Der Inhaber „Musik-Oehme & Mail Order Music“ in der Jägerstraße wurde schon vor Wochen von Ebay angefragt, ob er sich an dem Projekt beteiligen wolle. „Ich halte das für eine interessante Sache“, sagt Horn. Mit seinem Geschäft ist er schon lange auf dem Online-Marktplatz vertreten, jetzt kommt der Vermarktungsportal auf „Ebay-City“ noch dazu.

Sein eigener Online-Shop und sein Ebay-Shop bleiben parallel zu seiner Seite auf „Ebay-City“ bestehen. Für Verkäufe über das Portal müsse er die gängigen Ebay-Gebühren bezahlen. Derzeit sind dort nur eine Handvoll Artikel des Musikfachhandels zu finden. Ab nächster Woche will er dann einen Großteil seines Sortiments einstellen. „Wir sind gespannt, ob das einen Effekt haben wird.“

Von Feliks Todtmann