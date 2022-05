Innenstadt

Die Inselbühne auf der Freundschaftsinsel startet am Donnerstag in die neue Saison. Die ehrenamtlichen Betreiber der Bühne, das Team der Potsdamer Bürgerstiftung, lädt um 15 Uhr zum offiziellen Kick-Off – Potsdam sei wieder einmal „reif für die Insel“, heißt es in der Einladung. Neben dem Projektleiter Kaspar von Erffa werden auch die Vorsitzende der Potsdamer Bürgerstiftung Marie-Luise Glahr und einige Mitglieder des alten und neuen Inselbühne-Teams vor Ort sein.

Inselbühne mit 6000 Besuchern

Die Veranstalter hatten lange zittern müssen, ob sie die Bühne auf der Freundschaftsinsel überhaupt weiter betreiben können: Noch im März dieses Jahres hatte die Bürgerstiftung keinen neuen Nutzungsvertrag erhalten – nicht einmal eine entsprechende Ausschreibung hatte es damals gegeben. So konnten weder Fördermittel eingeworben noch Absprachen mit Künstlern getroffen werden. In ihrer ersten, coronabedingt noch eingeschränkten Saison konnte die Inselbühne 2021 rund 6000 Besucher empfangen, 100 Künstler waren aufgetreten.

Potsdamer Inselbühne: Eintritt frei, Miete auch

Die Freilichtbühne wurde 1973 anlässlich der damaligen Weltfestspiele der Jugend in Berlin angelegt. Regelmäßig bespielt wurde sie vor dem Stiftungs-Engagement zuletzt von 2007 bis 2012 mit dem Freilicht-Sommerkino des Babelsberger Thalia-Filmtheaters. Schon seit 2014, also weit vor der ersten Saison, hatte sich die Potsdamer Bürgerstiftung um die Inselbühne bemüht und bereits eine entsprechende Crowdfunding-Kampagne für die Bespielung ins Leben gerufen. Seit 2021 darf die Stiftung nun in den warmen Monaten die Bühne kostenfrei nutzen. Auch für die Besucher ist der Kulturgenuss nicht mit Kosten verbunden, lediglich um Spenden wird gebeten. Die Unsicherheiten im Betrieb sind indes wiederkehrend, auch bei der ersten Vergabe der Nutzungsrechte hatte die Stiftung über mangelnde Kommunikation der Stadtverwaltung und damit verbundene Schwierigkeiten bei der Organisation geklagt.

Neben dem Saisonstart plant die Bürgerstiftung für Donnerstag auch die Bepflanzung neuer Beete an der Inselbühne.

Von MAZonline