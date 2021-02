Potsdam

Die Coronavirus-Pandemie setzt viele Menschen finanziell unter Druck. Aline Liebenow (43) ist beim Awo-Bezirksverband Potsdam Schuldner- und Insolvenzberaterin: Noch ist es in den Beratungsstellen in der Landeshauptstadt und in Potsdam-Mittelmark vergleichsweise ruhig, sagt sie – der Ansturm der Hilfesuchenden lasse aber nicht mehr lang auf sich warten.

Viele Menschen erleiden durch die Coronavirus-Pandemie finanzielle Einschnitte – etwa durch Kurzarbeit oder weil sie ihr Gewerbe nicht ausüben können. Spüren Sie das auch bei der Schuldnerberatung?

Aline Liebenow: Im Moment noch nicht so sehr. Die aktuellen Einschnitte treffen vor allem die Unternehmer, die monatelang auf die staatlichen Hilfen gewartet und von ihren Rücklagen gelebt haben. Wenn jetzt nicht ganz bald ganz viel passiert, werden viele dieser Menschen auf uns zukommen. Ein Beispiel: Ich habe erst kürzlich eine Brautmodenverkäuferin gesprochen, die sechs Monate lang von ihren Reserven gezehrt hat. Jetzt ist alles aufgebraucht, alle Konten sind leer und der Laden, den zwei Generationen vor ihr eröffnet haben, steht kurz vor dem Aus. Diese Personengruppe trifft die Pandemie gerade extrem hart: Wir reden hier von Menschen, die ihre Restaurants, Hotels und Geschäfte gerade nicht öffnen dürfen, aber auch von Künstlern. Diese Gruppe fragt zwar ab und zu schon nach, welche Möglichkeiten es gibt, aber sie ist noch nicht so überschuldet, dass sie die Schuldnerberatung in Anspruch nehmen würde. In Potsdam sind derzeit zum Beispiel drei Personen aufgrund der Corona-Pandemie in die Beratung gekommen: ein selbstständiger Gastronom, ein ITler, der erst 2020 in einem neuen Betrieb angefangen hatte, aber wegen Corona gleich wieder gekündigt wurde, und eine Frau, die auf Probezeit in einem Schuhgeschäft gearbeitet hat. Das ist noch nicht viel, aber wir werden die Auswirkungen von Corona zu spüren bekommen

Lesen Sie dazu auch:

Wann werden sich die Corona-Schulden-Fälle häufen?

Letztes Jahr hätte ich gesagt, warten wir mal auf den Herbst. Heute gehe ich davon aus, dass wir mit der Welle im Frühjahr, spätestens im Sommer rechnen müssen – sollten die Hilfen ausbleiben. Die Lage für diese Gruppe verschärft sich gerade extrem und ich rechne auch damit, dass wir – wenn sich nichts tut und die Konten nicht aufgefüllt werden – schon im April, Mai vor einer Personengruppe stehen, mit der wir bislang noch nie etwas zu tun hatten.

Wer kommt denn sonst zu Ihnen?

Das ist sehr unterschiedlich. Laut unserer Statistik waren es im vergangenen Jahr 60 Prozent männliche, meist alleinstehende, arbeitslose Ratsuchende mit einem Einkomme weit unter der Pfändungsfreigrenze. Im Moment kommen eher Personen zu uns, die in der Pandemie Zeit zum Aufräumen hatten und auf Briefe gestoßen sind, die vielleicht schon lange in der Schublade oder im Schrank versteckt wurden – Personen, die das Thema endlich in Angriff nehmen wollen. Wir haben extrem viele neue Anfragen. Es gibt viele, die sagen: Ich will jetzt doch etwas ändern. Hinzu kommt dazu, dass zum Ende 2020 die Verkürzung der Restschuldbefreiung in Kraft getreten ist und das Insolvenzverfahren damit nur noch drei statt sechs Jahre dauert. Diese Erleichterung ist natürlich auch ein Auslöser.

Hier bekommen Sie Hilfe In Potsdam hat die Schuldner- und Insolvenzberatung der Awo Montag bis Freitag 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Awo weist darauf hin, dass die Termin- und Beratungsmöglichkeiten wegen des Coronavirus derzeit eingeschränkt sind und bittet, dass sich Ratsuchende zuerst telefonisch unter 0331/20076350 oder per E-Mail an schuldnerberatung@awo-potsdam.de an die Beratungsstelle wenden. Die Beratungsstelle ist in der Babelsberger Straße 12 im Büroturm West des Hauptbahnofs zu finden. In Werder ist das Telefon in der Beratungsstelle Montag bis Donnerstag von 8 bis 16.30 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr besetzt und unter 03327/5737280 zu erreichen, per E-Mail können Ratsuchende unter schuldnerberatung-werder@awo-potsdam.de melden. Zu finden ist die Beratungsstelle in der Eisenbahnstraße 1.

Wer kann denn eigentlich alles Ihre Beratung in Anspruch nehmen?

Wir haben das große Glück, dass jeder zu uns in die Beratung kommen kann. Wir haben keine Einschränkungen. In einigen anderen Bundesländern muss man Kriterien erfüllen – da muss man zum Beispiel ALG-II-Empfänger sein oder darf nur über ein bestimmtes Einkommen verfügen. Aber bei uns darf wirklich jeder vorbeischauen.

Wie viele Menschen nehmen Ihr Angebot wahr?

Im vergangenen Jahr haben wir in Potsdam insgesamt 426 Ratsuchende und in Potsdam-Mittelmark 3794 begrüßt. Wir verzeichnen jährlich einen Anstieg.

Woran liegt das?

Ich glaube, dass wir eine gute Mundpropaganda haben. Unsere Ratsuchenden sind sehr zufrieden und geben das auch gerne an andere weiter. Wir machen sehr oft die Erfahrung, dass uns jemand sagt, dass ein Bekannter den Tipp gegeben hat, oder dass jemand einen Freund oder eine Freundin mitbringt. Ich schätze, die Mundpropaganda macht 70 Prozent der Neuanfragen aus. Schulden sind weiterhin in riesiges Tabuthema. Die Menschen schämen sich, dass sie finanzielle Probleme haben. Aber in bestimmten Kreisen spricht man mit Freunden, Bekannten, Verwandten eben doch drüber und sagt: Ich habe hier so eine nette Schuldnerberaterin, die mir mal geholfen hat... Und dann kommt das Thema irgendwie auf den Tisch und die Menschen melden sich bei uns.

Kommen die Ratsuchenden denn rechtzeitig zu Ihnen?

Wir sammeln leider die Erfahrung, dass nicht jeder sofort kommt. Viele versuchen, selbstständig eine Lösung zu finden. Ich finde es gut, wenn man sich selbst an den Gläubiger wendet. Es gibt jedoch gesetzliche Grundlagen. Da ist zum Beispiel die Verjährung, die nach drei Jahren eintritt und die man unterbricht, wenn man anfängt, Raten zu zahlen – so läuft man Gefahr, auf seinen Schulden sitzen zu bleiben oder mehr zu zahlen als man müsste. Wir befinden uns auf einem schmalen Grat und ich kann nur appellieren: Bitte kommen Sie so zeitig wie möglich!

Wann sollte ich denn Kontakt zu Ihnen suchen? Welche Alarmsignale gibt es?

Es ist ganz einfach: Wenn mein Einkommen nicht mehr ausreicht, um meine Ausgaben zu decken, sollte ich mir Hilfe suchen. Bei uns ist durch die Bank weg alles vertreten: Zu uns kommt der ALG-II-Empfänger, der gut betuchte Pilot, Lehrer – zu uns kommen alle. Dafür gibt es verschiedene Auslöser: Der eine sagt, er hat eine neue Partnerschaft und möchte von vorn anfangen und alles aufräumen, was ihn schon lange begleitet, und es hinter sich lassen. Der nächste bekommt ein Kind. Oder jemand hat einen neuen Job und möchte, dass keine Pfändung mehr beim Arbeitgeber eingeht...

Wie können Sie konkret helfen?

Zunächst verschaffen wir uns gemeinsam einen Überblick – es kommt ja nicht jeder sofort mit seinem gesamten Schuldenberg. Wir schauen uns den Auslöser für seinen Besuch an und überlegen, wie wir diesen einen Punkt regeln können. Dann schauen wir aufs Gesamtbild: Wie hoch sind die Einnahmen? Wie hoch sind die Ausgaben? Worauf kann man verzichten, was kann man kündigen, um mehr Einnahmen zu erzielen? Gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten, um die Einnahmen zu erhöhen? Wenn wir einen Überblick über die Gläubigersituation haben, schreiben wir die Gläubiger an und holen ihre aktuellen Forderungen ein. Dann schauen wir gemeinsam mit dem Ratsuchenden, nach dem für ihn besten Lösungsweg.

Welche grundsätzlichen Fehler machen die Menschen, die bei Ihnen in der Beratung sitzen?

Die meisten machen gar keine Fehler. Jede Situation kann veranlassen, dass jemand in die Schuldenspirale fällt. Ein Beispiel: Ich bin verheiratet, habe ein Haus. Wenn ich arbeitslos werde, kann ich den Kredit nicht mehr bezahlen – dann bin ich schon in der Spirale drin und muss schauen, wie ich da wieder herauskomme. Es gibt viele solcher Anlässe, die Probleme hervorrufen: Arbeitslosigkeit, Trennung, Scheidung, Krankheit, Tod. Und jetzt kommt noch Corona dazu.

Das sind Schicksalsschläge – kann man da überhaupt vorbeugen?

Meines Erachtens nach kann man da nicht viel vorbeugen. Wer rechnet schon damit, dass der Partner stirbt oder dass man sich trennt, obwohl man gerade ein Haus gebaut hat? Viele Menschen geraten unverschuldet in die Schuldenfalle. Es kann jeden treffen. Das sage ich auch meinen Klienten.

Haben Sie dennoch Tipps, wie sich dennoch ein wenig vorsorgen lässt?

Auch wenn es schwerfällt: Führen Sie ein Haushaltsbuch! Das ist natürlich Arbeit, aber es hilft sich mal hinzusetzen und sich Gedanken zu machen, wie hoch die monatlichen Ausgaben sind, was man viertel- oder halbjährlich bezahlt. Es ist wichtig, den Überblick zu behalten. Das Haushaltsbuch ist das A und O, wenn ich mir wirklich sicher sein will – und dann kann ich mir überlegen, ob es die Möglichkeit gibt, etwas beiseite zu legen.

Wie würden Sie all jene, denen Unterstützung guttun würde, ermutigen einen Termin mit der Schuldnerberatung zu machen?

Ich sage immer: Ich bin auch nur ein Mensch – wie jeder andere auch. Man sollte das Vertrauen haben, dass der Schuldnerberater einem nichts Böses will und versucht, mit dem Ratsuchenden gemeinsam eine Lösung zu finden.

Von Nadine Fabian