Potsdam

Die Zahl der Insolvenzen in Potsdam ist 2018 gesunken. Das teilt die Nachrichtenagentur Zeitungsdienst Südwest mit. Trotzdem die Wirtschaft floriert, haben 31 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Im Jahr zuvor waren es noch 43. In ganz Brandenburg gingen 2018 418 Unternehmer pleite. Die schlechte Nachricht: Insgesamt stehen in Potsdam mehr als acht Millionen Euro aus. Die Forderungen sind wohl größtenteils verloren. In neun Fällen sei das Verfahren abgewiesen, weil nicht genug Geld für die Insolvenzkosten vorhanden seien.

Bei den anderen 22 Unternehmen wird geprüft, ob sie nur zahlungsunfähig oder überschuldet sind. 2017 lag die Insolvenzsumme bei mehr als 24 Millionen Euro.

2018 sind 21 Arbeitsplätze in Potsdam von Insolvenzen betroffen, deren Gehälter auch in den Insolvenzforderungen enthalten sind. Die Arbeitnehmer können bei der Agentur für Arbeit aber bis zu drei Monatsgehälter als „Insolvenzgeld“ beantragen.

Von MAZonline