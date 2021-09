Potsdam

Der Potsdamer Integrationspreis wurde am Sonntagmittag im Potsdam-Museum verliehen. Es gab Preise in vier Kategorien sowie Sonderpreise der Wohnungsholding Pro Potsdam. Zugleich war es der Auftakt zur Interkulturellen Woche 2021.

Vier plus zwei Preisträger aus Potsdam

Preisträger in der Kategorie „Projektidee“ ist die Frauen-Fahrrad-Fahrschule des Vereins Hand in Hand Potsdam. In der Kategorie Einzelleistung wurde Jala El Jazairi ausgezeichnet. Die Syrerin kam 2014 nach Potsdam und hat sich zu einer Schlüsselperson der Integrationsarbeit entwickelt. In der Kategorie „Vereinsarbeit“ erhielt der Integrationsverein „Start with a Friend“ den Preis. Preisträger beim Jahresmotto „Fragt die Jugend“ ist das Projekt „Vitamin P - Chancenpatenschaften“ der Panafrikanischen Frauenorganisation Pawlo, des Kulturvereins Palanca und des Verbands für Interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment und Diversity (VIW). Die Sonderpreise der Nachbarschaft von Pro Potsdam gingen an das Begegnungscafé Babelsberg und das Familienzentrum Bisamkiez.

Die Landeshauptstadt Potsdam hat gemeinsam mit der Pro Potsdam zum 17. Mal den Integrationspreis verliehen. Bis zum 21. August 2021 konnten sich Träger, Organisationen und Verbände, private Initiativen, Vereine, Einzelpersonen und Bürgerinitiativen, Schulen und Kindergärten und andere um den Integrationspreis bewerben.

Oberbürgermeister: „Beispiele des guten Miteinanders“

Oberbürgermeister Mike Schubert, der Vorsitzende des Stadtverordnetenversammlung Pete Heuer (beide SPD) und die Vorsitzende des Migrantenbeirates Fereshta Hussain überreichten die von der Künstlerin Susanne Specht 2020 neugestalteten Wanderpokale. „Die eingereichten Bewerbungen zeigen viele Beispiele des guten Miteinanders in unserer Stadt und rufen zum Nachahmen auf“, sagte Schubert. Über die Preisträger der Integrationspreise und der Sonderpreise sagt die Stadt Potsdam folgendes:

Frauen-Fahrrad-Fahrschule des Vereins Hand in Hand Potsdam

Moderator TIm Jäger interview die Initiatorinnen der Frauen-Fahrrad-Fahrschule. Quelle: Varvara Smirnova

Innere und äußere Mobilität erwerben Frauen in der 2017 gegründeten Frauen-Fahrrad-Fahrschule des Vereins Hand in Hand Potsdam. Die Frauen können sich mit dem Fahrrad unabhängig von Auto und ÖPNV im Stadtraum bewegen und leichter kleine Einkäufe und Ausflüge machen. Aber sie üben sich auch im autonomen Handeln, denn auf dem Fahrrad ist man alleine. Insbesondere die Hauptklientel des Vereins, Migrantinnen aus Syrien und Afghanistan, erfahren mit dem Fahrrad nicht nur deutsche Alltagskultur sondern bewegen sich auch auf dem Pfad der Gleichberechtigung.

Jala El Jazairi

Jala EL Jazairi war von der früheren Migrationsbeiratsvorsitzenden Hala Kindelberger vorgeschlagen worden. Quelle: Varvara Smirnova

Jala El Jazairi kam 2014 nach Deutschland. Ohne Sprache. Ohne Kraft. Ohne Familie. Ohne versprochene Perspektive. Sie musste von vorn anfangen. Das hat sie nicht entmutigt. Sie suchte Hilfe und wurde selbst zu einer starken helfenden Hand. Durch ihr selbstloses und weltoffenes Handeln ist Jala für viele Menschen stets ein starker Anker in schweren Zeiten. Potsdam hat viel gewonnen, seit sie eine Potsdamerin geworden ist. In nur sechs Jahren ist sie zu einer Schlüsselperson im Integrationsbereich und einer objektiven Beraterin für viele Menschen und Institutionen geworden.

Start with a Friend

Oberbürgermeister Mike Schubert (l. ) und SVV-Vorsitzender Pete Heuer gatulieren dem Projekt „Start with a Friend“. Quelle: Varvara Smirnova

Der Verein „Start with a Friend“ ist ein Dauer-Aspirant auf den Integrationspreis. Schon 2020, 2019 und 2017 war er mit Projekten unter den Preisträgern. Mit dem Projekt „Start with a Friend Verein(t)“ leistet er einen weiteren Beitrag zu einer inklusiven Einwanderungsgesellschaft. Unter dem Slogan „Gemeinsam Wir“ vermittelt der Verein eingewanderte Menschen aus Integrationskursen in Vereine und andere soziale Gemeinschaften. Von den Tandems profitieren beide Seiten: Die Einwanderer haben Zugang zu Freizeitangeboten und Netzwerken und erweitern ihre Deutschkenntnisse. Die Vereine profitieren von neuen Mitgliedern und einem vielfältigen Austausch.

Vitamin P – Chancenpatenschaften Übergang zwischen Schule und Beruf

Preis im Jahresmotto „Fragt die Jugend“ an die Macher von „Vitamin P“. Quelle: Varvara Smirnova

Das Projekt ist eine Gemeinschaftsaktion der Vereine Panafrikanische Frauenorganisation Pawlo, des Kulturvereins Palanca und des Verbands für Interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment & Diversity (VIW). Mit dem „Vitamin P“ wird in Potsdam mehr Chancengerechtigkeit erreicht. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen - mit und ohne Migrationsbiografie – handeln selbst, mit einer Mentorin oder einem Mentor an ihrer Seite. Dadurch können sie ihre Talente entfalten und ihre bestehenden Chancen besser nutzen. Die Projektgruppe um Adna Benkadi macht es möglich.

Begegnungscafé Babelsberg

Das Projekt Begegnungscafé Babelsberg in Trägerschaft des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks (EJF) ist ein Beratungs- und Unterstützungsnetzwerk für ein weit gefächertes Integrationsangebot, das auf ehrenamtlichem Engagement gründet und sich zum Wohl von Neu- und Altpotsdamern gegen Fremdenfeindlichkeit und für Verständigung einsetzt. Es bietet Raum für Bildung, Patenschaften, Deutschkurse, Beratung bei Behördenschreiben, Unterstützung bei Arbeits- und Wohnungssuche und vielen anderen Alltagsanliegen, Exkursionen sowie Ausflügen in die nähere und weitere Umgebung.

Familienzentrum Bisamkiez

Der Inklusionsgedanke ist ein zentrales Element der Arbeit des EJF-Familienzentrums Bisamkiez. Die niedrigschwelligen Angebote und Projekte für integrative und inklusive Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrungen werden so gestaltet, dass sie Menschen verschiedener Kulturen ansprechen. Es wird sowohl die deutsche Kultur, als auch die Toleranz gegenüber anderen Kulturen vermittelt. Die Familien des Stadtteils und der Umgebung finden im Familienzentrum Rahmen und Platz, um sich zu treffen, zu engagieren und ihre eigenen Ideen entwickeln zu können.

Jury mit vielen Fachleuten für Integration

Die Preisträger 2021 wurden durch eine unabhängige Fachjury ermittelt, teilt die Stadt mit. In der Jury unter Vorsitz von Birgit Müller, ehemalige SVV-Vorsitzende, waren vertreten: Joanna Banaszewska-Hoellger, Sozialarbeiterin im Jugendmigrationsdienst des Internationalen Bundes; Henning Bess, aktiver Potsdamer, der in der Nachbarschaft Integrationsprojekte initiiert; Friederike Holzki, Kreisbeauftragte für die Arbeit mit Kindern im Evangelischen Kirchenkreis Potsdam; Viktor Kalitke, Mitglied des Migrantenbeirates; Evgueni Kutikow, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde der Stadt Potsdam; Khadizhat Magomedova, Schülerin; Petimat Magomedova, Schülerin; Jörn-Michael Westphal, Geschäftsführer der Pro Potsdam GmbH.

Die Wanderpokale des Integrationspreises wurden von Susanne Specht designt. Quelle: Varvara Smirnova

Der Integrationspreis wurde 2005 von den Mitgliedern des damaligen Ausländerbeirates initiiert und von den Stadtverordneten beschlossen. Das Preisgeld beträgt sei 2017 insgesamt 2000 Euro. Die Pro Potsdam stiftet alljährlich den mit 1000 Euro dotierten „Sonderpreis Nachbarschaft“.

Auftakt zur Interkulturellen Woche

Zudem startete am Sonntag die Interkulturelle Woche in Potsdam. Sie dauert bis zum 3. Oktober und orientiert sich am bundesweiten Motto „#offengeht“, das den Schutz von geflüchteten Menschen 70 Jahre nach der Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention in den Mittelpunkt stellt.

Den Auftakt machte am Sonntag ein Straßenfestes unter dem Motto „Unter einem Dach – wir feiern Miteinander“ auf dem Alten Markt. 30 Potsdamer Organisationen und Vereine präsentierten eine vielfältige, weltoffene Landeshauptstadt und luden zu Gesprächen zu Themen wie Integration, Demokratie und Toleranz, Jugend und Kinder und gerechte Vielfalt ein. Hinzu kam ein Bühnenprogramm mit Auftritten der Schule der Künste „inteGrazia“ des Vereins Semljaki, der Hip-Hop Gruppe „The RokkaZ Streetdancers“ und der HOT-Schauspieler Andreas Spaniol und Henning Strübbe.

Das gesamte Programm der Interkulturellen Woche ist auf einer Internetseite der Veranstalter nachlesbar. Es reicht von einer Ausstellung des Migrantenbeirats im Rathaus über politische Diskussionen bis hin zu Workshops rund ums interkulturelle Verständnis.

Von MAZonline/axe