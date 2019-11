„Der Druck war zu groß, das Ventil musste knallen“

Potsdam

Die DDR mit kritischen Augen zu sehen, musste Bettina Jahnke erst lernen. 1963 in Wismar geboren, in Rostock aufgewachsen, wurde die Mauer für sie erst mit ihrem Umzug nach Berlin im Jahr 1985 zum „Schockerlebnis“. Im MAZ-Gespräch erläutert die Intendantin des Potsdamer Hans-Otto-Theaters ihre Sicht auf die DDR, die Wende und die heutige Gesellschaft.

Frau Jahnke, was hat Ihnen die Mauer als Kind bedeutet?

Bettina Jahnke: Ich hatte in Rostock das Meer und dadurch Weite. Die Mauer habe ich erst als Jugendliche begriffen, als ich 1985 nach Berlin in den Prenzlauer Berg zog. Ich wohnte in der Oderberger Straße, wo die Mauer für mich ein physisches Schockerlebnis war.

Sie hatten aber in der Schule schon vom „antifaschistischen Schutzwall“ gehört.

Bis zum Abitur habe ich die sozialistische Indoktrinierung hingenommen. Ich war 20, als ich mein Schulwissen, den Staat und seine Ideologie in Frage stellte. Da ich keinen Studienplatz bekam, fing ich in Berlin als ungelernte Kraft in einer privaten Buchbinderei an zu arbeiten, wo auch drei Ausreise-Antragsteller untergekommen waren. Damals schon war ich viel in der freien Theaterszene unterwegs, auch in subversiven Untergrundkreisen. Die Missstände und der ganze Beschiss in der DDR stießen mir immer deutlicher auf. Nach drei Jahren, 1987, durfte ich dann in Leipzig studieren. Nur drei von zwölf Studenten in unserer Seminargruppe haben Theaterwissenschaft studiert, weil sie das unbedingt wollten. Der Rest war Stasi oder es waren Kinder von Funktionären, die durch Beziehungen den Studienplatz bekommen hatten. Bezeichnend ist, dass nur wir drei heute noch mit dem Theater verbunden sind.

Haben sie jemals mit dem Gedanken gespielt auszureisen?

Nein, denn ich habe immer eine Nische gefunden, in der ich gut leben konnte. Deshalb hatte ich auch nie das Gefühl, eingesperrt zu sein. Das lag auch daran, dass wir keine Westverwandtschaft hatten. Als Kind ohne Westklamotten fühlte ich mich sogar stigmatisiert. Aber die westliche Gesellschaftsform hat mich eigentlich nicht gereizt. Mein zwei Jahre jüngerer Bruder stellte dann 1987 einen Ausreiseantrag. Auf dem einberufenen Familienrat meinten meine Eltern, der Sozialismus sei das bessere System.

Eigentlich war es doch ein Skandal, dass die halbkritischen Vorzeige-Intellektuellen der DDR, Schriftsteller wie Volker Braun, Christa Wolf oder Heiner Müller und auch die Theaterleute wie Alexander Lang, Thomas Langhoff oder Jutta Hoffmann nie solidarisch im Sinne der Bevölkerung gefordert haben „Die Mauer muss weg!“. Alle wollten nur ihren persönlichen Reisepass!

Jeder hat seine Nische gesucht und gefunden. Die gesamte intellektuelle Elite des Landes hatte sich nach der Ausbürgerung von Biermann in die innere Emigration zurückgezogen. Eine offene Forderung nach Reisefreiheit für alle hätte sich deutlich gegen den Staat gerichtet. Und die Künstler hatten Angst, ihre alten sozialistischen Ideale zu verraten. Auch meine Eltern meinten, das kostet eben Opfer, den Sozialismus aufzubauen. Der Glaube reichte so weit, dass auch ich noch 1989 hoffte, mit dem Neuen Forum eine alternative DDR und einen Dritten Weg gestalten zu können.

Wie haben Sie die Wende 1989 in Leipzig erlebt?

Hautnah, live und in allen Extremen. Ich war mehrmals bei den Friedensgebeten in der Nikolaikirche und fühlte mich als Teil einer Bewegung, die sich einig war, dass es so nicht weitergeht. Ich war auch auf den großen, entscheidenden Demos in Leipzig. Einmal wurden wir von Wasserwerfern gejagt. Ich hatte Glück, dass ich nie verhaftet wurde.

Und konkret den langen Abend des 9. Novembers?

Ich lebte in Leipzig-Stötteritz in einem besetzten Haus mit einer bunten Truppe. Wir hatten einen alten Fernseher mit einem Griesel-Bild und konnten es kaum glauben. Wir waren äußerst skeptisch, denn wir hatten ja die vielen, extrem bedrohlichen Hundertschaften der Polizei erlebt. Wir befürchteten, am nächsten Tag rollen die Panzer wie in Peking auf dem Platz des Himmlischen Friedens.

Haben Sie mit der Maueröffnung gehadert?

Nein, ich merkte ja, es ging den Menschen nicht in erste Linie mehr darum, in diesem Land etwas zu verändern. Es ging nur noch um eines: raus, raus, raus. Das ließ sich nicht aufhalten. Der Druck war zu groß, das Ventil musste knallen. Wenn die Polizeikräfte in Leipzig zugeschlagen hätten, wäre es zu einem blutigen Bürgerkrieg gekommen.

Sie persönlich hat der Westen aber nicht interessiert?

Ich bin erst etwa sechs Wochen später nach Westberlin. Ich genoss in Leipzig die auseinandersetzungsstarke Zeit. 1989 war ich im dritten Studienjahr und allein die Diskussionen an der Theaterhochschule waren spannend genug. Es war wie in einem Rausch, plötzlich war alles möglich. Mich hielt auch eine Herausforderung in Leipzig. Das Poetische Theater musste als Teil der freien Szene in die neuen Strukturen überführt werden. Es ging darum, zu retten und aufzubauen. Wir mussten einen Trägerverein gründen, ABM-Stellen schaffen und so weiter. Da ploppten ständig neue Probleme auf.

Aber irgendwann sind auch Sie in die Welt gereist?

Zuerst nach Thailand und in die Dominikanische Republik. Ich wollte weit weg. 1998 war ich dann auf Kuba, das war ein Schock, denn dort merkte ich, wie stark mich die DDR geprägt hat. Meiner Freundin gegenüber argumentierte ich plötzlich so wie einst meine Eltern. Ich wollte die Intershops und auch das minderwertige Essen verteidigen. Dafür seien doch die Schulbildung und Krankenhäuser besser. Aber während ich das sagte, merkte ich schon, dass ich mich um Kopf und Kragen rede, denn der Zweck heiligt nicht die Mittel.

Sie stießen auf eine Mauer in Ihrem Kopf?

So hart würde ich das nicht sagen. Aber ich habe verstanden, wie schwierig es ist, die Idee der Gleichheit umzusetzen, ohne dass sie sich ins Gegenteil verkehrt. Dass sich Kuba so erfolgreich gegen den US-Kapitalismus gestemmt hat, war ja wirklich ein Weltwunder. Aber ob sozialistische Ideale realpolitisch umsetzbar sind, diese Frage ist bis heute nicht geklärt. China, Venezuela zeigen, wie sehr das nach hinten losgehen kann.

Wie haben Ihre Eltern die Wende überstanden?

Mein Vater ist 1995 an Krebs gestorben. Meine Mutter hat als Englischdozentin an der Universität Rostock die ganze Evaluierung miterlebt. Sie musste erfahren, dass ihre engsten Kollegen Stasi-Spitzel waren. Und plötzlich saßen Westprofessoren in ihrem Unterricht, um ein Urteil über sie zu fällen. Aber sie hat die Demütigungen und die Zeit mutig und tapfer bis zur Rente durchgestanden. Heute geht sie selbstkritisch mit ihrer Rolle in der DDR um, ist aber nach wie vor überzeugt, dass die heutige Gesellschaftsordnung trotz aller Vorteile nicht die ihrige ist.

Und Sie?

Auch ich bin kein Freund des Kapitalismus. Diese Unterordnung unter die Ökonomie und diese Gefräßigkeit und Erbarmungslosigkeit des Systems finde ich absolut kritikwürdig. Ich bin der Meinung, dass die rechtsnationalen Auswüchse und das Erstarken der AfD etwas mit der Krise des Kapitalismus zu tun haben. Es bleiben einfach zu viele Menschen auf der Strecke, deshalb diese heftige Gärung. Der globale Turbokapitalismus macht die Menschen kaputt. Aber deshalb bin ich nicht dafür, die Mauer wieder zu errichten.

Lesen Sie auch: Weitere Themen rund um Mauerfall und Wende

Von Karim Saab