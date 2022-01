Potsdam/Brisbane

Gemeinsam mit der Queensland University of Technology in Brisbane (Australien) haben die Max-Planck-Institute für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam und für Intelligente Systeme in Stuttgart eine Filiale in Australien gegründet. Das Max Planck Queensland Center (MPQC) hat am 1. Januar seine Arbeit aufgenommen und wird nun am 3. Februar offiziell eröffnet, wie der Direktor des Potsdamer Instituts, Peter Fratzl, mitteilt. Die Zusammenarbeit soll für fünf Jahre bestehen, sie umfasst sieben Projekte.

Extrazelluläre Matrizen im Mittelpunkt

Für den Nicht-Forscher ist nicht ganz einfach zu verstehen, woran genau die Institute in Australien arbeiten. Die Projektteams wollen bestimmte biologische Materialien, sogenannte extrazelluläre Matrizen, erforschen. „Damit bringen wir ein neues Gebiet auf die Forschungslandkarte und nehmen dabei nicht nur die biomedizinischen Anwendungen in den Blick, sondern auch technische, etwa in der Architektur“, sagt Peter Fratzl, der auch Co-Direktor des australischen Centers ist. „In einem der Projekte mit Potsdamer Beteiligung wollen wir besser verstehen, in welchen biophysikalischen und biochemischen Merkmalen sich die extrazellulären Matrizen von gesundem und krankem Gewebe unterscheiden.“

Denn die extrazellulären Matrizen sind unter anderem auch am Tumorwachstum und der Verbreitung von Metastasen beteiligt. Extrazelluläre Matrizen finden sich dabei in fast allen Lebewesen, sie umgeben die biologischen Zellen sind aber selbst unbelebt und übernehmen vielfältige Aufgaben. Sie signalisieren Zellen beispielsweise, zu welchem Gewebe sie gehören, reagieren auf wechselnde Umweltbedingungen und speichern Informationen, die Zellwachstum ankurbeln oder hemmen.

Ministerin Schüle voller Lob

Brandenburgs Wissenschafts- und Forschungsministerin Manja Schüle (SPD) wird bei der virtuellen Eröffnungsfeier eine Rede halten – und ist schon jetzt voll des Lobes für die Forscher: „Die Eröffnung des Zentrums in Queensland zeigt, aus welchem Material das Team vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung und deren australische Partnerinnen und Partner gestrickt sind. Sie sind Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher, die den vielseitigen Diskurs suchen und dabei Grenzen überwinden: Länder-, Kontinent- und auch bisherige Erkenntnisgrenzen.“ In Australien und in Brandenburg werde so gemeinsam an zentralen Fragen der Zukunft geforscht. „Unser ‚Potsdam Science Park‘ ist eben wirklich so international wie sein Name. Die Wissenschaft der Welt siedelt sich in Brandenburg an – und Brandenburg in der Welt.“

Weltweit gibt es nun 25 solcher Max-Planck-Center, die als zentrales Element der Internationalisierungsstrategie der Max-Planck-Gesellschaft gegründet wurden. Die weltweit anerkannte Max-Planck-Gesellschaft wiederum ist eine der führenden Institutionen in der Grundlagenforschung. Sie unterhält 86 wissenschaftlich eigenständige Max-Planck-Institute, Forschungsstellen und Arbeitsgruppen. Drei der Institute befinden sich in Potsdam: Das 1994 gegründete Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie, das MPI für Gravitationsphysik und jenes für Kolloid- und Grenzflächenforschung, das nun am Center in Brisbane beteiligt ist.

Von Saskia Kirf