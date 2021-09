Drewitz

Die Schiller School in Alt Drewitz eröffnet am 2. Oktober Potsdams erste Schul-Farm. Wie die Leitung der Schule am Donnerstag mitteilte, soll die Farm das Ganztagskonzept mit pädagogisch wertvollen Erlebnissen und Lernerfahrungen ergänzen.

Es gibt dann nicht nur einen Schulgarten, in dem Kinder Nachhaltigkeit, Konsequenz und Respekt im Umgang mit der Natur lernen, sondern auch ein Forscherzimmer, in dem sie Zusammenhänge und Freude an der wissenschaftlichen Forschung im Umgang mit erneuerbaren Energien entdecken.

Auf Schulponys lernen die Schüler Reiten und den Umgang mit Tieren, die sie pflegen. Das ist eine Kooperation mit dem Potsdamer Reitverein e.V. Auf einer Bogenschießanlage trainieren die Kids Geduld und Konzentration unter Anleitung des aktuellen Deutschen Meisters Hans-Heinrich Schweiger. Sogar einen Golfplatz gibt es, denn dort geht es um Koordination, Reflektion und Ruhe. Hier sind der Golf- und Country Club Seddiner See AG und der Deutsche Golfverband die Partner. In der Lernküche bereiten die Schüler gesundes und nachhaltiges Essen vor und zu unter Anleitung des Schulkochs Mark Friedrich.

Neu eingerichtet wurden eine 50-Meter-Laufbahn und eine Sprunggrube für den Sportunterricht, die unter anderem von den Jungen- und Mädchenfußballern der Schule in Zusammenarbeit mit den Potsdamer Kickers und dem 1.FFC Turbine Potsdam genutzt werden. Die Eröffnungsfeier beginnt um 15 Uhr.

