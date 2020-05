Potsdam

Wegen der Corona-Pandemie muss nun auch der internationale Orgelsommer in Potsdam ausfallen. Das teilten die künstlerischen Leiter Johannes Lang und Björn O. Wiede am Montag mit. Demnach sind alle 23 Veranstaltungen, die von Ende Mai bis September geplant waren, abgesagt. Zum 30. Jubiläum des internationalen Orgelsommers sollte ein großes Festival mit Konzerten in fünf großen Innenstadtkirchen stattfinden, darunter in der Nikolaikirche und St. Peter und Paul.

Die Veranstalter bemühen sich laut Mitteilung darum, die eingeladenen Gastkünstler für das nächste Festival im kommenden Jahr zu gewinnen. Gekaufte Tickets können problemlos zurückgegeben werden. Wer die Kosten dafür nicht zurückverlangt, spende die Summe stattdessen für den Orgelsommer.

Sobald kleinere Konzerte wieder stattfinden dürfen, wollen die künstlerischen Leiter des Festivals Orgelmusik in Potsdam anbieten. Auch eine digitale Übertragung sei im Gespräch.

Von MAZonline