Potsdam

Seit Anfang dieser Woche werden an den Standorten Golm, Griebnitzsee und am Neuen Palais Schnelltests für Mitarbeitende und Studierende der Universität Potsdam angeboten. Das bestätigte Silke Engel, Pressesprecherin der Universität auf Anfrage der MAZ. Die Tests erfolgen in Zusammenarbeit mit Ralf Alhorn, der die gleichnamigen Apotheken betreibt und gemeinsam mit der Johanniter Unfallhilfe auch die Potsdamer Testzentren in Drewitz, am Stern und am Schlaatz betreut.

Laut Universität handele es sich um eine Pilotphase, die am vergangenen Montag begonnen hat. Wie lange sie andauert, entscheide sich unter anderem nach der Resonanz. Je nachdem wie diese ausfällt, soll auch hinsichtlich der Testzeiten und Teststrecken nachjustiert werden. Bisher sei die Resonanz vor allem bei den Studierenden, die Präsenzveranstaltungen teilnehmen, sehr positiv.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Tests für Anwohner an den Standorten der Universität

Anwohner aus der Nachbarschaft in Golm, Eiche oder am Griebnitzsee können das Angebot allerdings nicht nutzen. Diese Möglichkeit sei zunächst nicht angedacht. Die Uni begründet das mit dem hauseigenen Hygienekonzept. „Dies sagt eindeutig, dass wir im Rahmen der Kontaktminimierung keine externen Veranstaltungen zulassen, um die Kontaktreduzierung auch durchsetzen zu können“, heißt es von Seiten der Universität. Das schränke den Besuch durch Nicht-Hochschulmitglieder ein.

Ralf Alhorn hält es für ungünstig, dass es in Golm kein Testzentrum gebe. Auch der CDU-Stadtbezirksverband Nord-West bemängelte bereits die fehlenden Testzentren in den Potsdamer Ortsteilen. Von den zurzeit 16 Möglichkeiten einen kostenlosen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen, befinde sich keine einzige Teststelle in den Ortsteilen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Die Stadtspitze vermittle damit nicht unbedingt den Eindruck, dass die Ortsteile ein wichtiger Teil von Potsdam seien. Die Universität wandte ein, erst Erfahrungen gesammelt werden müssten, um auch für die Anwohner, beispielsweise in Golm, sichere Testbedingungen zu schaffen.

Der größte Campus der Universität Potsdam befindet sich in Golm. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch die Golmer Ortsvorsteherin Kathleen Krause (SPD) würde es begrüßen, wenn in einer der Arztpraxen vor Ort die Möglichkeit zum Testen bestünde, wie sie auf Nachfrage sagte. „Das wäre sehr wünschenswert.“ Dass die Universität aufgrund des hausinternen Hygienekonzeptes keine Externen zum Testen zulässt, könne sie allerdings gut verstehen. „So wie ich das hier mitbekomme, besteht aber auch kein großes Interesse, zum Shoppen in der Innenstadt“, sagt Krause.

Wie berichtet wird seit Samstag ein negativer Schnelltest benötigt, um in vielen Geschäften des Einzelhandels einkaufen gehen zu können. Golmer, die sich für einen Besuch bei ihren Verwandten absichern möchten, würden sich eher einen der frei verkäuflichen Tests beispielsweise bei Aldi besorgen. „Wir in Golm sind im Fall der Fälle zur Innenstadt auch sehr gut angebunden“, sagt Krause. Sie sehe da wesentlich größere Probleme in Ortsteilen wie Fahrland, Satzkorn oder Groß Glienicke. „Das ist dann wirklich eine halbe Weltreise.“

Mehrheit der Mitarbeitenden arbeitet im Homeoffice

Die Mehrheit der Mitarbeitenden der Universität arbeite derzeit im Homeoffice oder nur an einzelnen Tagen in ihren Büros. Studierenden dürfen nur für Laborpraktika sowie sport- und musikpraktische Lehrveranstaltungen vor Ort sein. „Dabei gilt das Hygienekonzept der Universität, das eine deutliche Reduktion der Raumkapazitäten bedeutet und jeweils durch raumspezifische Bedingungen ergänzt wird“, so Engel.

Eine „vorsichtige und verantwortungsvolle Öffnung der Hochschulen für einige Lehrveranstaltungen“ sei im Hinblick auf das wissenschaftliche Leben und die psychologische Gesundheit der Studierenden wichtig.“ Dieses Ziel könne mit den Teststraßen erreicht werden.

Von Sarah Kugler