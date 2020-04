Pyur behebt Störung: 250 Meter lange provisorische Leitung bringt volle Leistung

Potsdam

Der bei Bauarbeiten entstandene Kabelschaden an der Nutheschnellstraße ist behoben. „Die Ersatzleitung ist seit gestern, 23.50 Uhr, vollständig angeschlossen. Alle Kundenhaushalte sind wieder mit voller Internet-Leistung, Telefon und allen TV-Programmen versorgt“, teilt ein Sprecher des Kommunikationsanbieters Pyur am Donnerstagmorgen mit. Laut Pyur waren 9000 Kunden betroffen. Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg sprach von 24.000 Potsdamer Haushalten in der Waldstadt und in Babelsberg.

Ein unabsichtlich beschädigtes Kabel in der Baustelle an der Nutheschnellstraße führte im Netz des Kommunikationsanbieters Pyur zum Totalausfall. Die Telefon- und Internetverbindung waren fast zwei Tage getrennt, auch der Fernsehanschluss war gestört. Pyur-Unternehmenssprecher Tim Stiehl sagte am Mittwoch: „Es ist ärgerlich, dass es ein Schaden von so großem Ausmaß ist – auch zu dieser Zeit“, sagte er.

Ein MAZ-Leser aus der Waldstadt II berichtete, dass die Pyur-Kunden in seinem Haus nicht informiert wurden. „Für viele ist das die einzige Möglichkeit in Corona-Zeiten Kontakt nach draußen zu haben. Das ist ärgerlich“, sagte er. Auch der wiederholte Ausfall sei ärgerlich: „Im vergangenen Jahr gab es schon einen längeren Ausfall.“

Provisorische Leitungen wurde verlegt

Die Störung sollte schon in der Nacht zum Mittwoch behoben werden. „Der Schaden ist umfangreicher, als gedacht“, erklärte der Pyur-Unternehmenssprecher die dennoch anhaltende Störung.

Nach dem Versuch eine 60 Meter lange Ersatztrasse zu bohren, stellte Pyur fest, dass die beschädigte Stelle baulich nicht zu erreichen war. „Um die Kunden trotzdem frühzeitig zurück an das Netz zu bringen, haben wir nach Freigabe durch die Stadt Potsdam eine rund 250 Meter lange Ersatzleitung errichtet, die um die Schadstelle und um Verkehrseinrichtungen herumführt“, teilte der Pyur-Sprecher mit. Es seien 15 Mitarbeiter der Netztechnik und des Tiefbaus im Einsatz gewesen, um die Reparatur durchzuführen.

Weitere Störung angekündigt

Da es sich nur um eine provisorische Leitung handelt, wird es in einigen Tagen bei der Umstellung auf die reguläre Leitung wieder zu Störungen kommen. „Es kann zu einer sehr kurzzeitigen erneuten Signalunterbrechung kommen. Wir werden diese Umschaltung aber auf die späten Nachtstunden legen, um die Beeinträchtigung unserer Kunden so gering wie möglich zu halten“, teilt Pyur mit.

