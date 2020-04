Potsdam

Ein beschädigtes Kabel in der Baustelle an der Nutheschnellstraße führte im Netz des Kommunikationsanbieters Pyur zum Totalausfall. Rund 9000 Potsdamer haben seit Dienstagnachmittag weder Telefon, Internet noch Fernsehen. „Es ist ärgerlich, dass es ein Schaden von so großem Ausmaß ist – auch zu dieser Zeit“, sagt der Pyur-Unternehmenssprecher Tim Tiehl.

Bei Bauarbeiten seien die Kabel in fünf Meter Tiefe unabsichtlich durchtrennt worden. Die Störung sollte schon in der Nacht zum Mittwoch behoben werden. „Der Schaden ist umfangreicher, weswegen es sich in den Tag hineinziehen wird“, erklärt er die immer noch ausgefallene Kommunikation. Welche Stadtteile betroffen sind, konnte das Unternehmen nicht sagen.

Mehr zum Thema:

Von Jan Russezki