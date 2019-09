Warum wurde das Glockenspiel abgestellt?

Innenstadt

Das Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) überraschte am Mittwoch mit der Nachricht, das Garnisonkirchenglockenspiel werde am Sonnabend bis auf weiteres abgestellt. Doch nun fiel es schon am Donnerstag aus. Matthias Dombert, der Vorsitzende der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, erklärt, was geschehen ist.

Wie kam es dazu, dass die Glocken vorzeitig verstummt sind?

Matthias Dombert: Das geht ein wenig auch auf eine Initiative meinerseits zurück, ich trage ein Stück weit organisatorische Verantwortung dafür. Ich wollte sicherstellen, dass zum angekündigten Datum am 7. September auch tatsächlich alles funktioniert. Ich habe Mitarbeiter gebeten, in jedem Fall noch einmal technisch zu prüfen, ob wir das tatsächlich abschalten können. Und dabei ist simpel gesagt die Stromzufuhr unterbrochen worden. Ich habe dann kurzfristig prüfen lassen, ob man das Glockenspiel wieder in Betrieb nimmt, aber so einfach ist das gar nicht. Und ehrlich gesagt: da wollte ich jetzt keine Zeitaufwand, keinen Kostenaufwand investieren, um für diese wenigen Stunden das Glockenspiel noch einmal in Betrieb nehmen zu lassen. Das ist ein Versehen, für das ich mir den Schuh anziehe, aber keinerlei wie auch immer geartete Protest gegen das Abschalten an sich.

Warum sollte das Glockenspiel überhaupt ausgeschaltet werden?

Das Glockenspiel, so hat der Oberbürgermeister in Absprache mit uns angekündigt, sollte zum 7. September außer Betrieb genommen werden. Ganz eindeutig neben der wissenschaftlichen Auswertung und Bewertung der Glocken deswegen, weil bei uns als Stiftung Garnisonkirche und Fördergesellschaft der Bau so weit vorangeschritten ist, dass wir uns ohnehin mit der Nutzung von Glocken im entstehenden Kirchturm auseinandersetzen. Und da war für uns relativ schnell klar, dass ein Einbau dieser Glocken aus ganz verschiedenen, auch aus musiktechnischen Gründen nicht in Betracht kam.

Soll heißen, dieses Glockenspiel ging sie gar nichts mehr an?

Dieses Glockenspiel steht im Eigentum der Landeshauptstadt. Und die Initiative zum Abschalten ist durch die Landeshauptstadt und die Fördergesellschaft einvernehmlich und gemeinsam festgelegt worden. Insofern stehen wir auch voll hinter der Ankündigung des Oberbürgermeisters.

Die Untersuchung und der Diskussionsprozess wird von Stiftung und Fördergesellschaft in vollem Umfang so mitgetragen wie es von Mike Schubert angekündigt worden ist?

In vollem Umfang. An dieser Stelle zeigt sich aber auch, dass es einfach gut ist, wenn wir mit dem wissenschaftlichen Beirat, der nach meiner Vorstellung mit dieser Prüfung befasst wird, jemanden haben, der das auch sachkundig in den historischen Bezügen beurteilen kann.

In welcher Planungsphase ist das neue Glockenspiel?

Wir sind derzeit dabei, das Betriebs- und Nutzungskonzept für den Turm zu erarbeiten. Da geht es von der Einrichtung der Bibliothek über das Café bis hin zum Glockenspiel. Und dazu muss man sich Folgendes vorstellen: Wir haben es hier auf der Plantage mit einem Glockenspiel zu tun, bei dem Glockenbewegungen mechanisch ausgelöst werden. In der alten Garnisonkirche aber gab es ein so genanntes Carillon, das im Unterschied zu einem mechanischen Glockenspiel auch von einem Spieler betätigt werden kann.

Ist das der Grund dafür, dass Sie das alte Glockenspiel nicht verwenden wollen?

Es ist ein Grund. Wir planen ein Glockenspiel, bei dem ein Spieler abgestimmte Glocken bedient, aber diese Glocken müssen auch auf den Klang der anderen Glocken in Potsdam abgestimmt sein. Hinzu kommt: Ursprünglich waren im alten Turm 35 Glocken, die man später um weitere fünf ergänzte. Damit ist aber keine Bespielbarkeit nach modernen Maßstäben gewährleistet. Moderne Carillons haben 48 Glocken. Ich würde mir wünschen, dass die Stiftung sich dazu entscheidet, das moderne Glockenspiel zu realisieren und einzurichten. Mein Traum wäre, dass wir dereinst das Festival der europäischen Carillon-Musik in der Garnisonkirche Potsdam veranstalten.

Wann soll der Kirchturm inklusive Glockenspiel fertig sein?

2022 ist das Ziel.

