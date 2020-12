Potsdam/Wünsdorf

. Die „Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin“ wurden am 12. Dezember 1990 in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen. Aus Anlass des Jubiläums hat die MAZ mit Landeskonservator Thomas Drachenberg gesprochen.

Herr Drachenberg, Sie sind nun schon seit acht Jahren Landeskonservator und damit Brandenburgs oberster Denkmalpfleger für die Bau- und Kunstdenkmale des Landes. Wie steht es um die brandenburgischen Denkmale mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Mauer? Und welche besondere Rolle spielt Potsdam in dieser Gemengelage?

Thomas Drachenberg: Vergleichen wir 1990 mit 2020, dann sieht man in den Städten und auch Dörfern, dass der jahrzehntelange, oft über die DDR-Zeit zurückreichende Sanierungsstau aufgelöst wurde. Das Landesdenkmalamt durfte diesen Prozess beratend begleiten und gemeinsam mit unseren vielen Partnern ist uns eine große Qualität gelungen – das ist die Leistung von sehr vielen engagierten Leuten. Wir hatten zum Mauerfall das Glück, dass die Bausubstanz noch da war und dass es in West-Deutschland die ersten Erfahrungen mit partizipativen Stadtsanierungsprozessen gab, die bei uns angewendet und unter anderem in der Arbeitsgemeinschaft der Städte mit historischen Stadtkernen und anderen Bündnissen im ländlichen Raum entscheidend weiter entwickelt wurden. Schauen Sie sich die Städte im Land Brandenburg heute an und Sie werden eine große städtebauliche Lebensqualität entdecken. Das ist das Ergebnis von Kommunikation und das Verdienst der Leute vor Ort sowie der im Land Brandenburg in klug kombinierten Netzwerken arbeitenden Fachleute und Politiker.

Der Heilige See mit der Sichtachse vom Marmorpalais zur Pfaueninsel. Quelle: Detlev Scheerbarth

Wie sieht die Situation heute aus?

Heute brauchen wir den langen Atem und viele Bündnisse, um die schwierigen Objekte zu retten. Sicherung ist ein großes Thema, um etwas Wichtiges vor dem Verfallskreislauf zu bewahren und das Nachdenken über niedrigschwellige Nutzungen zu ermöglichen. Wir müssen weg von der Vorstellung, alles muss in Ordnung und perfekt restauriert sein. Das war in unserer Geschichte zu keinem Zeitpunkt so. Die Sicherung bekommt schon länger in der Förderpolitik des Landes einen großen Stellenwert – das wird zunehmen.

Wie soll das konkret aussehen?

Vor allem ist der Gedanke der Pflege und Reparatur sehr wichtig. Das Denken in Sanierungswellen muss aufhören. Wir müssen pflegen und warten und wir Fachleute sagen: Es muss ein Monitoring eingerichtet werden. Schäden müssen zu einem Zeitpunkt entdeckt werden, an dem man diese mit geringen Summen beseitigen kann, bevor sie richtig groß werden. Die Stiftung Stift Neuzelle und übrigens auch die Landeshauptstadt Potsdam lassen in diesem Sinne ihre Denkmale regelmäßig beobachten. Wir diskutieren gerade mit der evangelischen Landeskirche (EKBO), wie ein solches System bei den Kirchen installiert werden kann. Es gibt mittlerweile nicht nur in der Uckermark und der Prignitz gerettete und restaurierte Dorfkirchen, die sehr wenig benutzt werden. Wer sieht zuerst, wenn der Dachziegel nach einem Sturm schief liegt und rückt ihn gerade? Übrigens hat Manja Schüle, unsere Kulturministerin, neulich gesagt, dass die Denkmalpflege eine der größten Bürgerbewegungen in Deutschland ist. Es ist tatsächlich so: Wir werden mit unseren Themen vor allem durch die Zivilgesellschaft getragen, in Potsdam sieht man das eindeutig an der Bewegung der „Kulturerben“.

2018 wurde ein Buch über die „Kulturerben“-Initiative vorgestellt. Sie stellt jene Menschen und Vereine in den Mittelpunkt, die sich für Denkmalschutz und Baukultur einsetzen. Quelle: Archiv

Die „Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin“ wurden am 12. Dezember 1990 in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen. Das Berlin-Potsdamer Welterbe umfasst heute einen Bereich von mehr als 2000 Hektar. Was plant das Landesamt anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Welterbestätte? Wird es eine gemeinsame Veranstaltung des Landesamtes, der Schlösserstiftung und der Landeshauptstadt zu diesem Ereignis geben?

Schon der Unesco-Welterbetag 2020 musste angesichts der Pandemie digital stattfinden. Der Vorteil ist, dass man die „Veranstaltung“ noch immer erleben kann (https://www.potsdam.de/event/unesco-welterbetag-2020-digitaler-form). Ich wage keine Prognosen, wann wir wieder erste Veranstaltungen in gewohnter Form erleben dürfen. Ich denke aber auch, dass eine gute Zusammenarbeit der Schlösserstiftung, der Landeshauptstadt und des Landesdenkmalamtes auf brandenburgischer Seite mit der Berliner Seite gerade abseits von Jubiläen und Feiertagen wichtig ist. Die sachlichen Konflikte müssen in jedem Fall frühzeitig besprochen werden. Scherzhaft gesagt: Meine Vision ist es, dass Sie in Ihrer Zeitung nur Gutes über unsere Zusammenarbeit berichten können …

Vor dem Hintergrund als Unesco-Welterbe ist der verantwortungsvolle Erhalt der „Schlösser und Parks von Berlin und Potsdam“ im Interesse der gesamten Menschheit. Wie geht die Stadt mit diesem kostbaren Erbe aus Ihrer Sicht um?

Hier sind in den letzten Monaten und Jahren Fortschritte in der frühzeitigen Kommunikation erreicht worden, weil es alle drei Partner auch wollten. Der B-Plan 145 „Am Humboldtring“ zum Potsdamer Fenster an der Nutheschnellstraße läuft jetzt inhaltlich in einer Form durch die Gremien, die verträglich zum Welterbe ist. Ich möchte hier gerne auch sagen, dass es nicht darauf ankommt, nicht neu zu bauen, sondern es kommt darauf an, wie man bauliche und städtebauliche Qualitäten erhalten kann und bei Bedarf maßvoll ergänzt. Es muss auch das Ziel sein, dass unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger in der Inventarisation in beiden Landesdenkmalämtern ernsthaft überlegen, ob sie die heutigen Neubauten wegen ihrer großen Qualität in die Landesdenkmalliste aufnehmen – damit meine ich gute zeitgenössische Architektur.

Luftbild der Potsdamer Seenlandschaft mit dem Park Babelsberg. Quelle: Archiv

Was würden Sie dem Potsdamer Weltkulturerbe zum 30. Geburtstag besonders wünschen?

Ich habe drei Wunschpunkte?

Gerne auch mehr…

Zum einen, dass das Weltkulturerbe in gesichertem und gepflegtem Zustand seine vielen Geschichten aus verschiedenen Zeitepochen anhand der Substanz und des Erscheinungsbildes erzählen kann und wir daraus Genuss und Bildung ziehen können. Zum anderen, dass der einzigartige und universelle Grundgedanke des Weltkulturerbes ein selbstverständlicher Teil des gelebten Wertekanons unserer Gesellschaft wird und zu Respekt führt. Respekt heißt, dass manche Parkbesucher bestimmte – vielleicht zur Gewohnheit gewordene Verhaltensweisen – zurücknehmen und nicht in mangelhafter Bekleidung die Uferzonen der Parks zertrampeln und ihren Zivilisationsmüll bergeweise liegenlassen. Ich frage mich ernsthaft, ob es nicht unter konservatorischen Gesichtspunkten besser ist, das wertvolle Weltkulturerbe vor diesen Verantwortungslosigkeiten abzusichern.

Immer wieder quellen die Mülleimer in der Uferzonen über. Quelle: Archiv

Und der dritte Wunsch?

Zum dritten: Etwas mehr Regen würde den massiven Schäden in den Parks entgegenwirken, die durch Veränderungen des Klimas entstanden sind. Den Bauten würde der Regen dabei nichts anhaben können, da die unermüdlichen Bemühungen, vor allem der Schlösserstiftung zu einem insgesamt sehr guten Zustand der Welterbestätte geführt haben, obwohl noch viel zu tun bleibt. Sind Sie für einen Parkeintritt? Ich finde, wir müssen dringend darüber reden, wie wir das Welterbe effektiv vor Vandalismus und Übernutzung schützen können. Eine Welterbestätte ist kein Freizeitpark mit schöner Kulisse! Dabei ist es egal, ob man Eintritt zahlt oder nicht. Entscheidend ist, wie der Mensch sich darin benimmt. Ich sage das vor allem aus konservatorischen Gründen.

Das Marmorpalais am Heiligen See. Quelle: Archiv

Die Potsdamer Denkmalpflege befindet sich durch Personalwechsel und Ruhestand langjähriger Mitarbeiter in einem personellen Umbruch. Leiterin Andrea Behrendt ist seit gut einem Jahr abgetaucht und tritt nicht mehr in Erscheinung. Wie wichtig ist eine qualifizierte und selbstbewusste Untere Denkmalschutzbehörde für die Stadt Potsdam?

Sie werden Verständnis haben, dass ich mich nicht zur Personalsituation der Landeshauptstadt äußern kann und werde. Personalwechsel und Pensionierungen sind normale Vorgänge. Eines ist mir aber wichtig: Die Landeshauptstadt Potsdam hat exzellente Fachleute – nicht nur in der unteren Denkmalschutzbehörde – schauen Sie sich das Ergebnis in der Stadt an! Wir wünschen uns weiterhin eine starke Denkmalschutzbehörde, die nicht nur die Denkmalbesitzer, sondern auch den Oberbürgermeister und Baubeigeordneten souverän berät. Nur so kann die Qualität fortgeführt werden.

Andrea Behrendt, die Leiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde, ist seit mehr als einem Jahr abgetaucht. Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

Die Kaserne Krampnitz sollte noch vor einigen Jahren unter anderem ein Vorzeigeprojekt der Quartiersentwicklung werden. Mit diesem Anspruch ist die Bauverwaltung an die Entwicklung des Quartiers herangegangen und der damalige Baubeigeordnete Matthias Klipp (Grüne) erließ zusammen mit der städtischen Denkmalpflege zahlreiche Sicherungsverfügungen im Kampf um den Erhalt der Substanz. Mittlerweile scheinen eher Stadtplanung, Ökologie und Mobilität Modellcharakter erhalten zu sollen. Wo bleiben da die Denkmale? Ist der neue Anspruch für diesen Standort angemessen?

Die ehemalige Kavallerie- und Panzertruppenschule Krampnitz ist in großen Teilen denkmalgeschützt. Nach dem Abzug der russischen Truppen 1991 ergab sich die einmalige Chance, dieses eigentlich exterritoriale Gebiet für ein neues Wohnviertel zu nutzen. Das ist ein sehr anspruchsvoller Prozess, den die Landeshauptstadt Potsdam koordiniert. Auch denkmalpflegerisch ist das kein Alltagsgeschäft: Die vielen großformatigen Gebäude-Sonderformen müssen umgenutzt werden. Der Zustand der Gebäude ist sehr unterschiedlich. Die städtebauliche Konfiguration und die Freiflächen sind sehr qualitätvoll, sie werden aber nicht mehr als Kaserne genutzt. Die Erhaltung der Substanz und der städtebaulichen Qualitäten sind uns wichtig. Nach unseren Beobachtungen ist der Diskussionsprozess wegen vieler anderer unvorhergesehener Erkenntnisse nicht geradlinig – das kann er auch bei einem solchen Projekt nicht sein. Wichtig ist uns allen eine zuverlässige Kommunikation. Hier ist noch Luft nach oben.

Eines der denkmalgeschützten Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne Krampnitz ist das Offizierscasino. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nach dem Willen der städtischen Bauverwaltung soll das historische Chausseehaus in Neu Fahrland entweder abgerissen oder abgetragen werden, um an dieser Stelle die neue Tramtrasse nach Krampnitz legen zu können. Das Landesamt für Denkmalpflege hat sich kürzlich gegen diese Pläne ausgesprochen. Was werden Sie tun, um den Abriss des Chausseehauses zu verhindern, das zusammen mit dem gerade erst sanierten Fährgut bis heute eine Torwirkung am nördlichen Eingang von Potsdam?

Das Chausseehaus entstand vor mehr als 170 Jahren, als die Chaussee von Spandau nach Potsdam ausgebaut wurde. Es ist ein eingetragenes Baudenkmal. Wie bei jedem anderen Baudenkmal auch werden wir um die Erhaltung streiten. Es gibt dafür im Denkmalschutzgesetz festgelegte Verfahren. Bisher hat die Landeshauptstadt uns ihre Argumente nicht vorgelegt oder das für den Bau der Tramstrecke erforderliche Planfeststellungsverfahren eröffnet. Wir rechnen bei Zeiten mit einer entsprechenden Beteiligung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens.

Das Chausseehaus an der Brücke nach Neu Fahrland. Wegen der neuen Tramtrasse nach Krampnitz droht dem Haus der Abriss. Quelle: Varvara Smirnova

In Potsdam tobt oft der Kampf zwischen den Verfechtern der Wiederherstellung des historischen Stadtgrundrisses und den Vorkämpfern für den Erhalt der DDR-Architektur. Wäre das Fachhochschulgebäude am Alten Markt aus Ihrer Sicht erhaltenswert gewesen? Und: Wie bewerten Sie das Mercure-Hotel: Sollte es weg oder gehört es mittlerweile unverzichtbar zur Stadtsilhouette?

Potsdam ist ein Musterbeispiel dafür, wie sich Mehrheiten in der Gesellschaft ändern können und wie mit zunehmendem Zeitabstand auch ein anderer Blick u.a. auf die Architektur möglich wird. Anfang der 1990er Jahre hat die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung einen Mehrheitsbeschluss zur Korrektur des durch DDR-Planungen veränderten historischen Stadtgrundrisses gefasst. Dies geschah auch unter dem frischen Eindruck der implodierten DDR. Auch wir haben in den vergangenen 30 Jahren in Potsdam inventarisatorische Entscheidungen getroffen. Die Stadtgesellschaft hat sich inzwischen weiter entwickelt: Heute hat eine junge Generation und eine Generation, die die DDR nicht selber erlebt hat, einen anderen Blick auf die Potsdamer Architektur gerade der jüngsten Zeit. Beide Blicke sind sehr wertvoll für die Stadtgesellschaft. Es geht letztendlich darum, was Stadt für uns Menschen sein kann. Da spielen die Baudenkmale eine wichtige Rolle. Auch wir vom Landesdenkmalamt sind Zeitgenossen im wahrsten Sinne des Wortes.

Das Hotel Mercure mit dem Landtag im Hintergrund. Quelle: Archiv

Wie meinen Sie das?

Ich will das absichtlich an einem Beispiel außerhalb von Potsdam erklären: In den frühen 1990er Jahren haben wir die Politbürosiedlung in Wandlitz auf Aufnahme in die Landesdenkmalliste geprüft und sind völlig nachvollziehbar zu dem Ergebnis gekommen, diese nicht aufzunehmen. Vor wenigen Jahren haben wir diese Prüfung wiederholt und die Politbürosiedlung gerade wegen ihrer banalen Schlichtheit unter Denkmalschutz gestellt. Damals hätte es übrigens starken Protest gegeben, heute wurden wir „gefeiert“. Es braucht daher immer einen Zeitabstand, um möglichst objektiv zurückblicken zu können. Für die Aufnahme eines Gebäudes in die Landesdenkmalliste gibt es hohe Hürden. Im Übrigen: Geschätzt sind etwa ein bis drei Prozent der Bausubstanz im Land Brandenburg denkmalgeschützt, das heißt doch aber nicht, dass 97 Prozent abgerissen werden müssen. Das gilt auch für das Hotel Mercure und die vielen anderen Bauten, die wir auch aktuell prüfen.

In Potsdam wird ja derzeit der Garnisonkirchturm originalgetreu wiedererrichtet. Was halten Sie als Denkmalpfleger von Bauten, die zwar wie Denkmale aussehen, aber keine sind? Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, den wiedererrichteten barocken Turm mit einem modernen Bau – etwa von Star-Architekt Libeskind – anstelle des historischen Kirchenschiffs zu verknüpfen?

Rekonstruktionen sind zunächst einmal Neubauten und haben mit Denkmalpflege nichts zu tun. Die Denkmalpflege kümmert sich um vorhandene Qualitäten. Wir sollten uns fragen, wieso sich große Teile der Gesellschaft in Potsdam keinen Landtag in zeitgenössischer Architektursprache vorstellen konnten. Peter Kulka hat in Dresden einen sehr überzeugenden gläsernen Plenarsaal an einen vorhandenen Bau angefügt. Beim Neubau des Garnisonkirchenturms muss dringend die Frage geklärt werden, wie die denkmalgeschützten Mosaiken am ehemaligen Rechenzentrum möglichst in situ bewahrt werden können und weiterhin auch eine Funktion erfüllen, zumindest die, ihre Geschichte der Bauzeit zu erzählen. Ich halte das für einen spannenden Diskussionsprozess, der dringend einer Lösung bedarf, die von beiden Seiten als Kompromiss getragen werden kann.

Ausschnitt des Mosaiks am Rechenzentrum an der Breiten Straße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vor etwa einem Jahr wurden Sie zum Honorarprofessor der Technischen Universität Berlin bestellt. Ihre Antrittsrede hat Staub aufgewirbelt: Was haben Karies und Schneeschmelze gemeinsam?

Ich hatte mir in meiner Antrittsvorlesung am 21. Oktober 2019 unter dem Titel „Warum für einen Schneemann regelmäßiger Zahnarztbesuch wichtig ist“ vorgenommen, anhand eines unweigerlich in der Sonne vergehenden Schneemannes die denkmalpflegerischen Denkmodelle und unsere Rolle in der Gesellschaft zu diskutieren. Das hat anscheinend nicht nur mir großen Spaß gemacht. Ich bin sehr froh, meine jahrelange Lehrtätigkeit jetzt mit neuen Möglichkeiten weiterführen zu können – im Kontakt mit der jungen Generation kommt so manche unkonventionelle und frische Idee für die eigene Arbeit. Wenn man zurückblickt, waren Denkmalpfleger stets die Schnittstellen zum besonnenen Umgang mit Kulturgut.

In welcher Rolle sehen Sie die Denkmalpflege in der heutigen Zeit? Hat sie auch visionäre Aufgaben zu erfüllen?

Die Denkmalpflege ist mit ihrem Reparaturgedanken ein Baustein zur Bekämpfung des Klimanotstandes! Wenn Sie ein Gebäude erhalten, reparieren, sanieren und auch angemessen umbauen, dann verbrauchen Sie einen Bruchteil an grauer Energie – im Vergleich zum Abriss und Neubau eines Gebäudes, dem man keine Lebensdauer von 30 Jahren einräumt. Ich wünsche mir, dass dieses Denken nicht nur bei den Denkmalen zur Anwendung kommt, sondern bei jedem anderen Gebäude zuerst die Erhaltung und der Umbau geprüft werden – im Interesse einer qualitätvollen und vielfältigen Baukultur und der Zukunft von uns allen auf diesem Planeten.

Von Ildiko Röd