Die Potsdamer Beigeordnete für Gesundheit, Brigitte Meier ( SPD) hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich. Im Interview gibt sie einen Ausblick auf die kommenden Herausforderungen.

Frau Meier, die Potsdamer Bürgern werden Weihnachten in großer Runde feiern dürfen: mit bis zu zehn Personen aus ebenso vielen Haushalten. Was halten Sie davon?

Es ist das umgesetzt worden, was seitens der Ministerpräsidenten angekündigt wurde. Ich will es mal so beschreiben: Wir reißen uns jetzt die nächsten Wochen zusammen, damit wir Weihnachten miteinander feiern können. Ich persönlich hätte auch damit leben können, dass nur zwei Kohorten, also zwei Haushalte zusammenkommen. Aber ich verstehe natürlich den Grund der Lockerung. Es ist sehr wichtig, dass die Familie, auch wenn sie aus mehr als zwei Haushalten besteht, an Weihnachten zusammenkommen darf und keine engsten Familienmitglieder ausgegrenzt werden müssen. Auch wenn uns rein aus infektiologischer Sicht eine andere Entscheidung lieber gewesen wäre.

Sie sehen also die Gefahr eines Superspreaderevents unterm Tannenbaum?

Ich hoffe, die Menschen sind so vernünftig, es nicht dazu kommen zu lassen. Man kann mit Abstand feiern und essen, man kann lüften. Es gibt Möglichkeiten, das alles zu machen, auch und insbesondere, wenn ältere Angehörige zu Besuch kommen. Auf diese Vernunft hoffe ich.

Wie sind denn Ihre persönlichen Pläne an den Feiertagen?

Wenn Weihnachten nicht ausfällt oder sich die Regeln ändern, fahre ich zu meiner Schwester aufs Land und wir feiern gemeinsam mit den Kindern.

Seit knapp vier Wochen gilt der so genannte Lockdown light, der die Freizeitmöglichkeiten in der Stadt stark einschränkt. Was hat der konkret bewirkt?

Das Infektionsgeschehen hatte sich bis zur Entscheidung zum Teil-Lockdown sozusagen in einer Fieberkurve stetig nach oben entwickelt. Das lag daran, dass wir Infektionscluster, wie etwa Ausbrüche in Pflegeheimen hatten. Insgesamt haben wir jetzt eine recht stabile, horizontal verlaufende Entwicklung, wenn wir in dem Bild der Kurve bleiben wollen. Das heißt, wir laufen bei einer Inzidenz unter 100, das ist weiter kein niedriges Niveau, aber eben stabil.

Trotzdem stammt deutlich mehr ein Drittel aller Ansteckungen mit Sars-CoV-2 in Potsdam allein aus dem November.

Ja, aber viele der Ansteckungen aus der ersten Monatshälfte sind deutlich früher passiert, im Oktober, als das Wetter noch schön und die Menschen draußen waren. Es kann damit zu tun haben, dass man sich da noch in den Kneipen getroffen hat. Wenngleich das Geschehen dort nicht das Entscheidende war. Am Ende wissen wir nicht genau, wo man sich angesteckt hat.

Eine Modellrechnung der Universität Saarbrücken rechnet mit dem vorläufigen Höhepunkt der Hospitalisierungen, also der schweren Fälle, die im Krankenhaus oder gar auf der Intensivstation behandelt werden müssen, in den kommenden zwei Wochen. Wie gut sind wir in Potsdam darauf vorbereitet?

Man muss genau gucken, wie der November-Lockdown und die Verschärfungen der nächsten Tage wirken. Das soll ja alles dazu führen, dass es nicht zu dieser Situation kommt. Zugleich muss man aber sehen, dass wir das normale elektive Geschäft auf den Stationen des Bergmann-Klinikums herunterfahren um den Covid-Bereich raufzufahren. Das machen fast alle Krankenhäuser im Land so. Ich denke, dann haben wir ausreichend Kapazitäten. Durch das tägliche Monitoring der Covid-Betten Kapazitäten, erkennen wir die Spitzen und steuern dann dagegen an.

Beim Herunterfahren des elektiven Geschäfts werden also Betten von den Normal- auf die Covidstationen geschoben?

Es geht weniger um das konkrete Bett, als um das Personal. Das ist eine sehr große Herausforderung. Außerdem ist es sehr wichtig, die Normalversorgung aufrechtzuerhalten, um Kollateralschäden zu vermeiden. Kranke Menschen müssen ins Krankenhaus gehen und sich behandeln lassen können. Nach der ersten Coronawelle haben mir Ärzte erzählt, dass sie Krankheiten und Krankheitsstadien behandelt haben, die sie schon sehr lange nicht mehr gesehen hatten. Weil zum Beispiel Krebs sich weiterentwickelt, weil Zustände sich verschlimmern. Es muss uns gelingen, diese Menschen nicht zu übersehen. Deswegen überlegen die Ärzte ganz genau, welche Bereiche umgesteuert werden, damit die anderen Erkrankungen nicht hintenüber fallen.

Eine Option wäre, die Covid-Behandlung aus den Kliniken zu lösen. Es gab doch im Frühjahr Pläne für ein Notkrankenhaus in Potsdam, was ist daraus eigentlich geworden?

Es bräuchte eine Entscheidung des Landes, damit das noch einmal in Angriff genommen wird. Viele Vorbereitungen sind bereits getroffen und liegen in der Schublade. Es gibt aber zwei große Herausforderungen, nämlich zum einen die Lagerung des nötigen Sauerstoffs für ein solches Krankenhaus, zum anderen noch einmal das Personal, das irgendwo her kommen muss. Betten aufmachen ist das eine, aber ohne Personal geht es nicht. Außerdem fangen wir jetzt an, die Impfstrategie zu planen, die möglicherweise schon im Dezember umgesetzt wird. Auch da brauchen wir medizinisches Personal. Wir ziehen an jeder Ecke an dieser Ressource.

Sie könnten aber die Planungen für ein solches Krankenhaus umsetzen?

Wenn wir die logistischen Probleme, die noch ungelöst sind, bearbeitet kriegen: Ja. Ich sehe aber momentan dafür keine Notwendigkeit.

Rettungswagen, die vor den Kliniken Schlange stehen, Corona-Kranke, die im Auto vor den Krankenhäusern mit Sauerstoffgeräten auf Behandlung warten. Können Sie uns versprechen, dass es solche Bilder, wie wir sie aktuell unter anderem aus Neapel oder aus New York City kennen, in Potsdam niemals geben wird?

Versprechen sollte man gar nichts. Aber man kann die Situation des amerikanischen oder des italienischen mit dem deutschen Gesundheitssystem nicht vergleichen, die Daseinsvorsorge ist eine unserer ganz großen Stärken.

Ein wichtiger Aspekt in diesem System sind die Gesundheitsämter. Hand aufs Herz, Frau Meier. Wie gut schafft es das Potsdamer Gesundheitssystem derzeit, Covid-19 Herr zu werden?

Momentan läuft die Kontaktverfolgung sehr gut. Wir haben relativ viele Kontaktpersonen, aber das funktioniert und ich bin zuversichtlich, dass das auch so bleibt, wenn die Zahlen noch einmal steigen. Die Soldaten und die zivilen Kräfte arbeiten gut, auch die Abordnung von Mitarbeitern aus der Verwaltung hat gut geklappt. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind aber auch seit März in einem Marathon. Wir organisieren gerade noch einmal Fachpersonal, damit das Gesundheitsamt irgendwann wieder in einen Normalmodus kommt – das ist allerdings ein Thema in jedem Gesundheitsamt, alle haben diesen Personalengpass, vor allem beim medizinischen Fachpersonal.

Können die Potsdamer Bürger da helfen?

Am meisten helfen Sie uns, wenn Sie sich an die Beschränkungen halten und auf Nachbarn und Freunde achtgeben. Wenn irgendwer mit medizinischer Vorbildung uns unterstützen kann und will, sind wir sehr dankbar. Wer Zeit hat, kann sich bei uns oder bei der Kassenärztlichen Vereinigung melden.

Sie haben das Impfen angesprochen. Hat Potsdam sich denn schon Spritzen für das Impfzentrum in der Metropolishalle gesichert?

Die Impfdosen werden über den Bund beschafft und verteilt. In Brandenburg hat man sich entschieden, zunächst über die Kassenärztliche Vereinigung und später über die niedergelassenen Ärzte zu impfen. Diese Entscheidung wurde gerade auch getroffen, um die Gesundheitsämter zu schonen, die ja weiter eindämmen müssen.

Wie schnell kann eine Stadt wie Potsdam durchgeimpft sein?

Ich gehe davon aus, dass das Impfen bis Ende 2021 dauern wird. Wir müssen da auch Sorgfalt vor Schnelligkeit setzen, es nützt uns nichts, wenn die Menschen in Schlangen anstehen und Chaos entsteht. Die Impffähigkeit muss geprüft werden. Es braucht auch ein riesiges Terminmanagement, weil zwei Impfungen in einem bestimmten Abstand gegeben werden müssen.

Logistisch also eine weitere Herausforderung.

Und dazu kommt die Impfmüdigkeit der Gesellschaft. Ich habe den Eindruck, dass die Bereitschaft zum Impfen nachlässt. In meiner Generation ist das unvorstellbar, wir wurden ja noch in der Schule geimpft. Das hat sich aber verändert, es braucht Aufklärung, die Menschen müssen mitgenommen werden. Da muss der Bund eine Kommunikationsstrategie haben und jetzt damit beginnen.

Nach ihrer Einarbeitung als Beigeordnete kam die IT-Krise im Rathaus, dann Corona, die Bombe in der Havel, jetzt wieder Corona. Nun wurde ihr Dezernat umgebaut. Entlastet Sie das?

Mein Dezernat wurde nicht umgebaut! Im Prinzip haben wir die gleiche Situation wenn ich Urlaub habe, denn dann übernimmt die Beigeordnete Noosha Aubel meine Vertretung. Ich habe zwar keinen Urlaub, aber sie hat jetzt zwei Fachbereiche vertretungsweise übernommen: Soziales und Wohnen. Die großen Themen, die mir ein ureigenstes Anliegen sind, sozialer Frieden, Wohnen, da gucke ich natürlich weiter drauf. Aber bei Frau Aubel ist das operative Geschäft in guten Händen.

Welche großen Herausforderungen sehen Sie auf sich zukommen?

Wir haben nicht nur IT, Covid und Bomben, sondern jetzt auch noch die Schweinepest. Die ist ein großes Thema, weil es sehr wichtig ist, zu verhindern, dass Fälle in Potsdam auftreten. Es ist ein Unterschied, ob im Wald an der dünn besiedelten polnischen Grenze infektiöse Schweine leben, oder ob das hier in der Großstadt ist. Der Wald ist ein wichtiges Naherholungsgebiet für die Potsdamerinnen und Potsdamer und wenn ich im Wald unterwegs bin, geht es da manchmal zu wie in der Brandenburger Straße.

Wie bitte?

Pilzsucher springen links aus dem Wald, Radfahrer kommen vorbei, Reiter, Hundehalter, da ist richtig was los. Gerade in Covidzeiten ist dieser Ort so wichtig, deswegen müssen wir da präventiv gut arbeiten, damit wir keine Zäune gegen Schweine bauen und Wälder großflächig für den Besucherverkehr sperren müssen.

Frau Meier, Wie gehen Sie angesichts dieser Vielzahl an Baustellen und nach diesem anstrengenden Jahr an 2021 heran?

In der Hoffnung, dass wir in einem Jahr zurückblicken und wissen, wir haben das Containment gut hinter uns gebracht, wir haben eine Impfstrategie, die funktioniert und wir haben Mitarbeiter, die wieder im Normalmodus sind. So würde ich in einem Jahr gern zurückblicken.

Von Saskia Kirf