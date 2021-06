Potsdam

Das Filmmuseum Potsdam feiert ab dieser Woche seinen 40. Geburtstag. In einer kleinen Foyerausstellung hat Dorett Molitor, die selbst seit über 30 Jahren am Haus ist, dargestellt, was in den vier Jahrzehnten inhaltlich geleistet wurde. Vor der Eröffnung am Donnerstag hat sie mit der MAZ über die Ausstellung und ihre eigene Zeit am Filmmuseum gesprochen.

Frau Molitor, was haben Sie stellvertretend aus der 40-jährigen Geschichte des Filmmuseums für die Geburtstagsausstellung aus der Sammlung ausgewählt?

Dorett Molitor: Ganz unabhängig von der Sammlung haben wir ein fast lückenloses Hausarchiv mit Plakaten, Programmen, Fotos und Akten. Ich bin seit 30 Jahren hier und habe wie in einer Zeitreise diese Unterlagen durchgeackert. Meine Aufgabe war es dann, aus diesem irren Material eine Auswahl zu treffen, denn mir stehen für die Jubiläumsausstellung nur dreizehn Meter Wandfläche und eine Vitrine im Foyer zur Verfügung.

Was haben Sie in der Menge an Material gefunden?

Ich hatte das Gefühl, auf einer Dampfmaschine zu sitzen, die unablässig Kulturangebote produziert. Das Filmmuseum hat in vier Jahrzehnten vier Dauerausstellungen, 127 Sonderschauen und 80 Foyerausstellungen organisiert. Dazu kam das Kinoprogramm mit seinen Veranstaltungen und Gästen und die Medienbildungsarbeit. Und nicht zu vergessen die stetig wachsenden Sammlungen. Ich habe deshalb fünf Erzähllinien gestaltet, in der das aufscheint.

Erzählen Sie von einigen Exponaten, die Sie ausgewählt haben.

Exemplarisch sind die Plakate von den Dauerausstellungen. Aber das Filmmuseum gäbe es nicht ohne das Studio in Babelsberg und deshalb steht am Beginn eine Bronzeplastik von Asta Nielsen. Wegen dieser Schauspielerin ist man damals aus Berlin auf die Suche nach einem Studiogelände gegangen und hat Babelsberg entdeckt. Die Büste haben wir 1999 erworben, weil wir auch ihre Geschichte bewahren. Dazu passt auch die Statuette der „Maria“ aus Metropolis. Bärbel Dalichow bekam sie 2013 von den Studiochefs, als sie nach 23 Jahren als Direktorin des Filmmuseums verabschiedet wurde.

Eine Büste von Asta Nielsen, des ersten Babelsberger Filmstars. Quelle: Varvara Smirnova

Welches Exponat ist Ihnen das wichtigste?

Ich habe einen wundervollen Fund beim Sichten der Akten gemacht – den Entwurf für den Umbau unseres Kinos in einen „blauen Salon“. Die Potsdamer Künstlerin Jana Feiler hatte diese Idee 1994 mit Kreide auf A4 zu Papier gebracht. Das Blatt lag versteckt in den Bauakten. Das war so eine Freude, dieses leuchtende Stück zu entdecken. Ich war damals Kinochefin und liebe dieses nachtblaue Kino. Wobei ich auch die alten Kinostühle sehr gemocht habe. Bis heute habe ich zwei davon in meinem Büro?

Entwurf für die Umgestaltung des Kinos des Filmmuseums Potsdam 1994 von der Potsdamer Künstlerin Jana Feiler. Quelle: Filmmuseum Potsdam/Jana Feiler

Ihr Bürostuhl ist 40 Jahre alt?

Ja, und der auf dem Sie sitzen auch. Diese Freischwinger sind wahnsinnig bequem. Die standen auch in den Lounges des Palasts der Republik. Als das Kino umgestaltet wurde, habe ich zwei davon gerettet. Die haben mich auf meinem Weg durch das Haus bis heute begleitet. Die meisten haben wir damals an das Obenkino in Cottbus abgegeben.

Was hat das Filmmuseum eigentlich zur Premiere 1981 gezeigt?

Die erste Ausstellung bezog sich 1981 hauptsächlich auf technische Objekte. Das Haus wurde ja gar nicht pünktlich eröffnet, das war nur eine Teileröffnung mit Café und Kino. Bis 1983 fehlte die Dauerausstellung zur Filmgeschichte vor 1945 und zur Defa.

Dorett Molitor mit ihrem Bürostuhl von 1981. Er stand bis 1994 als Kinosessel im Saal und wurde von ihr gerettet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wenn Sie das mit der heutigen Arbeit vergleichen – wie hat sich der Fokus seitdem verschoben?

Die Dauerausstellungen hatten immer das gleiche Thema, aber in den Sonderschauen hat sich viel verändert. In den Achtziger Jahren standen vor allem osteuropäische Themen im Fokus. Eine Ausnahme war 1988 eine Gedächtnisausstellung für Wolfgang Staudte, die wir aus Düsseldorf übernehmen konnten. Er hatte den ersten Defa-Film gemacht. Das wir die zeigen konnten, war dank des Kulturabkommens zwischen der BRD und der DDR möglich. 1990 ging es dann in unglaublichem Tempo los. Da ging es um weltweite Themen und Personen. Um Götz George, Romy Schneider, Alfred Hitchcock. Das war ein irrer Rhythmus, den wir heute nicht mehr leisten können. Der Jahresetat für Ausstellungen ist seit 1990 nicht erhöht worden, obwohl wir damals hauptsächlich mit Stellwänden und Vitrinen arbeiteten, heute begehbare Welten geschaffen werden. 2011 gab es noch einen Perspektivwechsel, weil wir Institut der Filmuniversität Babelsberg wurden. Da wird geschaut, welche Themen mit den Studenten und aus der Arbeit der Filmuni relevant sind.

Auch die Defa feiert gerade ihr 75. Jubiläum. Womit erinnern Sie an diese Ära in der Ausstellung?

Die Defa spielt als Background immer eine Rolle. Unsere Sammlungen spiegeln die Defa-Geschichte. Durch die Ausstellungsplakate und einige Sammlungsobjekte wird das präsent.

Die Filmbranche wird von Männern beherrscht. Das Filmmuseum wird von Frauen geprägt. Spiegelt sich das in der Ausstellung auch wieder?

Nein. Merkwürdigerweise hat uns das im Haus gar nicht so beschäftigt. Es war einfach immer so und wir haben immer unser Bestes gegeben.

Auch Sie gehören zu den Persönlichkeiten, die das Filmmuseum über viele Jahre inhaltlich gestaltet haben. Wie fanden Sie eigentlich den Weg zum Filmmuseum?

Ich habe 1990 mein Diplom als Kulturwissenschaftlerin gemacht und wollte eigentlich an die damalige Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg. Doch dann ging die DDR unter und mein Vorvertrag war hinfällig. Aber ich kannte die Potsdamer Kulturhäuser und mir wurde erzählt, dass eine neue Direktion für das Filmmuseum gesucht wurde, weil der bisherige Direktor Gerhard Weise verschwunden war. Das Gerücht war, dass er nach West-Berlin gegangen war. Jedenfalls wurde nun Bärbel Dalichow neue Direktorin. Ich habe an ihrer Wohnungstür geklingelt und zwei Monate später war ich Programmchefin.

Das Kino des Filmmuseums Potsdam vor der Umgestaltung 1994 Quelle: Filmmuseum Potsdam

Sie wollen in der Jubiläumsausstellung an streitbare Momente erinnern. Worum hat man sich denn in diesem Haus gestritten?

Das aufregendste Projekt war die Schau zu Leni Riefenstahl 1998/1999. Da gab es von Beginn an Widerspruch. Wir waren im Haus alle ostzsozialisiert, kannten die alten Denkverbote. Und Riefenstahl wurde als Filmemacherin der Nazis natürlich in der DDR totgeschwiegen. Aber wir wollten mit großer Sachlichkeit darstellen, wer Riefenstahl war. Wir haben ihre Filme gezeigt, einen sehr kritischen Katalog gemacht.

Was passierte dann?

Es gab Angriffe in der Presse, Demos vor und auch im Haus. Wir haben diese Leute zu Wort kommen lassen. Aber wir bestanden auf unserem Ansatz, dass wir Leni Riefenstahl ohne Kenntnis ihrer Arbeitsbiografie nicht bewerten können. Wir haben sie in einen öffentlichen Diskurs geholt. Es gab viele Besucher, Debatten und ein Gästebuch voller Argumente. Das hat uns am Ende recht gegeben, denn als öffentliche Einrichtung haben wir die Aufgabe, kritische Diskussionen anzustoßen.

Die Kuratorin der Jubiläumsausstellung Dorett Molitor (58) arbeitet seit 1990 im Filmmuseum Potsdam. Zunächst war sie Programmchefin, von 2009 bis 2020 war sie Sammlungsleiterin und ist seitdem für die Foyerausstellungen, Zeitzeugengespräche und besondere Projekte verantwortlich. Sie kuratierte die Ausstellung „40 Jahre Filmmuseum Potsdam“, die am Donnerstag öffnet und bis Juni 2022 zu sehen ist. Mehr Infos unter 40jahre.filmmuseum-potsdam.de.

Es gibt auch eine Online-Ausstellung. Was ergänzt diese virtuelle Schau?

Die virtuelle Ausstellung meiner Kollegin Elena Baumeister besteht aus Interviews mit ehemaligen und aktuellen Kollegen. Es gibt auch eine Verbindung zu Objekten in unserer Sammlung. Dafür suchen wir auch noch Zeitzeugen, die nicht bei uns gearbeitet haben, aber Besucher des Haues waren.

Was suchen Sie denn?

Es geht um Begegnungen, die Bewohner dieser Stadt mit uns und dem Film hatten. Potsdam ist seit 1911 Filmstadt und wir sammeln diese Geschichte. Das kann ein Foto mit Hildegard Knef oder mit Armin-Müller Stahl bei uns im Haus sein, aber auch etwas, was die Menschen vielleicht von ihrer beruflichen Zeit in den Studios aufbewahrt haben. Wir würden manches gerne in unsere Sammlung aufnehmen.

Von Peter Degener