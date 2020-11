Potsdam

Seit Anfang November sind an 19 verschiedenen Potsdamer Schulen Corona-Infektionen aufgetreten. Die Fälle sind über die ganze Stadt und über alle Schultypen verteilt, private Bildungseinrichtungen sind ebenso betroffen wie staatliche. Der langjährige Sprecher des Kreiselternrats, Markus Kobler, kennt die Verunsicherung in den Familien gut.

Herr Kobler, wir beobachten in Potsdam praktisch täglich neue Coronainfektionen an Schulen. Wie sicher ist das Lernen?

Anzeige

Markus Kobler: Sichere Orte gibt es derzeit überhaupt nicht. Allerdings ist es eben so sicher, wie es in diesen Zeiten geht, wenn sich die Schulen an die Maßnahmen halten.

Sie glauben also, dass die Ansteckungen unter Schülern und Lehrern nicht zu verhindern sind?

Ja, das ist leider so. Wir haben Masken für das Personal und Abstände in den Schulen, alles was einzuschränken ist, wird auch eingeschränkt.

Markus Kobler ist seit 15 Jahren Potsdams Kreiselternsprecher. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gibt es konkrete Maßnahmen, die Sie am den Potsdamer Schulen aus Elternsicht fordern?

Ganz klar: Wir wollen Luftfilteranlagen für die Klassenzimmer. Darüber haben wir abgestimmt, aber wir sehen auch ein, dass solche Anlagen nicht von heute auf morgen zu installieren sind.

Welche Einflussmöglichkeiten haben unsichere oder unzufriedene Eltern an Potsdamer Schulen überhaupt?

Es gibt an jeder Schule verschiedene Gremien wie die Schulkonferenz und auch Elternvertretungen. Genau das sind die richtigen Orte, um sich einzubringen, um Sachen auch mal zu hinterfragen oder der Schulleitung zu helfen. Das ist eine gute und wichtige Möglichkeit.

Zur Person Markus Kobler, 49, ist seit 15 Jahren der Sprecher des Kreiselternrats. Seine vier Kinder gehen und gingen allesamt in Potsdam zur Schule. Der Kreiselternrat ist ein Gremium gewählter Elternvertreter aller Potsdamer Schulen und setzt sich mit überschulischen Themen auseinander. Kobler mahnt, neben der Coronakrise die anderen drängenden Themen an den Schulen nicht aus den Augen zu verlieren. Auch die Schulsozialarbeit und die Digitalisierung müssten weiter verfolgt werden.

Wie gut läuft denn die Kommunikation der Schulen gegenüber den Familien in der Krise?

Schulseitig läuft es relativ gut. Die Schulen bekommen ihre Anweisungen von den Schulämtern oder vom Bildungsministerium und geben das dann an die Eltern weiter. Es ist so, dass dies manchmal sehr kurzfristig passieren muss, gerade aus dem Ministerium. Aber in der Regel erreicht das die Eltern – zumindest diejenigen, die es interessiert.

Zwei ihrer Kinder besuchen zur Zeit Schulen in der Stadt. Waren Sie in der Familie schon von Quarantäne betroffen?

In der Familie nicht, aber im Umfeld, im Freundes- und Bekanntenkreis, nehmen wir das natürlich wahr. Meine Kinder sind da aber recht ruhig, die erleben das neutral. Sie hören ja seit Monaten von den Maßnahmen und jetzt ist eine Schule nach der anderen betroffen, aber große Angst haben sie nicht.

In Berlin gibt es eine generelle Maskenpflicht für Schüler in weiterführenden Schulen. Wünschen Sie sich das auch für Potsdam?

Ja, ich denke, eine generelle Maskenpflicht in den Schulen und damit auch im Unterricht wäre wünschenswert. Der Unterricht wird dadurch nicht einfacher, aber sicherer.

Würden Sie als Schüler im Moment gern und unbeschwert zur Schule gehen?

Unbeschwert ganz sicher nicht, nein. Ich würde mir Sorgen vor allem um meine Eltern und Großeltern machen. Aber gern? Ja, ich bin immer sehr gern zur Schule gegangen, ich war ein richtiger kleiner Streber (lacht). Also würde ich auf jeden Fall hingehen.

Diese Entscheidung liegt ja nicht beim einzelnen Schüler, richtig? Aber könnte man die Klassen nicht wieder aufteilen?

Genau, wenn kein medizinischer Grund vorliegt, dann herrscht erst einmal Präsenzpflicht in den Schulen. Die Aufteilung in Präsenz- und Digitalunterricht, wie sie nach den Schulschließungen im Frühjahr gemacht wurde, ist erst einmal gut. Aber man darf nicht vergessen, dass das für viele Familien zu Hause nicht umsetzbar ist, da fehlt es an Tablets, an Internetanschlüssen. Wenn sichergestellt ist, dass die Kinder zu Hause wirklich im Unterricht mitmachen können, dann ist das eine gute Idee. Es gibt ja auch städtische Bestrebungen, die entsprechenden Geräte anzuschaffen, das wird aber wohl erst im kommenden Frühjahr fertig werden.

Lesen Sie auch

Von Saskia Kirf