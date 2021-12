Potsdam

Der gemeinsame Vorschlag der Stiftung Garnisonkirche, des Potsdamer Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD) und der Nutzer des Kreativhauses Rechenzentrum für ein gemeinsames Forum an der Potsdamer Plantage hat heftige Reaktionen ausgelöst. Langjährige Mitglieder der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche (FWG) fühlen sich getäuscht. Matthias Dombert, der FWG-Vorsitzende, wurde deshalb sogar zum Rücktritt aufgefordert.

Herr Dombert, werden Sie als Vorsitzender zurücktreten?

Matthias Dombert: Nein. Ich trete nicht zurück, denn ich habe meine Pflichten gegenüber der Fördergesellschaft und auch der Stiftung Garnisonkirche ordnungsgemäß wahrgenommen. Dass Leute enttäuscht sind und an dem Vorschlag zweifeln, war für mich nicht überraschend.

Zahlreiche Mitglieder sollen aus Protest aus der FWG ausgetreten sein.

Eine Austrittswelle gab es nicht. Es gab zunächst sieben Menschen, die ausgetreten sind. Wir haben aber 800 Mitglieder. Nach vielen Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, sind sogar einige wieder eingetreten. Ich bin mir aber bewusst, dass sich weitere von dem Projekt abwenden werden, wenn das Kuratorium der Stiftung dem Vorschlag im Januar zustimmt. Der Großteil steht aber weiter hinter dem Projekt.

Wurden Spenden zurückgezogen?

Nein. Und es gibt auch weiterhin Spenden.

Der CDU-Politiker Clemens Viehrig ist aus dem Vorstand der Fördergesellschaft zurückgetreten. Er wirft Ihnen vor, das Vertrauen der Mitglieder missbraucht zu haben.

Ich schätze Clemens Viehrig sehr. Doch hier irrt er sich in der Bewertung. Lassen Sie es mich mit einer Analogie erklären: Nehmen Sie eine Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, die eines ihrer Mitglieder in den Aufsichtsrat einer städtischen Gesellschaft schickt. Diese Person nimmt dann die Interessen der Gesellschaft wahr, und nicht die der Partei oder der Wähler dieser Partei. So handle ich auch.

Wie meinen Sie das?

Sie müssen verstehen, dass die FWG zwar älter als die Stiftung ist und das Wiederaufbauprojekt seit 2004 befördert. Doch nachdem die Stiftung als institutioneller und professioneller Rahmen geschaffen wurde, haben wir als Fördergesellschaft nur einen von vielen Sitzen im Kuratorium der Stiftung erhalten. Da ist die Evangelische Kirche in Deutschland, die Landeskirche und der Kirchenkreis, außerdem die Stadt, das Land und auch ein Vertreter der Geschichtsforschung in der Bundeswehr. Damit wird deutlich, dass den vielen Aspekten dieses Wiederaufbauprojekts Rechnung getragen werden soll. Die FWG allein hat kein ausschlaggebendes Gewicht. Natürlich bringe ich die Belange der FWG ein. Aber das Kuratorium muss insgesamt zum Wohle dieser Stiftung handeln.

Zur Person: Das ist Matthias Dombert Matthias Dombert (66) ist Rechtsanwalt und Gründungspartner der Kanzlei Dombert Rechtsanwälte, eine Wirtschaftskanzlei die auf öffentliches Recht spezialisiert ist und zahlreiche Kommunen berät. Dombert ist zudem langjähriger Honorarprofessor an der Universität Potsdam. Anfang 2015 wurde Matthias Dombert von der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam (FWG) zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Durch dieses Amt ist er zugleich Mitglied im Kuratorium der kirchlichen Stiftung Garnisonkirche Potsdam. Dombert ist evangelischer Christ und Mitglied der Gemeinde in seinem Wohnort Eiche.

Was halten Sie selbst vom gemeinsamen Vorschlag?

Mich hat der Wiederaufbau der Garnisonkirche vor Jahren als Projekt überzeugt mit seiner historischen, gesellschaftspolitischen und städtebaulichen Bedeutung. Diese Mischung war es. Und mich hat der inhaltliche Ansatz überzeugt, der Versöhnungsgedanke, das Überwinden von Barrieren. Das ist so aktuell wie nie in der Debatte um die Garnisonkirche. Und auch beim neuen gemeinsamen Vorschlag steht für mich der Inhalt im Vordergrund. Der Gedanke, dass man eine Verbindung zwischen verschiedenen Zeitebenen auf der Plantage schafft. Einmal das klassische christliche Preußen, dann die DDR-Epoche und nun das Haus der Demokratie. Das finde ich interessant und diskussionswürdig. Ich selbst will die Hand ausstrecken gegenüber den Bürgern dieser Stadt und den verschiedenen Gruppierungen.

Konnten Sie nicht andeuten, dass ein Vorschlag im Raum steht, um die Menschen mitzunehmen?

Es gab eine kurze Phase der absoluten Vertraulichkeit und Verschwiegenheit in den Verhandlungen. Alle Beteiligten wollten sich abzeichnende Lösungen nicht gefährden. Mir war klar, dass es danach natürlich eine wichtige Phase für Gespräch und Diskussion zu den Vorschlägen geben wird. Ich darf da nicht ohne weiteres reden, nicht mal gegenüber den anderen FWG-Vorständen. Das ist das Dilemma und nun muss ich mich eben prügeln lassen.

Haben Sie die Absage an ein historisches Schiff schlecht kommuniziert?

Vielleicht bin ich da nicht weit genug gekommen als Vorsitzender. Allerdings habe ich zuletzt im Oktober die Beschlusslage der Stiftung erklärt. Da stand klar an der Wand, dass wir nicht über das Kirchenschiff reden, weil wir die Fertigstellung des Turms sichern müssen. Fest steht auch, dass die evangelische Kirche ihr Darlehen daran geknüpft hat, dass es einen Bruch am Bau gibt. Und Wolfgang Huber hat als Vorsitzender des Kuratoriums diese Selbstbeschränkung, dass es keinen originalgetreuen Aufbau geben wird, zuletzt in einem MAZ-Interview noch einmal bekräftigt.

Ignorieren Ihre Mitglieder das?

Offensichtlich haben es manche nicht wahrhaben wollen. Vor einer Woche habe ich mit unseren ehrenamtlichen Betreuern gesprochen. Die sind ganz wichtig für uns, weil sie sich um die Ausstellung kümmern, um Besichtigungen, um die Betreuung von Besuchern. Und die sind natürlich enttäuscht. Denn die haben zwei Dinge geglaubt: Das Kirchenschiff kommt irgendwann einmal und das Rechenzentrum kommt weg.

Die Unterstützer eines historischen Schiffs behaupten, dass der neue Vorschlag „im Hinterzimmer“ entstand.

Er ist aufgrund von vertraulichen Gesprächen entstanden, an denen Stiftung, Kreativhaus und Stadt beteiligt waren. Denn nur so kann Vertrauen aufgebaut und ein Ergebnis erarbeitet werden. Und das ist gelungen.

War die FWG daran beteiligt?

Nein. Nicht als Institution. So wie auch viele andere Initiativen und Stakeholder nicht. Ich habe dort zwar teilgenommen, aber als Kuratoriumsmitglied der Stiftung.

Weitere Kritik lautet: Das sei gar kein Kompromiss, denn nur die Garnisonkirche verzichtet. Wie sehen Sie das?

Was ist denn ein Kompromiss? Aus meiner Erfahrung als Anwalt muss ich sagen: Einen Vergleichsvorschlag, den alle Parteien gemeinsam erarbeitet haben, kann mein Mandant zwar ablehnen. Aber die Vereinbarungen, mit denen eigentlich alle Seiten unzufrieden sind, sind am besten. Sie sind am realistischsten, weil sie jeder Seite etwas zumuten und keiner den anderen über den Tisch gezogen hat.

Was gewinnt denn das Projekt Garnisonkirche durch den Vorschlag?

Zunächst erhoffe ich mir, dass Potsdam ein hochattraktives Forum für Demokratie und Geschichte erhalten wird. Das könnte eine wirkliche Visitenkarte für die Stadt des Toleranzedikts werden. Und für unser Projekt erwarte ich in der Gesellschaft mittelfristig eine stärkere Akzeptanz. Ich nehme schon jetzt eine gewisse Anerkennung durch bisher Distanzierte und Kritiker wahr. Auch das ist neu. Und ich hoffe auf weniger Streit. Und dadurch auf eine steigende Spendenbereitschaft

Welche Entscheidung erwarten Sie vom Kuratorium?

Da greife ich nicht vor.

Am heftigsten werden nicht Sie oder Mike Schubert angefeindet, sondern Wolfgang Huber, der das Projekt Wiederaufbau damit verraten haben soll. Was sagen Sie dazu?

Gegen diese persönlichen Angriffe setze ich mich klar zur Wehr. Wolfgang Huber ist mit seiner theologischen Autorität und Persönlichkeit das Beste, was der Garnisonkirche passieren konnte - und ehrlicherweise auch mit seinen Verbindungen zum Einwerben von Spenden. Wenn ich höre, wie die Leute jetzt auf ihn schimpfen, sage ich: Wir müssen abrüsten!

Mitte Januar ist ihre nächste Mitgliederversammlung. Was passiert da?

Es werden verschiedene Konzepte für das Grundstück des einstigen Kirchenschiffs vorgestellt. Mitteschön will die Idee der Europakirche präsentieren, Wieland Niekisch sein Pantheon-Modell und natürlich wird auch OB Mike Schubert den gemeinsamen Vorschlag für das „Haus der Demokratie“ vorstellen. Dann haben wir ein Meinungsbild.

Was machen Sie damit?

Ich werde dieses Meinungsbild in das Kuratorium der Stiftung tragen, egal wie die Diskussion bei uns aussieht. Dann muss ich abwarten, wie die Diskussionen im Rechenzentrum und unter den Stadtverordneten verlaufen.

Von Peter Degener