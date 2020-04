„Es wird niemand allein gelassen“

Potsdam

Im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum kommen jeden Tag etwa fünf Kinder zu Welt und nach wie vor gilt ein generelles Besuchsverbot in den Kreißsälen. „Werdende Väter“, so lautet die Entscheidung „dürfen ihre schwangeren Frauen während der Geburt nicht begleiten“. Wie Frauen sich mental auf diese neue Herausforderung einstellen können, warum die Entscheidung trotzdem sinnvoll ist und wie sich die Betreuung der frischgebackenen Familien im Wochenbett verändert, erzählt Katrin Schumann. Seit 35 Jahren arbeitet sie als Hebamme im Großraum Potsdam und TKS, eine der geburtenstärksten Regionen in Deutschland.

Frau Schumann, viele Frauen sind durch das Begleitverbot für Väter verunsichert. Zu Recht?

Katrin Schumann: Die Sorge der Frauen kann ich gut verstehen. Bis vor Kurzem galt in der modernen Geburtsvorbereitung das Credo: Als Paar seid Ihr stark! Andererseits muss das medizinische Personal unbedingt geschützt und das Infektionsrisiko so klein wie möglich gehalten werden. Wenn das Personal infektionsbedingt nun noch weiter schrumpft, bekommen die Kliniken und damit auch die Schwangeren ein riesiges Problem.

Das Virus zerschlägt täglich Pläne

Die Frauen werden sich also damit abfinden müssen, ohne familiäre Unterstützung zu gebären?

Im Moment zerschlägt das Virus jeden Tag Pläne. Hochzeiten werden abgesagt, Familien dürfen der Beisetzung von Angehörigen nicht mehr beiwohnen. Und für manches Paar platzt gerade der Traum, die Geburt gemeinsam zu erleben. Aber die Frauen können das trotzdem stemmen, das hat die Natur von Grund auf so eingerichtet. Auch wenn es vielleicht nicht optimal ist: In diesen wilden Zeiten kommt es auf die Einstellung an.

Gibt es trotzdem Frauen, die sich nicht zutrauen, eine Geburt allein durchzustehen?

Wahrscheinlich. Ihnen und allen anderen Frauen sage ich jedoch: Wir Hebammen geben unser Bestes für jede Familie, egal, ob wir klinisch oder außerklinisch tätig sind.

In einigen Kliniken werden keine Patienten mehr aufgenommen. Müssen Schwangere Angst haben, vor verschlossenen Türen zu stehen, wenn es mit der Geburt losgeht?

Es wird niemand allein gelassen! Hebammen stehen dafür ein, jede Frau und jedes Kind gut durch die Geburt und das Wochenbett zu bringen. Sie kennen ihr Handwerk, sind mit den Abläufen vertraut und sich sehr bewusst, in welch herausfordernder Lage sich Gebärende ohne familiäre Begleitung befinden. Ob eine Betreuung durch eine Beleghebamme möglich ist, muss jedoch vorher individuell abgeklärt werden.

Der Partner spielt also keine Rolle mehr bei der Geburt?

Doch! Die Partner werden in Gedanken ganz sicher ganz nah bei ihren Frauen sein. Sie könnten auch einen Brief schreiben oder etwas mitgeben, das sie und die werdende Mutter in ihrer Partnerschaft miteinander verbindet. Natürlich ist das kein Ersatz, aber vielleicht eine mentale Stütze auf dem Weg.

Bei einer ambulanten Geburt verlassen Mutter und Kind bereits sechs Stunden nach der Geburt die Klinik. Was muss dabei beachtet werden?

Mutter und Kind muss es gut gehen. Auch eine vorherige Absprache mit der nachsorgenden Hebamme ist wichtig, denn die Nachbetreuung muss in solchen Fällen intensiver sein. Auch der Kinderarzt muss mit ins Boot geholt werden, denn das Kind soll wenige Tage nach der Geburt zur U2 vorgestellt werden. Das heißt, entweder kommt der Kinderarzt nach Hause oder die Eltern fahren mit dem Neugeborenen in die Praxis.

Mit Handschuhen am Wochenbett

Wie verändert sich Ihre Arbeit bei der Betreuung der Frauen im Wochenbett?

Sehr stark. Gespräche führe ich immer mit großem Abstand, ich desinfiziere ständig meine Hände und trage Handschuhe bei den Untersuchungen. In meine Tasche packe ich nur noch das Nötigste und wenn möglich, lasse ich meine Jacke außerhalb der Wohnung. Eine Viertelstunde vor meinem Besuch und unmittelbar danach sollen die Frauen die Wohnung gut durchlüften. Zudem versuche ich, die Besuche so kurz wie möglich zu halten. Die Dokumentation mache ich deshalb im Auto. Das bedauere ich alles sehr. Aber es ist leider notwendig.

Haben freiberufliche Hebamme überhaupt Schutzkleidung bekommen?

In den ersten Wochen nicht, es gab einfach zu wenig. Alles, was ich benutze, habe ich mir selbst organisiert. Meine Schwester hat mir ein paar Behelfsmasken genäht. Die wasche ich jeden Abend und bügele sie heiß, um sie am nächsten Tag wieder benutzen zu können. Mittlerweile habe ich vom Hebammenverband eine FFP2-Maske erhalten.

Führen Sie Hausbesuche nur noch mit Maske durch?

Ja. Anfangs waren viele Frauen deshalb irritiert. Doch nur so kann sie und ihr Kind bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen. Ich wechsele die Maske nach jedem Besuch und nach dem letzten Hausbesuch gehe ich zuhause sofort unter die Dusche. Ich wasche täglich meine Haare, die Klamotten kommen in die Wäsche und ich bleibe danach auch konsequent zuhause.

Sprechstunden via Internet

Sie bieten seit Ende März Videosprechstunden übers Internet an. Wie wird das angenommen?

Es läuft langsam an. Erst habe ich mich dagegen gesträubt, weil ich mich mit der Technik etwas schwergetan habe. Außerdem mag ich Frontalunterricht nicht. Andererseits muss ich jetzt auch pragmatisch sein. Möglicher Weise sind Videosprechstunden und -kurse besser als nichts.

Informieren Sie sich im Internet über aktuelle Entwicklungen zu Corona?

Mein Medienkonsum hält sich in Grenzen. Ich informiere mich jeden Tag beim RKI, dem Gesundheitsamt sowie dem Hebammenverband und höre den Podcast jenes Berliner Virologen, den so viele von uns hören. Facebook und Twitter meide ich komplett, dort kann man sich nämlich ziemlich verrückt machen lassen.

Wie schöpfen sie selbst in diesen herausfordernden Zeiten Kraft?

Darüber hinaus nutze ich das Internet nur noch für schöne Dinge. Ich liebe die virtuelle Wanderung durch die Elbphilharmonie oder das Museum of Modern Art in New York. Ich bin mit meiner Mutter und meinen erwachsenen Söhnen verbunden, kann Konzerte oder Lesungen hören und koche jeden Abend mit meinem Mann. Eigentlich ist es wie immer: Man muss sich schon auch selbst etwas Gutes tun und nicht darauf warten, dass es andere für einen übernehmen.

Von Madlen Pilz