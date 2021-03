Potsdam

Auguste Victoria (1858-1921) war als Gattin von Kaiser Wilhelm II. die First Lady des Kaiserreichs, doch ihre Persönlichkeit ist bis heute kaum bekannt. Jörg Kirschstein hat sie in seinem neuen Buch porträtiert und mit der MAZ über Mode, Moral und Exil gesprochen.

Rückwärtsgewandt, reaktionär, bigott und Hergebrachtes nicht hinterfragend – so ihre Einschätzung der letzten deutsche Kaiserin. Warum wollten Sie sich denn mit einer derartigen Persönlichkeit beschäftigen?

Jörg Kirschstein: Ich bin Potsdamer und mit den Schlössern und Gärten seit meiner Jugend verbunden. Mich hat es immer interessiert, wie die letzten Hohenzollern gelebt und beispielsweise das Neue Palais mit Leben erfüllt haben. Ich habe mich selbst gefragt: Warum durfte zu DDR-Zeiten nicht über das Kaiserpaar erzählt werden? Wieso wusste man so wenig?

Fürchten Sie Probleme mit den Hohenzollern angesichts ihres Urteils?

Ich habe nichts hinzugedichtet und nichts weggelassen. 100 Jahre nach dem Ende der Monarchie sollte man die Wahrheit schildern dürfen. Da fürchte ich nichts.

Sie sagen, dass Auguste Victorias Leben bislang weitgehend unerforscht war. Woran lag das bei einer so prominenten Persönlichkeit?

Das ist in der Tat merkwürdig, denn ihr Mann Wilhelm II polarisierte und es gibt zahlreiche Bücher über ihn. Auguste Victoria war damals populär, geriet aber schnell in Vergessenheit. Heute ist es für Historiker schwer ihre Persönlichkeit zu fassen. Viele Akten über den Hofstaat sind zudem im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Zahlreiche Briefe wurden von ihr und ihrem Mann während der Revolution und im Exil vernichtet. Sie wollten nicht, dass Historiker in ihren Privatsachen herumkramen und es hat sich bisher niemand an diese Aufgabe gewagt, ihr Leben zu skizzieren.

Jörg Kirschstein ist Kastellan des Schlosses Babelsberg und Autor zahlreicher Bücher über Potsdam und die Hohenzollern. Quelle: Friedrich Bungert

Sie hatten Zugang zu bislang unerschlossenen Quellen. Was haben Sie darin erkannt?

Was völlig im Dunklen lag, war ihre Kindheit und Jugend. Sie ist nicht nur im Exil gestorben, sondern auch im Exil aufgewachsen. Das Herzogtum ihrer Familie in Schleswig-Holstein war 1864 von Preußen annektiert worden, sie wuchs deshalb in der Niederlausitz und in Schlesien auf. Ich habe bislang unbekannte Briefe an ihren Vater aus dieser Zeit ausgewertet. Darin erfährt man viel über die Beziehung zu ihren Eltern und warum sie so gläubig war.

Sie konnten auch auf das Tagebuch der Oberhofmeisterin aus den letzten Jahren der Herrschaft Auguste Victorias zugreifen.

Das ist ganz neu und spannend: Die Oberhofmeisterin Gabriele von Alvensleben war von 1913 bis 1918 am Hof der Kronprinzessin Cecilie. Sie hat täglich Tagebuch geschrieben, war sehr kritisch. Da wird zum Beispiel der Widerspruch zwischen der Kaiserin und Cecilie deutlich. Während Auguste Victoria in die Lazarette ging, existierte der erste Weltkrieg für Cecilie nicht. Sie aß Hummer, trank Champagner, kümmerte sich nicht. Es war bis lang nicht bekannt, welche Probleme die Schwiegertochter machte. Hinter den Kulissen der ersten Familie im Staat gab es überraschend wenig Respekt und Achtung der vielen Kinder gegenüber der Kaiserin. Das wurde vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten.

Mit den Hohenzollern gibt es noch immer Streit um zahlreiche Briefe an die Kaiserin, die erst 2018 im Neuen Palais entdeckt wurden. Hätten Sie die gerne genutzt?

Sicher. Aber das ging halt nicht und die Lebensgeschichte Auguste Victorias konnte trotzdem objektiv erzählt werden.

Sie widmen sich auch der Mode und dem Schmuck der Kaiserin. Wie präsentierte sich die First Lady des Kaiserreichs?

Sie hatte gefallen daran, sich auffällig zu kleiden, wenn im Winter Hofsaison in Berlin war. Dann trug sie auffälligen Hofroben mit Silberfäden, dazu große Colliers. Typisch für sie waren auf lange Perlschnüre, von denen sie eine ganze Reihe besaß. Wilhelm II. legte Wert darauf, dass sie tadellos gekleidet war. Es gibt aber auch eine Beschreibung von Harry Graf Kessler, der das Kaiserhaus kritisch sah und meinte, die Kaiserin sähe gelegentlich aus wie ein Knallbonbon und lange nicht so elegant wie andere Damen.

1886 besuchte die 28-jährige Auguste Victoria in München den Maler Franz von Lenbach in seinem Atelier. Wilhelm II. schätzte das entstandene Porträt sehr. Es fand einen Platz im Großen Ankleidezimmer des Kaisers im Berliner Schloss und im Exil einen Ehrenplatz über seinem Bett. Quelle: Museum Huis Doorn

War sie stilprägend für die Damen der Gesellschaft?

Ich denke schon, gerade, was die Frisuren betraf. Mit ihrer Ballonfrisur, die um 1904 entwickelt wurde, wollten sich alle schmücken. Sie selbst trug sie bis zu ihrem Tod.

Wie prägte sie das Kaiserreich mit ihrer Moral?

Sie war engstirnig und bigott, ihren tiefen Glauben praktizierte sie in täglichen Gottesdiensten. Das war den Menschen bewusst. Sie hat auf standesgemäßes Verhalten geachtet, auf die Kleidung. Ein Flirt etwa lag ihr fern, war ihr unmöglich.

Wie war das Verhältnis zu Wilhelm, der zahlreiche Affären hatte?

In den erhaltenen Briefen zeigt sich eine große Liebe. Sie drückte ihre Sehnsucht aus. Wilhelm war seiner Frau überdrüssig geworden. Er versuchte dem zu entfliehen, ging auf Reisen, auf die Jagd. Über Affären weiß man nur etwas bis 1888. Wir wissen nicht, ob der Kaiser nach seinem Regierungsantritt einen ernstzunehmenden Flirt hatte.

Was viele in unserer Region mit ihr verbinden ist, der Bau zahlreicher neogotischer Backsteinkirchen wie der Potsdamer Erlöserkirche und der Pfingstkirche . War sie die „Kirchenjuste“ oder ist das Klischee?

Da ist schon was dran. Als sie 1888 Kaiserin wurde, war die Silhouette Berlins und Potsdam nicht durch Kirchtürme geprägt, sondern von Gasometern, Schornsteinen und große Bahnhofshallen. Es war eine Art „Entkirchlichung“ eingetreten. Die Städte wuchsen, aber die Kirchen nicht. Dem wollte sie entgegen treten und gründete sie den evangelischen Kirchenhilfsverein, gab aus ihrer Privatschatulle, war bei jeder Grundsteinlegung dabei. Aber war das erfolgreich? Es gab auch Kritik. Da sagten die Pfarrer, dass sie nun eine schöne Kirche mit einem riesigen Turm hätten, aber dabei viel zu kleine Räume für die eigentliche Arbeit. Es wurde auch als Symbol der Monarchie und nicht des Glaubens gesehen.

Der Autor und das neue Buch Jörg Kirschstein (51) ist Kastellan von Schloss Babelsberg im Dienst der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Er gilt als ausgewiesener Kenner der Hohenzollern-Familie, insbesondere zur Zeit des Kaiserreichs. Zu seinen bisherigen Veröffentlichungen zählen Bücher über die Kronprinzessin Cecilie, das Neue Palais und das Potsdamer Stadtschloss. „Auguste Victoria. Porträt einer Kaiserin“, Bebra-Verlag, 192 Seiten, über 150 Abbildungen, 28 Euro.

Sie beschreiben, wie interessiert Auguste Victoria schon als Prinzessin an der sozialen Frage war, am Leid der Arbeiter . Warum nutzte sie ihre Stellung nicht zu echten Veränderungen über symbolische Hilfen hinaus?

Sie hat viel getan. Denken Sie an das Auguste-Victoria-Haus in Charlottenburg, das war ein Novum im Kaiserreich. Da wurde jungen Müttern die Möglichkeit gegeben, Kinder sicher zu entbinden und die ersten Wochen im Kindbett zu verbringen. Sie nutzte da ihre Stellung, um die Kindersterblichkeit zu senken, bettelte bei den Bürgermeistern um Geld für solche Häuser. Das machte sie auch populär. Zu ihrer Beisetzung kamen ja nicht 200.000 Menschen, weil es ein schöner Tag war. Die Frage bleibt, ob sie mehr hätte tun können.

Es gibt sehr viele Bilder in Ihrem Buch. Gibt es besondere Aufnahmen?

Sie war die meistfotografierte Frau des Kaiserreiches. Das wollte ich auch zeigen. Besonders interessant ist das Bild, wo sie schon im Rollstuhl sitzt. Das wurde im niederländischen Exil in Haus Doorn von ihrem Sohn August Wilhelm aufgenommen. Er hat es inszeniert und dann in Deutschland auf Postkarten veröffentlicht. Damit wollte er sagen: „Schaut, was ihr mit meiner Mutter gemacht habt. Das soll der Dank für all das Gute sein, das sie getan hat?“

Das letzte Foto der Kaiserin zeigt Auguste Victoria im Rollstuhl in Haus Doorn im Exil. Ihr Sohn August Wilhelm machte das Bild im September 1920. Das Foto wurde bewusst inszeniert und in Deutschland weit verbreitet. Quelle: Sammlung Jörg Kirschstein

Welches Foto charakterisiert Auguste Victoria besonders gut?

Sicherlich eines aus dem Ersten Weltkrieg. Da verabschiedet sie Schwestern des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Bahnhof in Neukölln, die mit einem Lazarettzug an die Front fuhren. Sie stellte sich den Dienst des Roten Kreuzes. Das nahm sie sehr ernst.

Sie hielt bis zum Schluss am Thron fest, intervenierte sogar in der Reichskanzlei gegen die drohende Abdankung des Kaisers am Ende des Ersten Weltkriegs. Hatte sie den Blick für die Realität verloren?

Sie wollte es nicht wahrhaben, dass es den Leuten nach vier Kriegsjahren so schlecht ging, dass sie hungerten und im Elend lebten. Sie hatte das zwar in den Lazaretten gesehen, aber wollte Wilhelm vor schlechten Nachrichten schützen und den Thron für ihre Kinder bewahren. Ohne Monarchie war für sie ein Leben nicht vorstellbar. Da hat sie alles getan, um die Abdankung zu verhindern.

Erkannte sie im Nachhinein, dass die Abdankung nicht zu verhindern gewesen war?

Nein, das erkannte sie nicht. Im Exil war das Schlimmste die drohende Auslieferung ihres Mannes an die Siegermächte. Das hat sie kräftemäßig gefordert. Es blieb unklar, ob der Kaiser vor ein Kriegsgericht muss und das machte sie fertig, bis die Niederländer 1920 erklärten, dass sie Wilhelm nicht ausliefern würden. Kurz nach dem Umzug nach Doorn erlitt sie einen Schlaganfall und dann ging es rapide bergab mit mir.

Auguste Victoria wurde nicht im holländischen Exil beerdigt. Warum wollte sie im Antikentempel in Sanssouci beigesetzt werden?

Der Antikentempel lag nahe ihres Privatgartens am Neuen Palais. Da war ihr wichtigster Rückzugsraum gewesen. Der Antikentempel wurde schon im Weltkrieg als Kapelle genutzt, weil es im Neuen Palais keinen Gottesdienstraum gab. Es gab schon Pläne, den Tempel in ein Mausoleum umzubauen, die aber nicht verwirklicht wurden. Als sie krank wurde, wollte sie aber zurück dorthin, wo sie dreißig Jahre lang gelebt hatte.

Von Peter Degener