Ein neuer Roman, die Filmpremiere seines ersten Sörensen-Krimis: Das Jahr 2020 ist für Sven Stricker höchst ereignisreich. Im Gespräch erzählt er, warum sich das wie ein Abenteuerspielplatz und auch ein bisschen skurril anfühlt.

Herr Stricker, die Verfilmung ihres Buches „Sörensen hat Angst“, zu der Sie auch das Drehbuch geschrieben haben, feiert nächste Woche beim Filmfest Hamburg Premiere. Fühlt sich das sehr skurril an, Ihre Charaktere bald auf der großen Leinwand zu sehen?

Sven Stricker: Ich habe den Film mittlerweile ungefähr 25 Mal gesehen, sodass es sich inzwischen normal anfühlt. Aber es wirkt auch wie ein Remake für mich, obwohl es das Original ist. Weil ich die Welt, wie sie für mich aussieht, in den Büchern beschrieben habe. Das Filmteam hat das wirklich fantastisch gemacht, aber nichts sieht in dem Film so aus wie ich mir das ursprünglich mal gedacht hatte. Manchmal sieht es besser aus, manchmal auch einfach nur anders. Aber immer gut. Und es ist immer noch sehr, sehr skurril und aufregend zu wissen, dass demnächst viele Leute Katenbüll kennenlernen werden.

Das ist der von Ihnen erdachte nordfriesische Ort, in dem Ihre Sörensen-Krimi-Reihe spielt.

Genau. Der Film ist wie so ein Abenteuerspielplatz für mich. Wo allerdings andere die Spielgeräte hingestellt haben. Es kommt mir alles manchmal noch sehr unwirklich vor, muss ich zugeben.

Das Drehbuch ist für Sie schon die zweite Adaption des eigenen Werkes: Sie haben die erste Geschichte um Kriminalhauptkommissar Sörensen zunächst als Hörspiel geschrieben, dann als Roman. Wie schwer war die Umwandlung in ein Drehbuch?

Die erste Fassung war relativ leicht, weil ich die Geschichte immer noch sehr präsent und auswendig im Kopf hatte. Woran ich mich gewöhnen musste, - obwohl ich wusste, dass es so kommen würde - waren die vielen Leute, die das Drehbuch anschließend noch mitgestaltet haben. Von eigenen Ideen wieder zu lassen oder die der anderen zu akzeptieren und zu sehen, wie sich die eigene Geschichte langsam in etwas anderes verwandelt, das war nicht immer einfach.

Sie sind auch Hörspiel- und Hörbuchregisseur, sind Sie dort und als Schriftsteller in Ihren Entscheidungen freier?

Beim Hörspiel hat man maximal einen Redakteur, der dazu etwas sagt, beim Roman eine Lektorin, hier waren es schon ein paar Leute mehr. Da hilft es, irgendwann einfach loszulassen und zu sagen: Hauptsache sie schreiben den Namen der Figur richtig.(lacht) Das Schöne ist, dass ich es trotzdem wieder erkenne, es ist noch mein Drehbuch. Alle Dialoge sind noch von mir, da wurde mir nicht reingeredet.

Ihre Dialoge wirken bereits in den Büchern sehr authentisch, mussten Sie die überhaupt verändern?

Das passiert automatisch durch den Prozess. Dass man Dinge durch Blicke ersetzt, die ansonsten im Dialog liegen. In dem Fall sind Bjarne Mädel und ich das Drehbuch zusammen durchgegangen und haben die Texte laut gesprochen. Dabei haben wir manchmal gemerkt, dass Szenen lustiger werden, wenn jemand das oder das sagt oder wann man unnötige Erklärungen weglassen kann. Das war ein gutes Korrektiv. Auf Basis der Buchdialoge ist dabei oft etwas Neues entstanden, das mir sogar besser gefällt.

Sie und Bjarne Mädel kennen sich schon lange, im Film spielt er Sörensen und führt auch Regie. Eine gute Wahl?

Die ganze Figur war ja von Anfang an für Bjarne Mädel angelegt, schon das Hörspiel war für ihn geschrieben. Dann habe ich beim Schreiben des Romans immer daran gedacht, wie er das im Hörspiel gesprochen hat und letztendlich war es ein kleiner Schritt vorzuschlagen, dass er Sörensen auch im Film spielen soll. Obwohl die Produktionsfirma das Buch eingekauft hat, ohne zu wissen, dass es ein Hörspiel mit Bjarne gibt. Als ich dann sagte: Lasst es doch ihn machen, er hat die Figur eh schon gespielt, waren sie natürlich ganz begeistert. Und seine Regie ist einfach großartig.

Nach „Sörensen hat Angst“ und „Sörensen fängt Feuer“, arbeiten Sie gerade am dritten Roman der Krimireihe. Dürfen Sie dazu schon etwas verraten?

Ja, er wird „Sörensen am Ende der Welt“ heißen und im nächsten Jahr erscheinen. Im Groben bekommt Sörensen Einblicke in das Leben von Preppern, die glauben, das Ende der Welt stünde bevor, sich deswegen einen unterirdischen Bunker bauen und Lebensmittel bunkern. Sörensen muss in diesem Milieu ermitteln. Und weil der Ermittlungsort Katenbüll zum einen ja auch irgendwie am Ende der Welt liegt und es um diese Verschwörungstheorien geht, trägt der Roman diesen Titel.

Zur Person Sven Stricker wurde 1970 geboren und wuchs in Mülheim an der Ruhr auf. Seit 2001 arbeitet er als freier Wortregisseur und Autor und gewann in dieser Funktion mehrmals den Deutschen Hörbuchpreis. Für den Krimi „Sörensen hat Angst“ war Sven Stricker für den Glauser-Preis 2017 nominiert. Der Krimi ist von sowie mit Bjarne Mädel verfilmt worden und feiert am 25. September auf dem Filmfest Hamburg Premiere. Im Januar 2021 soll der Film in der ARD ausgestrahlt werden. Im August 2020 erschien Strickers zweiter Nicht-Krimi „Bin noch da“, ein feinfühliger Roman über eine liebesarme Kindheit und eine schwierige Vater-Sohn-Beziehung. Stricker lebt in Potsdam.

Sie haben bereits 2019, also weit vor Corona angefangen, den Roman zu schreiben, aber das Thema klingt erschreckend aktuell.

Tatsächlich passt es total in die Zeit, aber ehrlich gesagt ist es eine der schwierigsten Entscheidungen, wie man damit umgeht, dass sich gerade die Lebenswirklichkeit verändert. Im neuen Sörensen-Roman gibt sich zum Beispiel niemand mehr die Hand, obwohl ich das Thema Corona explizit rauslasse. Aber bestimmte Umgangsformen oder körperliche Nähe lasse ich weg, weil sich das im Moment komisch anfühlt. Ich wünsche mir natürlich, dass die Bücher auch noch gelesen werden, wenn diese spezielle Zeit hoffentlich irgendwann wieder vorbei ist. Und dann ist wahrscheinlich nichts so alt, wie ein Roman, der in der Coronazeit spielt.

Auch wenn es nur subtil mitschwingt?

Naja, es ist die Frage, ob ich mich an die Jahre 2020/2021 koppeln möchte oder ob ich eine gewisse Zeitlosigkeit anstrebe. Und ich glaube, die Bücher, welche die momentane Ausnahmesituation bewerten und einordnen, sind jetzt interessant, aber in vier, fünf Jahren hoffentlich nicht mehr. Weil dann alle das Thema so satt haben, dass das keiner mehr lesen möchte.

In Ihrem aktuellen Buch, „Bin noch da“, der im August erschienen ist, ist das aber noch nicht so.

Der Roman spielt definitiv in einer Zeit vor Corona. Er wurde eben auch davor geschrieben. Da wird sich auf Schultern gehauen, da wird sich umarmt, da wird alles Mögliche Haptische unternommen. Ich hätte das heute nicht mehr so geschrieben. Aber hoffentlich bald wieder.

Als Leser des Romans ist man allerdings froh über diese Umarmungen, wird doch von einer schwierigen Vater-Sohn-Beziehung erzählt. Das ist nicht immer leicht zu verdauen und liest sich wie eine sehr persönliche Geschichte.

Grundsätzlich glaube ich, es ist ein Irrtum, dass es Geschichten gibt, die nicht autobiografisch sind. Ich habe schon in der Schule gelernt, dass man den Autor vom Text trennen muss und halte das nach wie vor für falsch. Selbst wenn ich absonderliche Fantasiegeschichten erzähle, ist ja die Art und Weise wie ich diese Welt betrachte, wie ich darüber schreibe, immer durch mein persönliches Empfinden geprägt. Es gäbe für mich auch gar keine andere Motivation einen Text anzufangen. Das ist vielleicht Narzissmus, aber ich glaube, es ist eine Notwendigkeit, um relevant zu sein in dem was man tut. Was nicht bedeutet, dass meine Figuren automatisch mit mir oder meiner Meinung übereinstimmen müssen. Das tun sie sehr oft nicht.

Ein besonders schöner Satz in dem Buch lautet: „ Erwachsensein, das war doch kein Wort, ein Konstrukt war das, ein aus zwei Wörtern hilflos zusammengesetzter Zustand.“ Empfinden Sie Erwachsensein als ein Konstrukt?

In dem Kontext, in dem es da steht, geht es darum, sich zu fragen, wann man überhaupt erwachsen ist. Was Erwachsensein bedeutet. Bedeutet es, sich vom Kindsein zu verabschieden? Ist es erstrebenswert, sich vom Kindsein zu verabschieden? Die Hauptfigur Moritz hat genau dieses Problem: Er wünscht sich sehr, nicht mehr der Mensch zu sein, der er durch seine Eltern geworden ist. Aber in dem Moment als der Kontakt mit seinem Vater wieder hergestellt wird, muss er auch mit 38 feststellen, dass ihm das letztlich nicht gelungen ist. Das heißt, diese Abnabelung, die mit Erwachsensein verbunden wird, hat in seinem Fall gar nicht funktioniert, so sehr er auch gegen seine Prägung ankämpft.

Muss man das als Erwachsener, gegen das innere Kind ankämpfen?

Das ist genau die Frage: Kann man überhaupt erwachsen sein ohne das Kind in sich zu behalten? Erich Kästner hat mal gesagt: „Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch." Dem würde ich zustimmen. Trotzdem bedeutet das Erwachsensein aber auch, erwachsene Entscheidungen zu treffen, sprich, sich von alten Traumata zu lösen, sich dagegen zu wehren. Selbstständig zu werden. Das ist wahrscheinlich die Verantwortung eines Erwachsenen. Aber ob das Erwachsensein allgemein ein erstrebenswerter Zustand ist - da bin ich mir nicht so sicher. Ich denke, mal so, mal so.

Wie schwer ist es Ihnen beim Schreiben gefallen, nochmal auf die Kindheit zurück zu blicken?

Es ist mit Sicherheit das Buch, das mir bisher am schwersten gefallen ist. Weil ich es schwer fand, die Balance zu finden zwischen den tief traurigen oder eher melancholischen Passagen und den heitereren. Dabei den roten Faden zu behalten, war dieses Mal nicht leicht. Ich hätte die Thematik ehrlich gesagt gerne noch härter angefasst. Aber ich wollte ja auch, dass das Buch noch ein Publikum findet.

Die Hauptfigur Rüdiger aus ihrem ersten Nicht-Krimi „Mensch, Rüdiger!“ hat in „Bin noch da“ einen ganz kleinen Gastauftritt, war das von Anfang an so geplant?

Ja, das war von Anfang an geplant. Ich mag das selbst sehr gerne, wenn ich in anderen Büchern oder auch Filmen und Serien solche Cameoauftritte sehe. Wenn plötzlich jemand durch das Bild rennt, der da gar nicht reingehört. Wenn ich den nächsten Nicht-Krimi schreibe, würde ich auch Moritz aus „Bin noch da“ irgendwo auftreten lassen.

Ist denn schon ein nächster Nicht-Krimi geplant?

Nein, erstmal wird nach dem dritten, der vierte Sörensen geschrieben.

Sie haben also weiterhin Spaß an der Figur?

Ich habe totalen Spaß daran und ich möchte auch, dass sie sich noch weiter entwickelt, Wege geht, von denen selbst ich noch nichts weiß. Der Ort Katenbüll ermöglicht mir als Mikrokosmos auch einfach unendlich viele Möglichkeiten. Da kann noch Einiges an menschlichen Schicksalen passieren.

Lesung aus "Bin noch da", am 17. September um 19 Uhr im Klosterkeller Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 94. Die Lesung ist auch als Live-Stream auf www.einheizstream.com zu sehen.

Von Sarah Kugler