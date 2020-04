Potsdam

In einer geheimen Lagerhalle bei Potsdam hat die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) Schutzausrüstung für Brandenburgs Ärzte gesichert. Die MAZ sprach mit KVBB-Vorstandsmitglied Holger Rostek über die Anstrengungen genug Material für die Ärzte zu beschaffen.

Wie schätzen Sie die Situation für die Ärzte in Brandenburg derzeit ein?

Holger Rostek: Die Versorgungslage mit Schutzausrüstung ist katastrophal. Ich hätte als Vorstand eine Körperschaft vor vier Wochen nicht damit gerechnet. Es ist geradezu surreal, dass ich mich nun mit der Polizei über Sicherheitsvorkehrungen abstimmen muss und wir spontan ein kleines Logistikzentrum errichten. Aber es hängen Menschenleben daran.

Welche Schutzvorkehrungen haben Sie bei ihrem Materiallager getroffen?

Wir sind in enger Abstimmung mit der Landespolizei, mehr will ich nicht sagen. Wenn wir alle bestellte Ware auch bekommen würden, wären das Millionenwerte. Und der Schwarzmarktpreis wäre noch höher. Für die gesamte brandenburgische Ärzteschaft wäre es fatal, wenn dieses Material verschwinden würde. Deshalb ist es auch ein Ziel, die Masken so schnell wie möglich zu verteilen.

Wer bekommt dieses Material?

Alle Kassenärzte und Psychotherapeuten im Land Brandenburg. Das sind rund 4400 Mitglieder in über 3300 Praxen. Auch die rund 25 Abklärungsstellen im Land, die von ambulanten Ärzten betrieben werden, werden damit versorgt, sowie der ärztliche Bereitschaftsdienst. Für die Versorgung von Zahnärzten oder Physiotherapeuten, die ja ebenfalls medizinisch notwendige Eingriffe vornehmen, sind wir nicht zuständig. Hier liegt die Verantwortung beim Land.

Woher haben Sie diese Ware eigentlich?

Wir haben Kontakt mit anderen kassenärztlichen Vereinigungen aufgenommen und haben gemeinsam haben Kontakte zu Firmen genutzt, die auf dem chinesischen Markt unterwegs sind und arbeiten nun mit Mittelsmännern in Shanghai.

Sie haben selbst die Initiative ergriffen – in welchem Moment haben Sie das entschieden?

Vor vier Wochen. Da wurde klar, dass nicht nur die normalen Lieferketten versagt haben, sondern dass auch die Bestellungen der Bundesregierung zu lange brauchen, bis sie ankommen werden. Und leider wurde auch klar, dass es bei dem Material von Gesundheitsminister Spahn auch schlechte Qualität geben wird.

Ist Ihre Bestellung von besserer Qualität? Haben Sie das geprüft?

Die Qualität ist durchwachsen. In den Kartons ist auch sehr unterschiedliche Ware, nicht die, die wir bestellt haben. Zum intensiven Prüfen haben wir keine Zeit, denn dann würden wir bestimmt eine Woche Zeit verlieren. Wir müssen den Angaben vertrauen.

Die jetzige Lieferung soll über Ostern reichen. Was kommt danach?

Wir haben noch etwa eine halbe Million höherwertiger Masken auf eigene Rechnung in China bestellt. Beim Bund haben wir zugleich den Bedarf für mehrere Millionen Masken angemeldet. Wir erwarten die nächste Lieferung noch vor Ostern, aber bei der Beschaffung herrscht mittlerweile Wildwest.

Was meinen Sie?

In den Lagerhallen und Flughäfen in Asien wird spontan Material getauscht. Da kommen Vertreter von Regierungen, auch europäischen Regierungen, mit Geldkoffern. Flüge werden umgeleitet, Bestellungen konfisziert. Aber es hilft ja nichts. Lieber kommt hier jede zweite Lieferung an als gar keine. Und auch ohne Vorkasse geht schon mal nichts. Wir lehnen uns gerade sehr weit aus dem Fenster, was die üblichen Vorschriften angeht. Die Liste, die wir übertreten, kann eine Innenrevision eine Weile beschäftigen. Aber das ist jetzt erst einmal egal. Unsere Ärzte müssen geschützt werden, damit sie einsatzbereit bleiben.

Wie teuer sind die Masken für Sie mittlerweile?

Für die höherwertigen Schutzmasken haben wir zwischen zwei und vier Euro gezahlt. Es gibt aber auch Anbieter, die wollen zehn Euro für ein einziges Stück. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich: Wenn wir damit Menschenleben retten, ist auch das noch angemessen.

Wer bezahlt das eigentlich am Ende?

Das müssen wir mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen.

Sie bestellen über Umwege in China. Wird Ihnen denn auch Material direkt angeboten?

Allerdings. Wir kriegen jeden Tag 30 bis 50 Angebote. Da wird einem in einer E-Mail versprochen, dass man hunderttausende Masken bekommen würde, aber man muss spätestens in zwei Stunden zusagen und innerhalb von 24 Stunden eine große Anzahlung leisten. Das sind größtenteils absolut unseriöse Angebote. Deshalb ist auch immer die Sorge dabei, dass wir bei der Prüfung ernstgemeinte Hilfe übersehen.

Von Peter Degener