Interview zur Garnisonkirche: „Brauchen mehr Sachlichkeit in der Debatte“

Potsdam

Während der Garnisonkirchturm in die Höhe wächst, wird auch die Debatte um die Zukunft des Grundstücks des ehemaligen Kirchenschiffs intensiver. Wieland Eschenburg, Kommunikationsvorstand der Garnisonkirchenstiftung, erläutert Pläne und Position der Stiftung.

Herr Eschenburg, wie ist der aktuelle Stand beim Turmbau?

Wieland Eschenburg: Mittwochvormittag wird der einmillionste Ziegel vermauert. Am 18. Februar 2019 wurden die ersten Ziegel gesetzt. Ein Jahr nach Beginn sind die Hochbauarbeiten im Zeitplan.

Wieland Eschenburg. Quelle: Christel Köster

Macht es Spaß, in Potsdam eine Kirche zu bauen?

Ja, es macht Freude. Ich trage die Grundüberzeugung in mir, dass es eines der ganz wichtigen Projekte in der Stadt ist, um der nächsten Generation Anstöße zu Überlegungen über die Geschichte zu geben. Damit soll erklärt werden, worin unsere Verantwortung besteht.

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hat jüngst die Erarbeitung eines Konzepts vorgeschlagen, bei dem auch diskutiert werden soll, was auf dem Grundstück des ehemaligen Kirchenschiffs passieren soll. Die Bebauung ist also offenbar nicht mehr allein Sache der Garnisonkirchenstiftung. Unterstützen Sie diesen Plan von OB Schubert?

Derjenige, dem ein Grundstück gehört, muss auch im ersten Aufschlag die Ideen dafür entwickeln. Die Stiftung Garnisonkirche ist Eigentümerin des Grundstücks. Natürlich werden wir uns nicht nach der Scheuklappenmethode verhalten und auch Ideen von außen aufgreifen, aber das schmälert nicht unsere Verantwortung als Eigentümer.

Ruhige und sachliche Diskussion nötig

Sie sind also die Letztentscheider hinsichtlich einer Bebauung des Grundstücks?

Ja. Es obliegt dem Eigentümer am Ende des Prozesses für das, was er bauen möchte, eine Baugenehmigung zu beantragen. Man wird die Partner einbeziehen, von denen man eine sachlich-kreative Dialogform erwartet. Diejenigen, die nicht in der Lage sind, bestehendes Recht anzuerkennen, sind vermutlich nicht die konstruktiven Gesprächspartner: Also zum Beispiel diejenigen, die einen Baustopp für den Turm fordern, den wir auf Basis einer gültigen Baugenehmigung errichten – um den Turm geht es aber gar nicht.

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit Oberbürgermeister Schubert?

Ich kann gut nachvollziehen, dass er als OB für eine ganze Stadt arbeitet. Beim sehr komplexen Thema Garnisonkirche wäre es gut, wenn ruhig und sachlich diskutiert wird – das fehlt ja momentan bei vielen Äußerungen. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Da gibt es eine Beschlusslage, dass kein städtisches Geld in das Projekt des Wiederaufbaus fließen soll, und gleichzeitig wollen einzelne Vertreter dieser Stadtpolitik maximalen Einfluss darauf, was dort gebaut werden muss. Das ist sehr speziell. Etwas mehr Sachlichkeit wäre da schon hilfreich.

Auch der Oberbürgermeister zerbricht sich ja fleißig den Kopf, was auf dem Grundstück des ehemaligen Kirchenschiffs passieren könnte – siehe seinen Vorschlag einer Internationalen Jugendbegegnungsstätte.

Wir sind miteinander im Gespräch. Unsere Priorität ist der Bau des Turms. Das haben wir auch deutlich gemacht. Das, was in unserer Verantwortung bei der Bebauung des Grundstücks passiert, kann nicht nach einer Anhörung entschieden werden. Die Frage nach der Zukunft der Kirchenschiff-Fläche braucht eine fachliche Unterfütterung. Der Oberbürgermeister hat es bislang meines Erachtens nicht geschafft, die von ihm gedachte internationale Dimension einer Jugendbegegnungsstätte bewusst zu machen. Dies ist aber nur eine der Varianten. Welche Nutzung soll es sein? In welcher Trägerschaft? Wie sieht die passende Form für diese Nutzungsidee aus und was würde es kosten? Erst dann können Entscheidungen getroffen werden.

Viele Varianten für die Kirchenschiff-Fläche im Gespräch

Das heißt, Sie haben noch keine Vorstellung von dem, was auf dem Grundstück des ehemaligen Kirchenschiffs passieren soll?

Priorität in Sachen Kirchenschiff hat, dass wir erst über den Inhalt diskutieren und dass daraus dann die Diskussion um die Form resultiert. Es sind so viele verschiedene inhaltliche Vorschläge im Raum, die aber alle gleichermaßen nicht finanziell, nicht strukturell und organisatorisch untersetzt sind, dass das Pferd von hinten aufgezäumt wäre, wenn wir jetzt in die Diskussion um die Form einsteigen. Die Form muss am Ende zum Konsens über den Inhalt passen.

Würden Sie den Bau eines historischen Kirchenschiffs ausschließen?

Nein. Warum sollte ich das? Genauso wie ich es nicht ausschließe, dass es in einer ganz anderen Form gebaut wird. Wie gesagt: Die Form folgt dem Inhalt.

Ist es für Sie aufgrund des Gegenwinds vorstellbar, dass die Stiftung komplett auf eine Bebauung des Grundstücks verzichtet?

Gegenfrage: Wäre das ein gutes Zeichen für Potsdam, wenn eine lautstarke Gruppe innerhalb der Stadt nur Krach machen muss, um ein Zukunftsprojekt zu verhindern? Was wäre das für ein Signal?

Verantwortung liegt bei der Stiftung

Der Bund will eine Machbarkeitsstudie für die Fläche des früheren Kirchenschiffs finanzieren. Kostenpunkt: eine Dreiviertelmillion Euro. Was wird in so einer Studie untersucht?

Die Machbarkeit von möglichen Inhalten und Ansprüchen in daraus resultierender Formensprache. Ich kann nur wiederholen: Erst kommt der Inhalt, dann folgt die Form, die am Ende auf unserem Grundstück ebenso die Gestalt des ehemaligen Kirchenschiffes haben kann wie vielleicht auch eine abweichende Gestaltung.

Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie diese Summe der Landeshauptstadt für die Erarbeitung des Konzepts, das OB Schubert vorgeschlagen hat, zur Verfügung stellen? Immerhin geht es ja offenbar um die Verfolgung desselben Ziels.

Warum sollten wir? Die Verantwortung liegt bei der Stiftung, in der übrigens Stadt und Land im Kuratorium vertreten sind. Wir sind gesprächsoffen – allerdings haben wir keine Eile. Und die Gespräche sollten nicht von absurden Forderungen begleitet werden, wie zum Beispiel der Forderung nach dem Baustopp des Turms. Für die Diskussion muss erst mal eine realitätsbezogene Ansatzweise vorhanden sein. Die Hauptausschuss-Anhörung kürzlich in der IHK war eine gute Übung, weil da zum ersten Mal zugehört wurde. Allerdings war die Auswahl der Teilnehmer unausgewogen. Die am Ort der ehemaligen Garnisonkirche ansässige Nagelkreuzgemeinde, die seit Jahren intensive Arbeit leistet, war nicht eingeladen, steht aber für einen Großteil der inhaltlichen Arbeit am Ort.

Solide im Interesse der Kreativszene verhandelt

Derzeit zeichnet sich ab, dass das Rechenzentrum, dessen Abriss nach 2023 gesetzt war, doch teilweise erhalten bleibt. Begrüßen Sie das?

Ich kann es mir im Moment aus zweierlei Gründen nicht vorstellen: Einmal aus rein städtebaulicher Fragestellung und zum anderen, weil mir dazu die finanzielle Untersetzung nicht bekannt ist. Die aktuelle Beschlusslage sieht es ja auch nicht vor. Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Duldung des Rechenzentrums bis 2023 wurde immer die Forderung nach einer Alternative gestellt. Genau diese Alternative wird jetzt in Form des Kunst- und Kreativquartiers an der Alten Feuerwache/Plantage umgesetzt. Der Umsetzung dieses Versprechens, einen Ersatz zu schaffen, wird nun eine neue Forderung dazugestellt. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist.

Aber das bedeutet mehr Platz für die Kreativszene – an sich doch eine gute Sache, oder?

Das an sich ist gut, aber ich glaube nicht, dass nach einer gedachten Sanierung des Rechenzentrums das Interesse noch gleichbleibend hoch ist, denn Sanierung bedeutet immer zu erwartende erhebliche Mietsteigerungen. Mal ehrlich: Die Mieter im Rechenzentrum haben die Räume seinerzeit dankbar bezogen, weil ihnen hier Räume zu in der Innenstadt einmalig günstigen Mieten angeboten wurden. Um den Erhalt des Gebäudes oder Architekturfragen ging es bei der Zurverfügungstellung durch die Stadt nicht. Die Planungen für das neue Kreativquartier aber sehen meines Wissens Mietpreisbindungen über 20 Jahre vor. Da hat die Stadt sehr solide im Interesse der Kreativszene und Kreativwirtschaft verhandelt, was ich sehr begrüße.

Von Ildiko Röd