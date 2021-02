Potsdam

Philipp Stadler ist Vize-Präsident des Potsdamer Discgolf-Vereins Hyzernauts. 2005 hat er die ersten Scheiben in Potsdam geworfen, 2006 wurde der Parcours im Volkspark errichtet. Doch der Spielbetrieb auf der Anlage leidet mittlerweile.

Viele Jahre konnten Discgolf-Turniere, sogar Deutsche Meisterschaften im Volkspark Potsdam gespielt werden. Wieso geht das nicht mehr?

Philipp Stadler: Durch die Bebauung des Bornstedter Felds ist die Frequentierung des Volksparks sprunghaft angestiegen. Es ist gut, dass der Park angenommen wird, aber die Besucher kreuzen natürlich unsere Bahnen, sodass wir nicht gefahrlos spielen können. Der Spielbetrieb funktioniert so nicht mehr.

Gibt es keine Ausweichflächen?

Früher konnten wir auf Parkflächen entlang der Georg-Hermann-Allee bei Turnieren zusätzliche Bahnen einrichten, um auf die vorgeschriebene Zahl von 18 Bahnen zu kommen. Das geht jetzt nicht mehr, weil dort Wohnungen gebaut werden. Als letztes kam die Planung des Fußballplatzes in der Viereckremise hinzu. Dadurch werden noch mehr Menschen in den Volkspark kommen und es fallen weitere Bahnen weg.

Wieso ist das Katharinenholz so geeignet?

Das Katharinenholz bietet für uns als Spieler eine exzellente Topographie mit Gefälle und Steigungen, mit Lichtungen, lockerem Laubwald, natürlichen Schneisen. Dort sind herausfordernde Bahnen möglich. Es hat außerdem eine super Anbindung. Discgolf und viele Freizeitspieler sind im Potsdamer Norden beheimatet. Es wäre toll, wenn die neue Anlage auch im Norden entsteht.

Ist das mit dem Wald vereinbar?

Ja, in jedem Fall. Bis auf die Befestigung der Abwürfe muss nichts versiegelt werden. Sollten forsttechnische Maßnahmen eine Bahn nicht mehr möglich machen, lässt sich das auch leicht umgestalten.

Und was ist mit dem Naturschutz?

Discgolf bedeutet, dass man sich frei im Wald bewegt. Es ist aber eine sehr ruhige Sportart. Da gibt es keinen Lärm. Die Spieler achten außerdem darauf, dass kein Müll auf ihrer Anlage liegt. Das haben sie schon im Volkspark bewiesen, denn das gehört gewissermaßen schon immer zum „Spirit of the Game“. Besonders geschützte Biotope können beim Design des Parcours umgangen werden. Schon im Volkspark haben wir auf viele Begebenheiten Rücksicht genommen. Der Parcours dort liegt auch in direkter Nachbarschaft von Habitaten geschützter Tiere.

Die Hyzernauts veranstalten im Februar das „Eisgolfen“ als Saisonstart in der Kälte für den guten Zweck. Was ist dieses Jahr damit?

Das Eisgolfen ist das traditionsreichste Turnier und Aushängeschild unseres Vereins. Wir haben seit 2007 jedes Jahr ein Potsdamer Projekt mit den Einnahmen unterstützt. Sobald die Bedingungen es zulassen wird das Eisgolfen zum 15. Mal stattfinden, meinetwegen mit Eis am Stil im Sommer.

Von Peter Degener