Interviews und Ausmal-Wettbewerb: Digitales Angebot des Potsdam Museums

Wegen der hohen Inzidenzzahlen sind unter anderem auch das Potsdam Museum und das Naturkundemuseum geschlossen. Während der Schließung bietet das Potsdam Museum auf seinem YouTube-Kanal Einblicke in die aktuelle Sonderausstellung „Frank Gaudlitz. Ost. Süd. Fotografien 1986–2020“. Zu sehen ist ein Interview mit dem Künstler Frank Gaudlitz. Zusätzlich ist ein ein digitaler Rundgang durch die Sonderausstellung geplant.

Außerdem wurde der mehr als 1.000 Einzelblätter umfassende Sammlungsbestand aus dem Nachlass des Potsdamer Stadtarchitekten Reinhold Mohr digitalisiert und ist nun auf der Objektdatenbank unter www.museum-digital.de abrufbar

Ausmal-Wettbewerb für Kinder

Wie berichtet haben das Potsdamer Kreativquartier und das Potsdam Museum ein gemeinsames Ostergewinnspiel für Kinder organisiert. Dafür haben sie Ausmalvorlagen entwickelt, die Osterbilder im Stile von Magritte (Surrealismus), Picasso (Kubismus), Matisse (Fauvismus) und Warhol (Pop Art) zeigen.

Kinder jeden Alters sind bis zum 9. April aufgerufen, eine der Vorlagen auszumalen, heißt es in der Mitteilung des Kreativquartier-Projektentwicklers Glockenweiß. Das schönste Bild wird mit einem umfangreichen Kreativpaket von Boesner mit Künstlerbedarf im Wert von 500 Euro für die Kita, die Klasse oder den Verein der Wahl belohnt. Die entsprechenden Ausmalvorlagen können online unter kreativquartier.blog heruntergeladen oder per Mail an info@kreativquartier.art bestellt werden.

Von MAZonline