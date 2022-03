Innenstadt

Nachdem Zweifel an den Mietbedingungen im neuen Kreativquartier an der Potsdamer Plantage laut wurden, meldet sich der Bauherr zu Wort. Christopher Weiß, Geschäftsführer des Investors Glockenweiß, erklärte am Mittwoch: „Die Mieter bekommen keinen Rohbau, sondern fertige, abgeschlossene Räume.“ Dazu komme ein Doppelboden mit Belag nach Wahl und den in Gewerberäumen üblichen Hohlräumen für Steckdosen im Fußboden, sogenannte Bodentanks.

Glockenweiß zum Kreativquartier Potsdam: Mieterausbau im üblichen Maße

Der von ihm beschriebene „Mieterausbau“ durch die Nutzer betreffe Malerarbeiten, Lampen und auch den Anschluss an Datenleitungen. „Die werden ins Geschoss gelegt, aber nicht in die einzelnen Räume. Die Kabel müssen selbst gezogen werden, wenn man mehr als WLAN haben will“, so Weiß. Bei den Malerarbeiten habe er in Gesprächen mit der Kultur- und Kreativwirtschaft „herausgehört, dass das so gewünscht wird“. Er sagt: „Es ist bei Bürobauten üblich, dass EDV-Anlagen und Lampen Mietersache sind.“

Offen ist allerdings immer noch, was genau in die auf neun Euro gedeckelte Kaltmiete für einen Teil des Kreativquartiers einberechnet wird, und was nicht. So müsse noch diskutiert werden, ob das Kulturmanagement des gesamten Quartiers und andere Betreiberleistungen darin enthalten sind, oder als Nebenkosten noch aufgeschlagen werden. Das komme laut Weiß auch darauf an, „ob die Kreativ- und Kulturwirtschaft sich an dem Kulturmanagement selbst beteiligen will“.

Kein Kurator für den Beirat gefunden

Weiterer Knackpunkt: Die Bildung eines Beirats, der darüber entscheidet, welche Nutzer Anspruch auf die vergünstigten Mietflächen haben, die ursprünglich als Ersatzflächen für das Kreativhaus Rechenzentrum nebenan vorgesehen waren. In diesem Beirat haben der Investor, ein „Kurator“, die Kreativwirtschaft und die Stadt Stimmrecht. Vertreter der Stadtpolitik sind beratende Mitglieder. Zuletzt gab es Kritik daran, dass der Beirat noch immer nicht die Arbeit aufgenommen habe. Dazu sagt Christopher Weiß, dass die Gründung des Auswahlgremiums bislang an der Suche nach einem Kurator scheitert: „Da tun wir uns schwer, jemanden zu finden“, so Weiß.

In der Stadtverordnetenversammlung an diesem Mittwoch werden die offenen Fragen Thema in der Fragestunde der Stadtverordneten aufgerufen. Die MAZ berichtet live in einem Live-Ticker aus der Sitzung.

Von Peter Degener