Brandenburger Vorstadt

In dem seit Jahrzehnten geführten Streit um die Rettung des ruinösen Charlott-Kinosaals in der Zeppelinstraße zeichnet sich erstmals eine Lösung ab.

Nach Angaben des Baubeigeordneten Bernd Rubelt hat der Investor am 7. Juli einen neuen Bauantrag auf Umnutzung als Supermarkt vorgelegt, der jetzt bearbeitet werde.

Keine Aussagen zum Zeitplan

Teilweise noch fehlende Unterlagen seien nicht zwingend auf ein Versäumnis des Bauherren zurück zu führen. Denn es könne auch Nachforderungen beteiligter Behörden aufgrund neuer Erkenntnisse etwa zum Umfeld geben. Als Beispiel nannte Rubelt das Landesumweltamt.

Belastbare Aussagen zum Zeitplan seien „nicht so einfach“, weil mehrere Behörden an der Bearbeitung beteiligt seien: „Ich habe aber keine Hürden wahrgenommen.“

Bis zu vier Monate Bearbeitungsfrist

Die übliche Bearbeitungsfrist für Bauanträge liege in Potsdam bei zwei bis vier Monaten, so der Beigeordnete, der am Donnerstagabend erstmals im Kulturausschuss zum Stand der Dinge berichtete: „Geben Sie uns noch Zeit.“

Das Traditionskino vis-à-vis zum Bahnhof Charlottenhof in einem um 1890 errichteten Ballsaal ist 1998 geschlossen und 2004 versteigert worden. Seither registrieren Politik und Öffentlichkeit den fortschreitenden Verfall des denkmalgeschützten Baus.

Charlott wird Dauerthema im Bauausschuss

Die zwischenzeitlich erhobene Forderung auf Enteignung wurde von der Stadt unter anderem mit Verweis auf laufende Gespräche mit dem Investor abgewiesen.

Über die Sanierung des Baus und die Umnutzung als Supermarkt wird laut Rubelt bereits seit vier Jahren diskutiert. Er habe den Investor „selbst erlebt“: „Wir gehen natürlich davon aus, dass er es so umsetzt wie beantragt.“

Rubelt kündigte an, bei Interesse der Politik künftig regelmäßig im Bauausschuss über den aktuellen Stand zum Charlott zu berichten.

Von Volker Oelschläger