Innenstadt

Ob im Rolli, auf den Füßen oder an der Gehhilfe: Das Starterfeld der mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Iron Roll am Sonntag in Potsdam war bunt gemischt. Zwischen 13 und 15 Uhr bahnten sie sich ihren Weg quer durch die City, vom Nauener Tor, über die Friedrich-Ebert-Straße, die Charlotten- und Schopenhauerstraße und entlang der Hegelallee zurück zum Startpunkt. Wer die zehn Kilometer schaffen wollte, musste den Rundkurs fünf Mal absolvieren.

Das zumindest war das große Ziel, denn der Iron Roll in Potsdam ist diesmal Teil eines digitalen Weltrekordversuchs. Dabei sollen so viele Zehn-Kilometer-Läufe binnen 24 Stunden zusammenkommen – egal wo, egal wann, Hauptsache am 19. September. Wer noch mitmachen will, kann die gelaufene Strecke über eine App oder Uhr aufzeichnen und auf dem Portal des Lauf-Event-Veranstalter „VirtualRunners“ hochladen. Was beim Iron Roll mindestens genauso viel zählt, ist aber das Mitmachen, unabhängig davon, wie viele Kilometer am Ende auf der Uhr stehen.

Neulinge und Stammgäste am Start

Zum ersten Mal dabei war am Sonntag Andrea Schindler (23) aus der Nähe von Regensburg in Bayern. Sie ist durch einen Freund, bei dem sie in Potsdam gerade zu Besuch ist, auf den Iron Roll aufmerksam geworden. „Ich habe noch nie so einen Lauf mitgemacht und auch die Strecke ist eine Überraschung für mich“, sagte sie der MAZ kurz vor dem Start. Die einzige Erwartung, mit der sie heranging, war Spaß zu haben. Tobias Haffner, der sie über den Wettkampf informiert hatte, lief auf dem Rundkurs selbst neben ihrem Rollstuhl her.

Andrea Schindler (23) und Tobias Haffner (27) gingen erstmals an den Start. Quelle: Varvara Smirnova

Teilnehmer der ersten Stunde ist Dirk Tannert aus Wilhelmshorst. Der 49-jährige Trainer für Rehasport beim SC Potsdam war am Sonntag mit seiner Tochter Finja (18) am Start. Er erinnerte sich an die vielen verschiedenen Aktionen, die bereits im Zuge des Iron Roll stattgefunden haben, so zum Beispiel der Flashmob im Stadtkanal oder das Rollstuhl-Rennen im Rechenzentrum. Die größte Herausforderung an dieser Strecke durch die Innenstadt ist die „Potsdamer Bodengestaltung“, wie er sagte. Das Kopfsteinpflaster, aber auch die vielen Schrägen an Bordsteinkanten seien für viele Rollstuhlfahrer schwer zu meistern.

Dirk Tannert ist ein Stammgast beim Iron Roll und war am Sonntag mit seiner Tochter Finja am Start. Quelle: Varvara Smirnova

Handball-Profis liehen sich Rollstuhl aus

Unter das Starterfeld gesellten sich auch zwei Handball-Torhüter des VfL Potsdam. Sie liehen sich, wie einige andere auch, für das Rennen einen Rollstuhl aus. „Es ist eine coole Aktion. Kann aber bestimmt gut anstrengend werden“, sagte Fabian Pellegrini (24). Sein ein Jahr jüngerer Kollege Mark Ferjan hatte sich bereits ein bisschen warm gefahren. „Ich habe relativ schnell gecheckt, wie es mit dem Lenken funktioniert“, erzählte er. Was für ihn die größte Herausforderung sein wird? „Nicht umzufallen.“

Fabian Pellegrini (25) und Mark Ferjan (23, r.) schlüpften für den Iron Roll in den Rollstuhl. Quelle: Varvara Smirnova

Janny Armbruster, die Behinderten-Beauftragte des Landes Brandenburg, eröffnete das Rennen gemeinsam mit dem Organisator und Mitbegründer des Iron Roll, Alexander Wietschel, der in seiner Rede sagte: „Wir nehmen uns der Stadt an und inkludieren die Laufenden in unser Format.“ Für Janny Armbruster sei dieses Event etwas Besonderes, weil es von den Aktiven selbst ausgeht. „Alexander Wietschel macht sich hier für Potsdam ganz stark und das auf eine fröhliche, sportliche und unkonventionelle Art und Weise“, sagte sie. Für die Zukunft wünscht sie sich mehr Raum für Rollstuhlfahrer in der Stadt, also konkret: glatte Fahrbahnen neben dem historischen Kopfsteinpflaster, das manchen Menschen mit Handicap zum Teil große Schwierigkeiten, aber auch Schmerzen beim Befahren bereite. Zu schaffen wäre dies ihrer Meinung nach, wenn die Innenstadt autofrei wird und so mehr Platz für die anderen Verkehrsteilnehmer bleibt.

Von Luise Fröhlich