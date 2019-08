Innenstadt

Friedrich-Ebert-/Ecke Charlottenstraße, Donnerstagabend: Olivenbäumchen wiegten sich in der Abendluft, die Temperaturen waren südländisch hoch, Partygäste tummelten sich vor einem Laden. Hat der fortschreitende Klimawandel gar Potsdam über Nacht zu Bella Italia samt zugehöriger Vegetation werden lassen? Nein, die Olivenbäumchen standen in großen Kübeln. Aber Italien war dennoch zum Greifen nah. Heißt: Man musste nur zur neuen Kollektion des Labels Peserico greifen.

Torte bei der Peserico-Eröffnungsfeier. Quelle: Annett Ullrich

Die eleganten, nicht gerade niedrigpreisigen Teile – viel Alpaka, viel Kaschmirseide – sind die Hauptakteure in Franziska Gerdes’ neuem Peserico-Store, der auf den Stefanel-Store folgt. Das italienische Familienunternehmen ist in Deutschland nur noch an zwei weiteren Standorten – in Hamburg und Düsseldorf – vertreten.

Mode ohne schrille Töne

„Ich finde die Mode super: elegant, klassisch“, lobte Ex-Turbine-Spielerin Aferdita Podvorica bei der Eröffnung die Mode, die ohne schrille Töne auskommt. Crème, Grau, Schwarz, Dunkelblau und Lachstöne dominieren die Garderobe im Herbst und Winter. Schick im schwarzem Peserico-Kleid kam Schauspielerin Isabell Gerschke, die zusätzlich zu ihrem Beruf eine Ausbildung als systemischer Coach absolviert hat und bald Workshops anbieten wird.

Isabell Gerschke auf der Peserico-Party von Franziska Gerdes. Quelle: Annett Ullrich

Auch Gerit Kling bricht gerne zu neuen Ufern auf. Mit dem Stück „Falsche Schlange“ von Alan Ayckbourn, bei dem sie Regie führt, geht sie auf Deutschlandtournee.

Gerit Kling auf der Peserico-Party. Quelle: Annett Ullrich

Als wahre Fashion-Fans outeten sich Alex und Britt Jolig: Das Unternehmer-Paar aus Düsseldorf hat zu Hause ein ganzes Zimmer für Outfits. Auch bei der Peserico-Party hatten sich der Big-Brother-Teilnehmer der ersten Stunde („Ich bereue das nicht.“) und seine Frau stylemäßig perfekt abgestimmt: Er mit Pailletten-Jacke, sie im Kleid mit dezentem Glitzer – beides strahlende Erscheinungen.

Von Ildiko Röd