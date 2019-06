Potsdam

Die Crew-Mitglieder des Seenotrettungsschiffes „Iuventa“ erhalten den Max-Dortu-Preis für gelebte Demokratie und Zivilcourage. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) wird den Preis am 22. Juli im Potsdam-Museumübergeben. Die Laudatio hält Gesine Schwan, früher Präsidentin der Uni Frankfurt (Oder). Die Besatzung der „Iuventa“, darunter der gebürtige Potsdam Sascha Girke, hat 2016 und 2017 in 16 Missionen mehr als 14 000 Menschen vor dem Tod durch Ertrinken im Mittelmeer bewahrt. Das Schiff wurde 2017 in Italien beschlagnahmt.

Potsdam wirbt mit Preis für menschenwürdige Asylpolitik

Mit der Verleihung des Max-Dortu-Preises an „Iuventa“ möchte Potsdam eine menschenwürdige Asylpolitik weiter unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt hat sich bereits im Sommer 2018 mit 60 anderen Städten und Gemeinden zum „Sicheren Hafen“ erklärt und setzt sich aktiv für die Aufnahme von geflüchteten Menschen ein.

Mit sieben weiteren erstunterzeichnenden Städten verabschiedete die Landeshauptstadt im Juni 2019 die „Potsdamer Erklärung“, in der die „Städte Sicherer Häfen“ die Bundesregierung und den Bundesminister auffordern, sie bei der praktischen Aufnahme Geflüchteter, der Unterbringung und der Finanzierung zu unterstützen. „Es ist ein Zeichen von Humanität und der Potsdamer Toleranz, diese Initiative zu unterstützen und in Not geratene Menschen zu helfen“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert zur „Potsdamer Erklärung“.

Max Dortu war ein Freiheitskämpfer der 1848er-Revolution

Der Max-Dortu-Preis ist dem Potsdamer Freiheitskämpfer der 1848er-Revolution Max Dortu verpflichtet und würdigt Akteure, die sich für die Freiheit des Einzelnen und für eine demokratisch verfasste Gesellschaft engagieren und dabei auch mutige, unkonventionelle Wege gehen.

Von MAZonline