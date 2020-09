Potsdam-West

Mega-Stau am Mittwochnachmittag in Potsdam-West: Weil die JET-Tankstelle an der Zeppelinstraße 20 Liter Sprit verschenkte je Auto, erstreckte sich die Fahrzeugschlange von der Tanke bis zur Eisenbahnbrücke am Luftschiffhafen. Private Pkw, aber auch Lieferwagen und sogar Laster standen an für den „Nachschlag“, mit dem sich der Mineralölkonzern für die Treue seiner Kunden in Corona-Zeiten bedanken möchte, wie Jörn Ulbrich, Bezirksleiter Tankstellen für Berlin, Potsdam und Mecklenburg-Vorpommern, der MAZ sagte. Die zentrale Aktion läuft deutschlandweit seit zwei Wochen und erfasst 75 Stationen, jeden Tag fünf verschiedene.

JET hatte Personal von anderen Tankstellen abgezogen für die Aktion. Quelle: Rainer Schüler

Das Betanken übernehmen Mitarbeiter, die von anderen Stationen zusammengezogen wurden; im Raum Potsdam gibt es JET fünf Mal. Die Autofahrer mussten nicht aussteigen, sondern nur ihren Tankdenkel entriegeln. „Was wünschen Sie bitte?“ fragten die gut gelaunten Tankwarte und Tankwartinnen: „Sie können auch gerne Super Plus tanken.“ Das ließ sich mancher nicht zwei Mal sagen.

Per Einweiser wurden die Autos an die Tanksäulen gelotst und wieder rausgewinkt: „Weiter, weiter!“ Es müsse schnell gehen. Quelle: Rainer Schüler

Dass der Stau fast einen Kilometer weit reichte, nahmen die Tankwilligen in Kauf, und wer gar nicht tanken wollte, stand trotzdem in der Schlange, weil er nicht auf die separate Busspur ausweichen durfte zum Überholen. Einzelne Autofahrer drehten deshalb einfach um und versuchten, über die Forststraße zur Kastanienallee und bei Kaufland vor den Stau zu kommen. Dass es Stau geben würde, ist Olbrich zufolge mit der Polizei abgesprochen; doch kam kein Streifenwagen deswegen.

Der Stau reichte zurück bis hier zum Luftschiffhafen. Quelle: Rainer Schüler

Die Aktion begann um 13 Uhr, doch war die Tankstelle schon eine halbe Stunde vorher lahmgelegt, weil Autos anstanden, aber nicht an die Säulen durften. Einer der ersten war Hassan Monir (51) aus Syrien, der in Potsdam lebt und von der Aktion über facebook erfahren hatte. Hatte er den Tank schon leer genug? „Der ist halb voll“, sagte er lachend der MAZ: „Das passt schon.“

Vor der Tankstelle kam es zu einigen Verkehrsbehinderungen, weil aus Richtung Stadt immer wieder Fahrzeuge nach links auf das Gelände zum Tanken wollten und sich deshalb „vordrängelten“ – ganz legal. Straßenbahnen mussten sich mehrfach den Weg frei klingeln, kamen aber nicht sofort weiter, weil die Linksabbieger nicht so einfach auf das Tankstellengrundstück kamen.

Dort wurde im Akkord betankt. Wenn das beendet war, klopfte der Tankwart an die Scheibe und sammelte die Zählkarte ein, die am der Einfahrt ausgegeben worden war. „Wir dürfen Sprit ja nicht einfach so verschenken“, sagte Olbrich. „JET bezahlt das; das muss steuerlich korrekt laufen.“

Mehr als eine Minute brauchte der Tankvorgang nicht. Zwischen 180 und 250 Fahrzeuge sind je nach Tankstellenlage betankbar. 3500 bis 5000 Liter werden in dieser Zeit verschenkt. In Potsdam schaffte das Team 205 Fahrzeuge und vertankte knapp 3900 Liter.

