Potsdam

Motorboote und Segler. Kajaks und Ruderboote. Flöße und Hausboote. Ausflugsdampfer, Lastenkähne und Flusskreuzfahrtschiffe. Tretbootkapitäne, Stand-Up-Paddler und Schwimmer. Einheimische und Besucher. Es ist viel los auf und in der Havel rund um Potsdam. „Und seit der Coronavirus-Pandemie ist es noch voller, denn viele Menschen machen Urlaub zu Hause und entdecken jetzt den Wassersport“, sagt Joachim Pötschke, der Leiter der Wasserschutzpolizei in der Polizeidirektion West. Für die anbrechende Wassersportsaison erwarten Pötschke und seine Kollegen, dass der Boom des Corona-Sommers 2020 anhält, wenn nicht sogar noch zulegt.

Die Bilanz der zurückliegenden Saison stimmt die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei dabei alles andere als optimistisch. Um die Lage im gefragten Potsdamer Wassersportrevier besser im Blick zu behalten, werden ab sofort die Drohnenführer der Direktion Besondere Dienste die Wasserschutzpolizei unterstützen.

Die Wasserschutzpolizei – hier vor dem Schloss Babelsberg – erwartet, dass der durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöste Wassersport-Boom auch in der neuen Saison anhält. Quelle: Bernd Gartenschläger

81 Schiffsunfälle hat die Wasserschutzpolizei im vergangenen Jahr zwischen Potsdam und Rathenow (Havelland) aufgenommen. Die Zahl stagniert auf hohem Niveau: 2018 registrierte die Wasserschutzpolizei 94 Schiffsunfälle, 2019 waren es 80. Nach wie vor ist der Anteil der Berufsschifffahrt am Unfallgeschehen mit neun Vorkommnissen gering. Von den übrigen 72 Fällen im Bereich Sportschifffahrt gehen 49 – also weit mehr als die Hälfte – auf das Konto von Charterbooten. Ein altbekanntes Problem.

In den nächsten Monaten werde man Charterboote wieder besonders ins Visier nehmen. „Viele der Fahrzeugführer sind ohne Ausbildung oder Kenntnis der Rechtsvorschriften unterwegs – das ist ein Risiko“, so Pötschke. „Andererseits erfolgen die Einweisungen durch den Vermieter nicht immer so ausführlich, wie wir uns das wünschen. Wir werden daher auch überprüfen, ob die Vermieter ihren Hinweispflichten nachkommen.“ Der Chef der Wasserschutzpolizei rät all jenen, die keinen Sportbootführerschein haben, aber dennoch in See stechen wollen, sich vorab mit den Regeln auf dem Wasser vertraut zu machen: Die von der Polizei herausgegebene Broschüre „Leinen los“ klärt kompakt auf. Sie steht auf der Internetseite der Polizei Brandenburg zum Download bereit.

Ein Schwerpunkt werden in diesem Wassersport-Jahr Alkoholkontrollen sein: Seit Jahren schon erwischt die Wasserschutzpolizei vor allem Freizeitkapitäne mit Promille am Steuer. Hier liegt der Anteil der Charterer bei der Hälfte der Delinquenten. „Noch einmal zur Erinnerung: Auf dem Wasser gelten die gleichen Promille-Grenzen wie an Land“, mahnt Pötschke. Demnach begeht ein Bootsführer ab 0,5 Promille Alkohol im Blut eine Ordnungswidrigkeit. Kommt es zum Unfall, wird schon ab 0,3 Promille ein Strafverfahren eingeleitet. Ab 1,1 Promille besteht absolute Fahruntüchtigkeit.

Das Revier der Wasserschutzpolizei der Polizeidirektion West Die Polizeidirektion West umfasst territorial die Landkreise Potsdam-Mittelmark, Havelland, Teltow-Fläming sowie die Städte Brandenburg an der Havel und Potsdam. Die Wasserschutzpolizei ist mit 40 Einsatzkräften die kleinste nach der Pressestelle. Die Bundeswasserstraßen in der PD West haben eine Länge von 272,09 Kilometern. Dazu gehören die Untere Havel-Wasserstraße (mit Potsdamer, Ketziner und Rathenower Havel, Brandenburger Stadtkanal und Brandenburger Niederhavel, Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraße und Hohennauener Wasserstraße) sowie Teile des Elbe-Havel-Kanals, des Teltow- und des Havelkanals.

Trotz aller Gefahr für Leib und Leben und trotz der rechtlichen Konsequenzen ist der Anteil der angetrunkenen Hobbykapitäne im vergangenen Jahr um 25 Prozent gestiegen. „Als Schiffsführer sollte man immer nüchtern am Verkehr teilnehmen“, sagt Pötschke. „Man muss jederzeit in der Lage sein, das Fahrzeug zu führen – notfalls auch nachts, wenn zum Beispiel das Wetter umschlägt und das Boot umgelegt werden muss.“

Ein weiteres Problem bleiben Jetskis. Seit 2017 hat die Wasserschutzpolizei bei ihren Kontrollen die Wassermotorräder im Visier. Jeder zweite im vergangenen Jahr kontrollierte Jetski-Fahrer war ordnungswidrig unterwegs – meist zu schnell und dort, wo Jetskis gar nicht erlaubt sind. Die Wasserschutzpolizei will bei den Kontrollen nun die Zusammenarbeit mit dem Polizeihubschrauber intensivieren.

Von Nadine Fabian