Potsdam

Die Probleme und Herausforderungen der wachsenden Landeshauptstadt brachen auch im Jahr Eins der Corona-Pandemie nicht ab. Dazu zählten die permanente Personalnot und Tarifstreitigkeiten im Rathaus, die Krise des Innenstadthandels, und der Streit um den Ausbau von Kampnitz zum neuen Viertel im Potsdamer Norden. Hier Teil zwei unseres Rückblicks auf das Jahr 2020.

Stadt erwirbt Kleingärten

Andreas Fischer (57), Vorsitzender der Babelsberger Kleingartensparte „Angergrund“. Quelle: Bernd Gartenschläger

1. Juli: Die Stadt erwirbt die letzten sechs Kleingärten der Babelsberger Sparte Angergrund, um sie im Streit um Verwertungspläne des Immobilieninvestors Tamax langfristig zu sichern.

3. Juli: Karstadt in der Brandenburger Straße bleibt. Nach Zugeständnissen des Vermieters teilt der Konzern mit, dass bundesweit sechs Filialen weniger als zunächst geplant geschlossen werden.

7. Juli: Die Wüstenrot-Stiftung will das denkmalgeschützte Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ von Fritz Eisel am Sockel des alten Rechenzentrums sanieren.

Sprengung im Aradosee

Die Bombensprengung im Aradosee. Quelle: Bernd Gartenschläger

15. Juli: Punkt 14.45 Uhr wird im Aradosee ein 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Es war der 204. Blindgänger, der seit dem Mauerfall in Potsdam entdeckt worden ist.

17. Juli: Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ entlässt den letzten genesenen Corona-Patienten. Damit wird dort erstmals seit vier Monaten kein Covid-19-positiver Patient mehr stationär behandelt.

18. Juli: Der Bund für Umwelt und Naturschutz kündigt eine Klage gegen den geplanten Schulcampus in Waldstadt II an, wenn die Stadt an ihren Plänen für einen Bau im Landschaftsschutzgebiet festhält.

Katjes-Bonbonfabrik wächst

Die Bonbonfabrik von Katjes an der Wetzlarer Straße. Quelle: Varvara Smirnova

20. Juli: Katjes erweitert die 2006 an der Wetzler Straße errichtete gläserne Bonbonfabrik. Sechs Millionen Euro werden in die neue Produktionsstrecke für jährlich 6000 Tonnen Wick-Hustenbonbons investiert.

28. Juli: Erster Corona-Infektionsfall in einer Potsdamer Kita. Mehr als 100 Kinder und fünf Erzieher der Schlaatz-Kita „Kinderland“ müssen in die Quarantäne.

IHK kritisiert Bürgerservice

Im Potsdamer Bürgerservice. Quelle: Varvara Smirnova

31. Juli: Die IHK kritisiert in einem Video die Zustände im Bürgerservice und in der Kfz-Zulassungsstelle. Zeitweilig waren dort 20 Prozent der Stellen unbesetzt.

7. August: Die erste Hitzewelle des Jahres bringt 35 Grad im Schatten. Wegen extremer Trockenheit untersagt die Stadt die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Seen.

21. August: Das Rathaus tilgt einen Passus aus dem Fragebogen für Wohnungssuchende. Die Formulierung „Alles außer Schlaatz“ wurde von Kritikern als Diskriminierung des Viertels gewertet.

Pläne für Raststätte

Einige der rund 30 Mitglieder der neuen Bürgerinitiative blicken auf das Feld, wo eine Autobahnraststätte geplant ist. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

24. August: Potsdams erste Autobahnraststätte soll 2023 an der A10 zwischen Marquardt und Paaren entstehen. Das Rathaus erklärt, an der „Standortfindung nicht beteiligt“ worden nun sein. Anrainer und Stadtpolitiker protestieren.

Tierheim öffnet still

Schirmherr und Mäzen Wolfgang Joop im August beim Ortstermin im neuen Tierheim. Quelle: Bernd Gartenschläger

26. August: Schirmherr und Mäzen Wolfang Joop besucht das neue Potsdamer Tierheim an der Michendorfer Chaussee. Die Eröffnungsfeier ist wegen Corona abgesagt. Ersatzweise gibt es ab September Führungen für kleine Gruppen.

Neubau fürs Filmmuseum

Bauherr Friedhelm Schatz (l.), Regisseur Volker Schlöndorff und Filmmuseumsdirektorin Christine Handke bei der Grundsteinlegung. Quelle: Peter Degener

17. August: Grundsteinlegung für das neue Depot des Filmmuseums in der Medienstadt Babelsberg. Der Oscar-Preisträger und frühere Geschäftsführer von Studio Babelsberg, Volker Schlöndorff, denkt über eine Überführung seiner Sammlung nach Babelsberg nach: „Es wäre eigentlich ein logischer Schritt.“

9. September: Der Kulturausschuss lehnt die Würdigung von Einheits-Kanzler Helmut Kohl ( CDU) mit einer Straßenbenennung in Potsdam ab.

10. September: Punkt 11 Uhr sollen zum bundesweiten Warntag alle Sirenen in der Stadt aufheulen. Doch in den meisten Stadtteilen bleibt es still.

18. September: Eskalation im Streit um den Synagogenneubau in der Schlossstraße. Ud Joffe als Vorsitzender der Synagogengemeinde spricht von einer „Konzentrationsstätte“. Das Land verweigere seiner Gemeinde Mitsprache bei der Gestaltung.

Spende für den Turm

Mäzen Günther Jauch am 22. September vor der Friedenskirche. Im Hintergrund Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Schlösserstiftung. Quelle: dpa-Zentralbild

22. September: Die Schlösserstiftung sammelt Geld für die ab 2021 geplante dringende Sanierung des Campanile der Friedenskirche. Namhafte Spender sind die Reemtsma-Stiftung, Fernseh-Moderator Günther Jauch und TV-Tatort-Kommissar Jörg Hartmann.

23. September: Pro-Potsdam-Chef Jörn-Michael Westphal übergibt das zum Kieztreff für Babelsberg ausgebaute Heidehaus Am Findling an den Betreiberverein Interlog.

29. September: Das Hauptzollamt soll 2023 mit 540 Mitarbeitern in die Zirkus genannte Lok-Montagehalle von Orenstein & Koppel in Babelsberg einziehen. Das denkmalgeschützte Bauwerk steht seit Jahrzehnten leer.

Gerangel beim Streik

Warnstreik bei der Stadtentsorgung Potsdam. Quelle: Rainer Schüler

1. Oktober: Bei einem Warnstreik von Beschäftigten der Stadtentsorgung kommt es zum Gerangel mit der Geschäftsführung. Streikaktionen gibt im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst gibt es auch beim Verkehrsbetrieb und in der Stadtverwaltung.

1. Oktober: Die Personalnot im Rathaus ist noch dramatischer als bisher bekannt. Zeitweise waren fast 20 Prozent aller Stellen unbesetzt, so die Auskunft auf CDU-Anfrage. Hinzu kommt eine hoher Krankenstand.

Kanzlerin im Goldenen Buch

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schreibt sich nach dem Festakt zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit in der Metropolishalle am 3. Oktober in das Goldene Buch der Landeshauptstadt ein. Links Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Quelle: dpa-zentralbild pool

15. Oktober: Das Bürgerhaus am Schlaatz verliert Sauna und Bowlingbahn. Statt dessen soll dort eine Jambox genannte Außenstelle der Musikschule für Popularmusik eröffnen.

21. Oktober: Die Stadt sagt bei wieder anwachsenden Corona-Infektionszahlen den traditionellen Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ in der Brandenburger Straße ab.

24. Oktober: Verschärfte Corona-Regeln: Ab sofort gilt Maskenpflicht zur Geschäftszeit auf belebten Plätzen sowie generell im Umfeld des Hauptbahnhofs.

Ikea-Filiale in der City

Das Ikea-Planungsstudio wird eingerichtet. Quelle: Varvara Smirnova

27. Oktober: Der schwedische Möbelriese Ikea zieht in die Innenstadt – mit einem Planungsstudio in den früheren Räumen von C & A am Luisenforum in der Brandenburger Straße.

28. Oktober: Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst. Rund 2500 Mitarbeiter der Stadtverwaltung bekommen mehr Geld und eine Corona-Einsatzprämie.

31. Oktober: Mit Eröffnung des Großflughafens BER startet der Airport-Shuttle am Hauptbahnhof, der 15 mal täglich pendelt.

Tiefbau in der City

Die Baugrube für den Block III. Quelle: Volker Oelschläger

1. November: Auf dem Grundstück der abgerissenen Fachhochschule beginnen die Tiefbauarbeiten für das Block III genannte Innenstadtkarree zwischen Friedrich-Ebert-Straße, Altem Markt, Nikolaikirche und der früheren Schwertfegerstraße, das historischen Straßenzügen nachempfunden werden soll.

Wendedenkmal

Mikos Meininger bei der Arbeit am Wendedenkmal auf dem Luisenplatz. Quelle: Bernd Gartenschläger

4. November: Ein vom Potsdamer Künstler Mikos Meininger gestaltetes Denkmal auf dem heutigen Luisenplatz erinnert an die größte Kundgebung des Wendeherbstes 1989 in Potsdam. Die feierliche Eröffnung zum 31. Jahrestag muss jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

12. November: Eine zeitweilige Neuordnung beschert dem Potsdamer Rathaus ein Superdezernat. Noosha Aubel (parteilos) übernimmt zusätzlich zu Jugend, Bildung, Sport und Kultur die Fachbereiche Wohnen und Soziales von ihrer Kollegin Brigitte Meier ( SPD), die für das Corona-Krisenmanagement entlastet werden soll.

Testzentrum in der Metropolis-Halle

Wegweiser zum Testzentrum der Kassenärztichen Vereinigung in der Metropolishalle. Quelle: Bernd Gartenschläger

16. November: In der Metropolis-Halle im Filmpark Babelsberg wird ein Corona-Testzentrum eröffnet. Anfang Januar soll es hier eines der ersten zwei Corona-Impfzentren des Landes geben.

20. November: Die Oberberg-Klinikgruppe will das Bayrische Haus übernehmen. Das Luxushotel soll zum Therapiezentrum umgebaut werden.

Rettungsplan für Freilichtbühne

Die verwaiste Freilichtbühne auf der Freundschaftsinsel. Quelle: Bernd Gartenschläger

20. November: Die Bürgerstiftung will die 2013 stillgelegte Freilichtbühne auf der Freundschaftsinsel reaktivieren, die Stadt signalisiert Unterstützung.

24. November: Gegen anderslautende Ankündigung will der Bund den Wiederaufbau des Garnisonkirchturms mit weiteren 4,5 Millionen Euro fördern. Als Grund wird die Baukostensteigerung genannt.

1. Dezember: Die Belegschaft des Gesundheitsamtes fordert in einem Brandbrief bessere Arbeitsbedingungen, mehr Geld und Anerkennung ihres Einsatzes in der Corona-Pandemie.

2. Dezember: Das Rathaus kündigt ein Böllerverbot für Silvester für 26 Straßen und Plätze an. Am 23. Dezember wird es auf den kompletten öffentlichen Stadtraum ausgeweitet.

Surfen ist kein Verbrechen

Protest der Wassersportler vor dem Rathaus. Quelle: Varvara Smirnova

5. Dezember: Wassersportler protestieren vor dem Rathaus gegen die geplante Sperrung des Fahrlander Sees für Windsurfer. Die Stadtverordnete haben am 4. November auf Abtrag der Ortsbeiräte von Fahrland und Neu Fahrland entsprechende Prüfungen beschlossen.

7. Dezember: Der Groß Glienicker See verlandet. Der Wasserspiegel sank von 32,11 Metern im Jahr 1970 auf aktuell 29,81 Meter über dem Meeresspiegel, so eine Auskunft der Berliner Senatsverwaltung.

9. Dezember: Krampnitz wird halbiert. Bei gravierenden Planungsdefiziten wird der neue Stadtteil von zuletzt geplanten mehr als 10.000 Einwohnern auf 5000 reduziert. Voraussetzung für eine erneute Erweiterung: Klärung der Tram-Anbindung.

Zweite Hochstraßenbrücke vor dem Abriss

Bauarbeiter auf der Hochstraßenbrücke. Quelle: Bernd Gartenschläger

9. Dezember: Auf der Großbaustelle der Hochstraßenbrücken am Übergang der Nutheschnellstraße über die Friedrich-Engels-Straße und die Berliner Bahn Richtung Babelsberg/Zentrum Ost laufen die Vorbereitungen für den Abriss des zweiten Brückenbauwerks. Danach steht die Fertigstellung des Rohbaus für den Neubau der ersten Hochstraßenbrücke an.

18. Dezember: Die Corona-Inzidenz in Potsdam steigt erstmals über 200. Die Stadt verhängt mit der Großschadenslage die zweithöchste Alarmstufe vor dem Katastrophenfall, zeigt damit an, dass sie überörtliche Hilfe braucht.

19. Dezember: Das städtische Bergmann-Klinikum und das St. Josefs-Krankenhaus bitten wegen drohender Überlastung die Bevölkerung um Hilfe: „Bitte unterstützen Sie unsere Teams, sei es im Bereich der Pflege, beim Service wie Logistik und Entsorgung sowie auf Covid-Stationen.“

Von Volker Oelschläger