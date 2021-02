Potsdam

Am 13. März jährt sich der erste Corona-Lockdown: Das öffentliche und kulturelle Leben stand plötzlich still. Potsdams Kunst- und Kulturszene bereitet aus diesem Anlass nicht nur unter dem Titel „#KulturMachtPotsdam“ einen digitalen Aktionstag vor, sondern hat auch kulturpolitische Forderungen formuliert, die weit über Lockdown und Pandemie hinaus gehen.

Vertreter in städtischen Ausschüssen gefordert

Es geht den Kulturschaffenden um mehr Wertschätzung und Mitspracherecht in der Landeshauptstadt. So sollten Vertreter oder Vertreterinnen aus dem Kulturbereich „in relevanten Gremien der Landeshauptstadt“ sitzen, um den „Kultursektor als gesellschaftliche Querschnittsfunktion in alle Planungen und Entscheidungen über die zukünftige Stadtentwicklung“ einzubeziehen. An Runden Tischen sollten zudem Ziele für Potsdams Kultur vereinbart und überprüft werden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem wird der „Erhalt aller bestehenden Institutionen des Kulturbereiches“ gefordert. Die Stadt müsse darüber hinaus neue Räume für Kunst- und Kulturproduktion schaffen. Dahinter stehen unter anderem die Sorgen um den Mangel an Proberäumen für Musiker oder an Ateliers, wenn das Rechenzentrum nicht erhalten werden sollte.

Stipendienprogramm für Solo-Selbstständige

Eine weitere Forderung: Die Förderung von Künstlern muss erweitert und vereinfacht werden. Dazu zählt die Kultur-Initiative Modellprojekte und Kampagnen sowie den Auf- und Ausbau von Netzwerken. Die Finanzierung sollte mit Festbeträgen arbeiten, um für die Künstler planbarer zu sein.

Rechenzentrum Potsdam – hier mit einer Installation von Jay Gard. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zudem sollte die Landeshauptstadt ein Stipendienprogramm für Solo-Selbstständige auflegen und Initiativen von Bund und Land zur sozialen Absicherung der Freiberufler unterstützen. Gerade sie waren vom Lockdown betroffen, als Aufträge wegfielen und noch keine Hilfszahlungen in Aussicht standen.

Ihre Forderungen verdeutlichen wollen die Kulturschaffenden mit dem Aktionstag am 13. März. Mehr als 150 Künstler und Künstlerinnen aus Potsdam gestalten von 14 Uhr bis nachts um 1 Uhr ein Programm. Auftrittsorte sind Hans-Otto-Theater, Nikolaisaal, Kunsthaus Sans titre und das Rechenzentrum. Im Nikolaisaal ist eine Diskussionsrunde mit Vertretern der Bundes- und Landespolitik geplant. Die Stadt sichert die Grundfinanzierung des Aktiontages.

Von MAZonline/axe