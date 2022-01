Innenstadt

Die Schleuse zwischen Freiheit und Haft direkt hinter dem großen Eingangstor war für Bernd Blumrich der eindrucksvollste Moment. „Diese Machtlosigkeit. Reinkommen durch die Tür. In der Schleuse sein. Und man hat keine Chance mehr rauszukommen“, sagt er. Am 12. Januar 1990 – genau vor 32 Jahren – haben Potsdamer Bürgerrechtler das Untersuchungsgefängnis der DDR-Staatssicherheit in der heutigen Lindenstraße 54/55 in Besitz genommen.

Die Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam war bis 1989 Stasi-Gefängnis

Bernd Blumrich (heute 72) war bei der ersten Begehung und den ersten „Tagen der offenen Tür“ für die Öffentlichkeit in den Wochen darauf als Fotograf dabei. Jetzt hat die heutige Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 rund 250 Bilder, die Blumrich damals anfertigte, für ihre Forschung erworben.

Fotograf Bernd Blumrich hat Maria Schultz, Leiterin der Gedenkstätte Lindenstraße 54/55, die Rechte an alten Fotografien von der Inbesitznahme des einstigen Stasi-Gefängnisses durch Bürgerrechtler im Januar 1990 übergeben. Quelle: Julius Frick

„Die Bilder von Herrn Blumrich zeigen die Geburtsstunde der demokratischen Umnutzung“, sagt Maria Schultz, Leiterin des Hauses. Tatsächlich wurde im Januar 1990 der Wandel „Vom Haus des Terrors zum Haus der Demokratie“ eingeläutet, wie es in der Dauerausstellung der Gedenkstätte heißt.

Neugegründete Parteien und Gruppierungen wie SPD und Neues Forum, Vereinigte Linke und die Unabhängige Initiative Potsdamer Frauen oder die Umwelt- und Denkmalschutzinitiative Argus nutzten die Büroräume im barocken Vorderhaus. Die erste freie Wahl zur Volkskammer der DDR stand an. Hinter den vergitterten Fenstern wurden Programme geschrieben und Wahlkämpfe organisiert.

„Tag der offenen Tür“ am 20. Januar 1990 im Gefängnis. Quelle: Bernd Blumrich

Hinter dem Eingang erwartete die Bürgerrechtler der Gefängnishof samt Zellentrakt. Seine Eindrücke schilderte Blumrich wenige Tage nach dem Rundgang in einem Text für die „Märkische Volksstimme“ (MV), der Vorgängerin der MAZ: „Hinter der noch vor Tagen streng bewachten Eingangsschleuse für Besucher bedrückende Enge – Eisengitter, Sicherheitsschlösser. Die Führung beginnt.“

Bernd Blumrich hat die Wende in über 13.000 Bildern dokumentiert

Im Zellentrakt dann: „Hier kann ich mich erstmals einem Gefühl von Machtlosigkeit nicht mehr entziehen. Hoffentlich vergangener Machtlosigkeit. Einzelzellen, Doppelzellen, quälende Enge. Kein Fenster, nur Glasbausteine. Toilettenbecken, Spülung von außen. Reduzieren menschlicher Bewegungsbedürfnisse auf ein Minimum. Kahle Wände, eben noch frisch gestrichen. Aber auch für viele der vergangenen Jahre und Jahrzehnte Hoffnungslosigkeit. Wer wurde hier und vor allem warum so massiv gestraft?“, fragt der damals 40-Jährige sich.

20. Januar 1990: Die Potsdamer nehmen das Stasi-Gefängnis in der damaligen Otto-Nuschke-Straße in Augenschein. Es wird zeitweise Sitz von Parteien und Bürgerrechtsgruppen. Quelle: Bernd Blumrich

„Das gibt das Gefühl sehr gut wieder“, sagt Bernd Blumrich heute. Und beim Blick auf eines seiner Bilder des Gefängnishofs: „Da liefen Leute wie Touristen im Park, guckten und zeigten. Das war ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich unvorstellbar.“ Immerhin war das Gebäude seit Jahrzehnten von der Stasi okkupiert gewesen, die es im Dezember 1989 der Stadt als eigentlichem Eigentümer zurück gab – mit frisch gestrichenen Haftzellen.

Die Räume wurden am 11. Januar 1990 aufgeteilt. Die neugegründete SPD ist durch Detlef Kaminski (2.v.l.) und Rainer Speer (r.) vertreten. Rudolf Tschäpe (sitzend) sichert dem Neuen Forum einen Platz. Quelle: Bernd Blumrich

Blumrich wusste bis dahin nur, dass es ein Gefängnis war. Schon damals lebte er in Kleinmachnow, dokumentierte historische Bauten, etwa für die Kirche oder den Denkmalschutz. Bis heute erstellt er Bildreportagen von Gebäuden, etwa bei Bauvorhaben. Im Revolutionsherbst 1989 hatte er sich in die Kontaktliste der Kirche und des Neuen Forums eingetragen, erfuhr dadurch von der Übergabe an die Bürgerrechtler.

Leere Aktenordner in einer Ecke des großen Saals im Vorderhaus am 11. Januar 1990. Quelle: Bernd Blumrich

Über das Ende des Rundgangs schreibt er damals: „Diskussion der Gruppen über die Verteilung der Räume. In einer Ecke des Raumes Wäschekörbe und Kartons, gefüllt mit Tonbändern. Alle gelöscht natürlich. In der anderen Ecke Aktenordner, leer, natürlich.“

Die Biografie von DDR-Staatschef Erich Honecker aus der Häftlingsbibliothek landete in der Toilette. Quelle: Bernd Blumrich

Er hat die Häftlingsbibliothek fotografiert, die noch immer existiert. Ein Buch fehlt heute darin: Eine Biografie von DDR-Staatschef Erich Honecker landete im Rahmen der Besuche durch die Öffentlichkeit in der Toilette. „Nicht gestellt“, sagt Blumrich. Gedenkstättenleiterin Maria Schultz hält das Foto für streitbar: „Das hat etwas von Bilderstürmern. Aber kann man Ideologie in der Toilette herunterspülen?“

Erster Blick in die Zellen. Die Frau mit dem markanten Pony machte den Rundgang durch das Gefängnis. Eine ungeklärte Frage: Wer war sie? Quelle: Bernd Blumrich

Gedenkstätte sucht Fotos, Exponate und Geschichten der Potsdamer

Für beide stellen sich noch immer Fragen: Wer nutzte ab wann tatsächlich den Spitznamen „Lindenhotel“ für das Gebäude? Wer war die Frau, die den Bürgerrechtlern am Vortag der Inbesitznahme eine Führung gab? Wer hatte überhaupt die Schlüssel zum Gefängnis? Schultz, die im Sommer 2021 die Gedenkstätte übernommen hat, will verstärkt die Potsdamer in die Arbeit des Hauses einbeziehen. „Wir suchen Fotos, Exponate und Geschichten rund um den Ort, auch zum demokratischen Wiederanfang 1990“, sagt sie.

Die Historikerin Maria Schultz leitet seit Sommer 2021 die Gedenkstätte Lindenstraße 54/55 in Potsdam. Quelle: Julius Frick

2007 wurde das Haus in der Lindenstraße zur Gedenkstätte

Die Nutzung durch die Bürgerrechtler war ein Zwischenspiel, die meisten Mieter suchten schnell adäquatere Räume. Bereits im Sommer 1990 zogen die ersten wieder aus und die Denkmalschutzbehörde ein, die bis zur Eröffnung der Gedenkstätte 2007 blieb.

Bernd Blumrichs Text für die „MV“ aus dem Januar 1990 endet mit einer Hoffnung: „Mahnung aber ist das Gebäude, das sicher nicht so bald die Erinnerung an seine Vergangenheit preisgeben wird.“ Das Ende des „Hauses des Terrors“ wird auch dank seiner Fotos eindrucksvoll und dauerhaft in Erinnerung bleiben.

Von Peter Degener