Bekommt Potsdam eine russische Partnerstadt?

Potsdam

Im Jubiläumsjahr des Potsdamer Abkommens könnte sich eine Städtepartnerschaft der Landeshauptstadt Brandenburgs mit einer russischen Großstadt anbahnen. Erste Anzeichen dafür gibt es im Jahresbericht des Rathauses zum Stand der Städtepartnerschaften, in dem Jaroslawl nach der Zusammenfassung von Highlights, Jubiläen, Antrittsbesuchen des Oberbürgermeisters und Aktivitäten zu 75 Jahren Potsdamer Abkommen ein eigenes Kapitel gewidmet ist.

„Seit einiger Zeit besteht seitens der Stadt Jaroslawl Interesse an einem Kontaktaufbau zu Potsdam“, heißt es in dem Bericht, der am kommenden Mittwoch den Stadtverordneten vorgelegt werden soll. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) sei bereits in seiner früheren Funktion als Beigeordneter in die russische Stadt eingeladen worden. Ein Besuch habe allerdings nicht stattgefunden.

Anzeige

Im Zusammenhang mit einem Jugendprojekt zum 75. Jahrestag des Potsdamer Abkommens seien die Kontakte jedoch wieder aufgenommen worden. In Anlehnung an die damalige Konferenz der Siegermächte Großbritannien, Sowjetunion, USA und Frankreich im Schloss Cecilienhof sollen im Sommer Jugendliche aus diesen Ländern in Potsdam zusammenkommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Sonderausstellung im Schloss Cecilienhof

Zugesagt hätten neben Jaroslawl bereits Potsdams französische Partnerstadt Versailles und Potsdams amerikanische Partnerstadt Sioux Falls. Ebenfalls dabei sei die westenglische Stadt Bath, die im zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht angegriffen wurde. Interesse bekundet habe auch die für ihre Whiskyproduktion bekannte Region Speyside in Schottland.

Taufe einer Straßenbahn nach Jyväskylä im Sommer 2014. Potsdams finnische Partnerstadt ist auch mit Jaroslawl befreundet. Quelle: Archiv

Indirekte Verbindungen zwischen Potsdam und Jaroslawl gebe es bereits über die gemeinsame finnische Partnerstadt Jyväskylä. Geplant sei bereits ein Austausch zu den Gemeinsamkeiten der drei Städte, der auf Einladung der Russen in Jaroslawl stattfinden könnte. Einen Termin gebe es allerdings noch nicht dafür.

Jaroslawl ist eine über 1000 Jahre alte Industrie- und Handelsstadt mit fast 600.000 Einwohnern. Gelegen an der Wolga und an der Transsibirischen Eisenbahn, kaum 300 Kilometer von Moskau entfernt, gehört sie zum so genannten Goldenen Ring, einer Reihe altrussischer Städte im Nordosten der Hauptstadt.

Der Name Goldener Ring spielt an auf die vielen im Sonnenlicht funkelnden Zwiebeltürme der russisch-orthodoxen Kirchen und Klöster in der Region. Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts war Jaroslawl nach Moskau die zweitgrößte Stadt in Russland, dann lief ihr das neu gegründete St. Petersburg den Rang ab. Die historische Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe.

Auf die jüngere Geschichte verweisen unter anderem Stadtbezirke, die noch immer nach sowjetischen Spitzenfunktionären, Geheimdienstlern und Militärs wie Felix Dserschinski, Michail Frunse, Sergej Kirow oder Wladimir Iljitsch Lenin benannt sind.

Jaroslawl hat neben Jyväskylä, Poitiers ( Frankreich), Coimbra ( Portugal), Burlington ( USA) und Exeter ( Großbritannien) mit Kassel und Hanau bereits zwei deutsche Partnerstädte. Die 1988 geschlossene Freundschaft mit Kassel soll auf eine Initiative der Kosmonautin Valentina Tereschkowa entstanden sein, die als erste Frau im Weltall in die Geschichte der Raumfahrt einging.

Potsdam hat aktuell neun Partnerstädte. Die älteste Freundschaft verbindet Brandenburgs Landeshauptstadt mit dem polnischen Opole (seit 1973), gefolgt vom französischen Bobigny (seit 1974). Weitere Partnerschaften pflegt Potsdam mit Jyväskykä (seit 1985), Bonn (seit 1988), Perugia (seit 1990), Sioux Falls (seit 1990) und Luzern (seit 2002).

Städtepartnerschaften mit Jubiläen In diesem Jahr stehen mit 30 Jahren Potsdam-Perugia, 30 Jahren Potsdam-Sioux Falls und 35 Jahren Potsdam-Jyväskylä drei Partnerschaftsjubiläen an. Ein weiteres Jubiläum betrifft die ursprünglich 1988 geschlossene Partnerschaft mit Bonn, die nach dem Mauerfall 1990 ein zweites Mal besiegelt wurde. Die Corona-Krise trifft auch die Pläne für Jubiläumsfeierlichkeiten. So war für Anfang Mai eine Jubiläumsveranstaltung zum Internationalen Frauenchorfestival der Potsdamer Vokalistinnen mit Gästen aus Perugia, Sioux Falls und Jyväskylä geplant. Die Städtepartnerschaft mit Bonn sollte im Rahmen der zentralen Feierlichkeiten zum 30. Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Potsdam gewürdigt werden. Wie berichtet, ist offen, ob und wie die Einheitsfeier stattfinden kann.

Die jüngsten Städtepartnerschaften wurden 2016 mit Versailles und 2017 mit Sansibar-City geschlossen, beides wie Potsdam Städte mit UNESCO-Welterbekulisse. Für fast alle Partnerstädte wird in dem Jahresbericht ein reger Austausch dokumentiert, mit einer Ausnahme: „Leider gibt es zwischen Potsdam und Bobigny schon seit einiger Zeit keine Begegnungen mehr.“

Lesen Sie auch

Von Volker Oelschläger