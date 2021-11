Potsdam

Die Potsdamer Jazz-Szene trotzt mit zwei 2G-Konzerten den hohen Inzidenzzahlen. Am Samstag, 20 Uhr, wird sich das Jazzlab in der Fabrik einen ganzen Abend dem im Juni verstorbenen Musiker und Bildenden Künstler Bob Rutman widmen. Der Avantgardist und Erfinder des Steel-Cellos war 1990 nach 40 Jahren USA in seine Geburtsstadt Berlin zurückgekehrt. In den gewonnen Freiräumen konnte sich seine Performance-Kunst gut entfalten und erlangte auch internationale Beachtung. So arbeitete Rutman mit den Einstürzenden Neubauten, Robert Wilson, Heiner Goebbels und Wim Wenders zusammen.

Hommage auf den Avantgardisten Bob Rutman. Quelle: Henryk Weiffenbach

Der Potsdamer Fabrik fühlte sich Bob Rutman von Anbeginn an verbunden. Hier gab er viele Konzerte, zuletzt 2019 zur Potsdamer Jazzoffensive, wo er als 88-jähriger Methusalem, der bereits auf Gehhilfen angewiesen war, mit seinen selbst gebauten, monumentalen Musikinstrumenten ein kraftvolles Konzert gab.

Sein vierköpfiges Apregarde Dub Orchestra wird beim Gedenkkonzert am Samstag Rutmans Ideen in Erinnerung rufen und etwa durch Reibung mit dem Bogen an Stahlseilen und Stahlblechen spektakuläre Volumina an Bordun-, Unter- und Obertönen erzeugen. Die Veranstaltung wird von dem Potsdamer Pianisten Nicolas Schulze organisiert und mit Lesungen, Gesängen, grafischen Werken und einer Tanzperformance bei freiem Eintritt aufwarten.

Das Sandro-Sáez-Trio

Sandro Sáez, Felix Henkelhausen und Nathan Ott im Kulturhaus Babelsberg Quelle: Andre Looft

Im Kulturhaus Babelsberg trat am Donnerstagabend das Klaviertrio Sandro Sáez auf. Der junge, sprühende Hamburger Pianist, der als Student der Berliner Universität der Künste nach Berlin kam, entzückte die Besucher mit feinsinnigen Modern-Jazz-Eigenkompositionen. Er stellte riskante Stücke vor, die durch rhythmische und harmonische Komplexität bestachen, aber in ihrer impressionistischen Stimmung die Besucher auch berührten. Themen wie den Lockdown oder eine konkrete Stadtlandschaft mit Schornsteinen im Wedding verarbeitete er zu atmosphärisch dichten Bildern.

Mit dem Jazzbesen

Schlagzeuger Nathan Ott verstand es, Sáez’ Energien aufzunehmen und mit dem Jazzbesen zu differenzieren und zu bündeln, ohne in dem kleinen Raum zu sehr aufzutrumpfen. Bassist Felix Henkelhausen, zum ersten Mal in dieser Formation, meisterte die zum Teil vertrackten Wechsel und spielte dann im zweiten Teil des Konzertes befreit auf. Die Improvisationen fügten sich nahtlos in die über weite Strecken durchkomponierten Werke, die aber nicht vom Blatt gespielt wurden.

Die Jazz-Reihe Babelsberg feat. findet jeden dritten Donnerstag im Monat, 20 Uhr, im Kulturhaus Babelsberg (Ecke Breitscheid/Karl-Liebknecht-Straße) statt.

Von Karim Saab