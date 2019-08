Potsdam

Arnold Hänsch kann lange über Lippen reden, „denn Lippen“, sagt er, „sind zum Essen, Sprechen und Küssen gemacht, aber nicht zum Trompetespielen.“ Was insofern interessant ist, weil er, 53 Jahre alt, einer der besten Männer an der Trompete ist, die es in Brandenburg gibt. „Man muss die Muskeln der Lippen täglich trainieren, sonst hat es keinen Sinn – so gesehen bin ich ein Sklave meines Instruments.“ Hänsch sieht glücklich dabei aus.

Manchmal fragen die Nachbarn

Er übt im Keller, manchmal lässt er das Fenster auf. Denn es kommt vor, dass seine Nachbarn fragen: „Geht’s dir gut? Wir haben lange nichts von dir gehört.“ Der Jazz, den er durchs Fenster schickt, raus nach Potsdam-Babelsberg, ist seine Form von Lebenszeichen.

Den Namen durchgeboxt

Die Arnold-Hänsch-Jazzband wird nun 25 Jahre alt, „damals hatte man uns abgeraten, ,Jazz’ in den Namen zu nehmen, weil das die Leute abschreckt.“ Hänsch jedoch, ein Mann von Temperament, Statur und „großer Klappe“, wie er einräumt, ließ sich nicht beirren. Gab sich aber kompromissbereit und hängte „Easy Listening with Dixieland & Swing“ hinter den Namen. Als Erklärung.

Nicht die Ansprüche verraten

„Eigentlich“, sagt Hänsch, „bin ich kein Künstler, sondern Entertainer – ich komme aus einem Haushalt, in dem die ,Hitparade’ mit Dieter Thomas Heck gelaufen ist, daran bin ich geschult.“ Er lacht. „Mein Vater war Kaufmann, er sagte, du kannst den Leuten nur das anbieten, was sie auch kaufen wollen.“ Daran hat sich der Sohn gehalten, ohne seine Ansprüche an Kunst zu verraten.

Platte auf Kuba eingespielt

Hänsch hatte zwei Träume, beide gingen in Erfüllung. „Ich wollte fliegen. Das habe ich 20 Jahre als Privatpilot gemacht.“ Und er wollte auf Kuba mit Band eine Platte aufnehmen, das ist ihm vor ein paar Jahren gelungen. Was kommt jetzt? Immer noch steht, neben seiner Arbeit als Lehrer an der Potsdamer Musikschule, die Arnold-Hänsch-Jazzband im Mittelpunkt. Er holt eine Krawatte aus dem Nebenzimmer, grau-weiß gestreift, alle Bandmitglieder kriegen eine. „Wir tragen rote Hemden und schwarzen Anzug dazu.“ Dienstgeraderobe ist den Männern wichtig, „da sind wir altmodisch.“

Erster Auftritt bei Firmenfest

Mit der Jazz-Band fing es 1994 an, Hänsch war Dozent an der Hochschule – ein Student erzählte, sein Vater arbeite in Hildesheim in einer Cola-Abfüllung und brauche eine Band fürs Firmenfest. Arnold Hänsch hat Leute vom Fach zusammengesucht, einige sind heute noch dabei. Wenn sie in voller Besetzung spielen, sind sie sieben. Drei Bläser, drei Rhythmusmusiker plus Sänger. Wenn ein Jazz-Brunch ansteht, wie am kommenden Sonntag im Potsdamer Kongress-Hotel, treten sie in „Lounge-Besetzung“ an, zu fünft.

Gestandene Musiker

In den Aufbruchsjahren haben sie bei Autohauseröffnungen im Schlamm gespielt, „wir brauchten Geld“. Heute sind sie wählerischer. „Es geht nicht um die Gage, sondern um den Spaß“, sagt Hänsch, „wir haben Brotberufe, die uns finanzieren.“ Sie sind gestandene Musiker, der Solosaxofonist vom Friedrichstadtpalast zum Beispiel ist dabei.

„Wenn wir auf der Bühne stehen, fühle ich mich sicher“, sagt Arnold Hänsch. Eigentlich sei er schüchtern, doch das legt sich, sobald er zur Trompete greift – „nervös werde ich nur, falls jemand aus der Familie im Publikum sitzt.“

Das Konzert: Die Arnold-Hänsch-Jazzband spielt beim Jazz-Brunch am Sonntag von 10 bis 14 Uhr im Kongress-Hotel Potsdam. Infos unter www.kongresshotel-potsdam.de

Von Lars Grote