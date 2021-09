Potsdam

Konzertbesprechungen stehen unter einem Fluch. Sie handeln von Aufführungen, die vorbei sind und sich nicht noch einmal erleben lassen. Wer den Bericht liest, kann sich ärgern, dass er nicht dabei war, und den Vorsatz fassen, sich die nächste Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. Jazzoffensive Nummer acht wird allerdings erst in einem Jahr stattfinden – am ersten Septemberwochenende 2022. Dann hat sich hoffentlich die tiefe Verunsicherung des Publikums und der Veranstalter gelegt.

Gefährliche Liveerlebnisse

Die siebte Ausgabe des Potsdamer Jazzfestivals stand noch einmal ganz im Schatten der Corona-Pandemie. Nur wenige Dutzend Besucher wagten sich am Freitag- und am Samstagabend zu den Openair-Konzerten in die Schiffbauergasse. Aus Angst vor Ansteckung und kurzfristigen Absagen, vor nervigen Einlasskontrollen und der Maskenpflicht verzichtet das Stammpublikum derzeit offenbar lieber auf Liveerlebnisse. Wer auch noch die hohe Regenwahrscheinlichkeit ignoriert hatte, wurde aber reichlich belohnt. Denn die fünf Acts auf zwei Bühnen boten musikalischen Zauber auf höchstem artistischen Niveau. Wobei die beiden Duos auf der kleinen Bühne im Fabrikgarten deutlich im Vorteil waren, denn dort stimmte auch das Ambiente.

Der englische Pianist Alexander Hawkins und die deutsche Saxophonistin Angelika Niescier im Duo. Quelle: Angelique Preau

Weiblicher Bebop

Es ist zum Luftanhalten, wenn die deutsche Saxophonistin Angelika Niescier mit absoluter Leichtigkeit ihre schillernden, fein rhythmisierten Läufe geltend macht. Ihr eruptives Spiel bindet die Töne zu einem Glissando. Dabei hat sie auch wirklich etwas zu erzählen. Die 51-Jährige versteht sich sogar auf die Wildheit des Bebops und verschafft ihm ein sanftes, weibliches Antlitz. Der britische Pianist Alexander Hawkins erdet dabei ihre luftigen Höhenflüge und stanzt fein gearbeitete Akkorde in die Tasten. Beide lieben raffiniert ausgeführte Details, nehmen sich gegenseitig intensiv wahr und befeuern sich.

Der Posaunist Nils Wogram (r.) und der Pianist Boja Z. Quelle: Angelique Preau

Federnder Groove

Am Tag drauf stand neben dem großen schwarzen Flügel noch ein E-Piano und der in Paris lebende Serbe Bojan Zulfikarpašic, der sich als Künstler Bojan Z nennt, verstand es, den Sound beider Klaviaturen grandios miteinander zu kombinieren. Er bediente die Freunde des eingängigen, melodischen, tanzbaren Jazz. Swing- und Ragtime-Muster in den Fingern gelingen ihm immer wieder harmonische und rhythmische Überraschungen. Mit viel Dynamik, einem federnden Groove, perkussiver Spielfreude und beseeltem Spielwitz versteht es Bojan Z auch, Balladen und Cool-Jazz-Nummern lyrisch auszuschmücken. Auch dieser Pianist ergänzte sich wunderbar mit einem Duopartner, dem Posaunisten Nils Wogram. Wie der Deutsche akkurat und lässig die Eigenkompositionen mit dem markanten Sound seines Instrumentes würzte, das war wirklich ein Erlebnis.

Die Rock-Jazz-Formation Tres Testerones. Quelle: Angelique Preau

Fantastische Bassklarinette

Das Charisma eines Blasinstrumentes stand noch deutlicher bei der Rockjazz-Formation Tres Testostrones im Fokus. Eine Kontrabassklarinette kann weich, warm und durchdringend röhren wie ein Hirsch in der Brunstzeit. Lucien Dubuis versteht sich darüber hinaus auch aufs Überblasen, so dass er mit dem einen Spielgerät ein riesiges Oktavenspektrum bis in höchste Höhen abdeckt. Mit der kleinen Besetzung war nach einer halben Stunde aber das Klangrepertoire bereits abgesteckt. Schlagzeuger Alfred Vogel überzeugte durch Präzision, transparenten und minimalistischen Einsatz seiner Stöcke. Der Auftritt der drei Männer aus Österreich, der französischen Schweiz und Polen profitierte noch am ehesten von der großen Lichtshow auf der überdimensionierten, überdachten Waschhaus-Bühne, die sich bei diesem Festival als Stimmungskiller erwies. Bei einem Jazzfestival kommt einfach keine gute Atmosphäre auf, wenn zu wenige Besucher auf weichen Plastikstühlen auf einer harten Asphaltfläche sitzen und nach oben schauen.

Bei der Jazzoffensive #6 im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter an einer optimalen Stelle vor dem Waschhaus ein Pavillonzelt für die Musiker errichtet, das man in diesem Jahr offenbar einsparen wollte. Bei der Auswahl der Räumlichkeiten, die es im Gelände reichlich gibt, wünschte man sich vom Kulturstandort Schiffbauergasse mehr Flexibilität.

Tamburin und glutvolle Stimme

Zu leiden darunter hatte vor allem das Quartett Lumpeks, das aus Polen und Frankreich angereist war. Diese Musiker brauchen den Flow und den Rausch, also die Nahdistanz zum Publikum. Bei ihren Auftritten kommt es sicher vor, dass Zuhörer verzückt ein Indianergeheul anstimmen. Die Stücke beruhen auf kurzen, oft nur zweitaktigen Phrasen aus der polnischen Folklore. Sie werden wieder und wieder aufs neue traktiert und variiert. Die Trompete klingt oft scharf und roh wie eine Schalmei. Ein Altsaxophon doppelt das Mantra. Zentrum der Gruppe ist Olga Kozieł, die ein Tamburin schlägt und mit einer glutvollen Stimme die Ekstase und Musizierfreude anheizt.

Die Perfomance eines Potsdamer Chors nach einem Workshop unter Leitung von Phil Minton. Quelle: Angelique Preau

Phil Mintons avantgardistischer Chor

Auf die zu große und zu hohe Bühne mussten am Samstag auch die zehn Frauen und drei Männer, um nach einem dreitägigen Gesangsworkshop gemeinsam eine eindrucksvolle Performance aufzuführen. Mit dem englischen Avantgardisten Phil Minton hatten die Laien aus Potsdam verschiedene Techniken und Klangbilder eingeübt. Das Wechselbad aus tonalen und atonalen, gesungenen, gesummten und gesprochenen Abschnitten diente Minton manchmal als Background-Chor. Sein archaischer Bluesgesang erinnerte an die Ursprünge des Jazz auf den Baumwollfeldern.

Hoffnung auf die Zukunft

„Wir sind ein sehr kleines Festival mit einer großen Bühne und freuen uns über jeden, der den Weg zu uns gefunden hat“, hatte zuvor Nicolas Schulze das Publikum begrüßt. Gemeinsam mit der Berliner Kulturmanagerin Constanze Schliebs möchte er die Jazzoffensive zu einer echten Potsdamer Attraktion ausbauen. Die beiden hoffen, im nächsten Jahr sogar Jazz-Prominenz aus den USA einfliegen zu können.

Von Karim Saab