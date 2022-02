Der Jazzmusiker sitzt am Klavier und improvisiert. Das Orchester hinter ihm hält sich streng an die Noten. Es dirigiert der Komponist Christian Jost, der für diese Konstellation mehrere Werke geschrieben hat. Die Uraufführung von „Nocturnal Movements“ findet am Donnerstag in der Berliner Philharmonie statt. Und wird am Freitag im Potsdamer Nikolaisaal wiederholt.