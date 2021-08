Potsdam

Dieses Wochenende in Potsdam ist nach langer Zeit wieder prall gefüllt mit Veranstaltungen – So sehr, dass man fast den Eindruck kriegt, man wolle die Corona-Trockenperiode kompensieren. Los geht es mit der Inselbühne auf der Freundschaftsinsel. Dort kann man das neue Stück des Jugendtheaters MusicalMinds sehen. Die Produktion hört auf den Namen Traumhaft und entführt ganz und gar nicht in eine Traumwelt, sondern hinter Gittern in den Jugendknast. Dort gehen die Nachwuchsschauspieler der Frage nach was einen jungen Menschen dazu treibt seine Freiheit aufs Spiel zu setzen und was für Geheimnisse die Wärter verbergen. Das Musical wird von Donnerstag bis Sonntag jeweils zweimal pro Tag aufgeführt. Tickets gibt es ab 8€ auf der Website der Inselbühne.

Ein edler Tropfen und Kunst im Park

Wenn Sie das Wochenende eher genüsslich angehen möchten, verschlägt es Sie vielleicht auf den Luisenplatz. Dort beginnt ab Freitag der Weinmarkt. Bis zum 29. August präsentieren dort Winzer aus den verschiedensten Weinregionen Deutschlands besten Tropfen. Dazu gibt es regionale Köstlichkeiten und Kaffeespezialitäten. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls am Freitag beginnt das Localize Festival für Stadt, Kultur und Kunst. Hier gibt es im Park Babelsberg ein vielfältiges Programm mit Konzerten, Kunst und Workshops. Localize will Begegnungen schaffen und die künstlerische Auseinandersetzung mit der Stadt als Raum fördern. Hier werden gemeinsam mit Musikern, Künstlern und Kulturschaffenden Utopien und Visionen gesellschaftlichen Miteinanders erarbeitet, diskutiert und präsentiert.

An diesem Freitag beginnt auch ein Highlight des Veranstaltungsjahres – die Potsdamer Schlössernacht. Mit einem vielfältigen Programm unter dem Motto „Les Rendez-vous au Park Sanssouci wird der Park zur vermutlich größten Varieté Meile aller Zeiten gespickt mit allerlei skurrilem, traumhaften und ganz viel französischem Flair. Neben Konzerten gibt es Installationen, Skulpturen und Performances sowie Shows für Groß und Klein. Außerdem lesen bekannte Schauspieler wie Andrea Sawatzki, Benno Fürmann oder Dietmar Bär aus französischer Literaturklassikern wie „Der Kleine Prinz“ oder „In 80 Tagen um die Welt.“ Die Veranstaltung geht von Freitag bis Samstag und die Tickets erhalten Sie ab 29,95 auf der Homepage der Schlössernacht.

Die Potsdamer Schlössernacht findet in diesem Jahr als Modellprojekt statt und könnte als Vorbild für andere, ähnlich große Veranstaltungen dienen.

Fans gitarrenlastiger Unterhaltung können Freitag zu The Antikaroshi – die Alternative- und Avantgarde-Rock Band präsentiert in der Open-Air Veranstaltungsreihe Soundgarten der Fabrik Potsdam ihr fünftes Album. „Extract. Transform. Debase.“ Ist nach fünf Jahren Reifezeit eine Kritik an der Kurzlebigkeit und Oberflächlichkeit der heutigen Gesellschaft und ebenso die eigene Rolle im ganzen System beleuchtet. Das Konzert beginnt um 22 Uhr und der Eintritt ist frei.

Techno-Legende in Potsdam

Ganz anders läuft es am Samstag im Waschhaus. Dort findet von 12 bis 24 Uhr das Havelbeats Festival statt. Dort erwarten Liebhaber elektronischer Musik über 25 Acts auf drei Stages. Mit dabei ist unter anderem auch Loveparade Gründer und Techno-Legende Dr. Motte. Während die erste Bühne mit EDM und House noch vergleichsweise ruhig beginnt, wird auf der zweiten Bühne mit Techno und Hardtekk gleich einen Gang hochgeschaltet. Psychedelisch wird es auf der dritten Bühne mit Psytrance, Goa und Prog DJ´s. Das Festival ist laut Waschhaus-Homepage zwar ausverkauft, doch auf der offiziellen Website www.havelbeats-festival.de gibt es allerdings noch (einige wenige) Restkarten für 74,90 € zzgl. Gebühren.

Am Sonntag muss der SV Babelsberg gegen den frisch gebackenen Tabellenführer ran und somit das dritte Mal in Folge gegen einen Spitzenreiter antreten. Im Karl-Liebknecht-Stadion empfängt 03 um 13 Uhr den Tabellenführer BFC Dynamo. Tickets gibt es auf der Homepage des SV Babelsberg.

Wenn Sie mit Fußball nichts anfangen können, aber trotzdem nicht auf Bewegung am Sonntag verzichten wollen, sollten Sie sich um 15 Uhr im Fabrikgarten einfinden. Dort laden die Swing-Lehrer Talea und Holger Niesel zum Tanztee. Anfänger und Fortgeschrittene sind hier gleichermaßen willkommen. Auf die Wahl der Tanzschuhe sollten Sie allerdings achten – getanzt wird hier nicht wie üblicherweise auf Parkett, sondern auf Holzböden. Der Eintritt ist an der Kasse und kostet 4 €.

Von Yunus Gündüz