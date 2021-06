Jenny Altens Lichtinstallation am Oracle-Turm in Potsdam

Potsdam

Die Jugendlichen, die sich jeden Abend am Ufer des Tiefen Sees in der Potsdamer Schiffbauergasse vor dem Oracle-Turm zum feiern treffen, gefallen Jenny Alten gut. Sie strahlen Lebensfreude gepaart mit einer gesunden Portion Trotz aus: Jetzt erst recht! – nachdem sie wegen der Infektionsgefahr durch Corona so lange stillhalten mussten.

Denn Trotz war auch der Auslöser für das Kunstwerk, das Jenny Alten in den vergangenen Wochen an den Fensterscheiben von vier Etagen des Oracle-Turms installiert hat. Eine bunt schillernde Fantasie aus Licht, die am Freitagabend erstmals das schlichte Industriegebäude, das seit dem Auszug der texanischen Software-Schmiede Oracle fast komplett leer steht, an der Fassade zum Tiefen See hin aus seinem Innern heraus grell erstrahlen lässt.

Eigentümerin ILB sucht neue Mieter

Jenny Alten hat vier der ehemaligen Büroetagen des Gebäudes in verwunschene Orte verwandelt. Von außen zumindest. Denn drinnen sind die Etagen verwaist. Nur noch Druckspuren in den tiefdunkelgrauen Teppichböden erinnern daran, dass hier einmal Schreibtische und Computer standen. Jetzt haben diese Räume, rund 1600 der insgesamt 2800 Quadratmeter Nutzfläche keine Funktion mehr. Zumindest solange die Eigentümerin, die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), keine neuen Mieter gefunden hat.

Jenny Altens Fantasielandschaften a Oracle-Turm in der Schiffbauergasse in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger/VG Bildkunst

In der nächsten Zeit werden in diesen Räumen hinter den Fenstern zum See hin Scheinwerferbatterien stehen, die durch Kabelgewirre und Zeituhren miteinander verschaltetet sind. Die angestrahlten Scheiben hat die Künstlerin mit schlichter Wandfarbe bemalt. Formen, Gestalten, Flächen, an manchen Stellen wurde die Farbe wieder abgekratzt.

So entstanden ornamentartige Gebilde, die von außen betrachtet durch das die Farben wechselnde Licht der Scheinwerfer wie ein Garten der Träume erscheinen. Eine Welt, in die sich Wünsche und Vorstellungen projizieren lassen.

Aus „Oracle“ wurde ein „Orakel“

Vielleicht auch rätselhafte Botschaften, weshalb Jenny Alten ihre Installation „Orakel“ genannt hat. In Anlehnung an den Firmennamen „Oracle“, der bis vor Kurzem an einer der Turmfassaden hing, aber auch, weil das Gebäude aufgrund seiner derzeitigen Funktionslosigkeit geradezu dazu auffordert, neue Verwendungsmöglichkeiten zu ersinnen.

„Der wachstumsorientierte Kapitalismus stößt an seine Grenzen“, sagt die Künstlerin. Die Ressourcen würden knapp, unsere natürlichen Lebensgrundlagen seien gefährdet. „Wir brauchen neue, kooperative Formen des Umgangs mit der Natur“, so Jenny Alten.

Die Künstlerin Jenny Alten vor dem erleuchteten Oracle-Turm. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch wie wir die Zukunft gestalten wollen, da kann uns ein Orakel, wie einst das sagenumwobene „Orakel von Delphi“ im alten Griechenland, höchstens Fingerzeige liefern. Denn es sind ja wir, die aus den unklaren Konturen des Bestehenden Neues entwerfen müssen.

So kann ihre Lichtinstallation am Oracle-Turm auch nur dazu auffordern, über Alternativen nachzudenken. Über Alternativen für ein Gebäude zum Beispiel, das einst als Kokerei des früheren Gaswerkes nebenan diente und dann zu Bürogebäude umgebaut wurde und jetzt vielleicht erneut einer neuen Verwendung bedarf. Oder ganz generell über Alternativen zu unserer umweltzerstörenden Lebensform.

Alternativen zum ungehemmten Wirtschaftswachstum gesucht

Tagsüber sind in den Fenstern lediglich grünliche Formen zu erkennen, die zum Teil an Pflanzen erinnern, an manchen Stellen dann wiederum wie schnöde Wasserrohre aussehen. „Natur und Technik müssen irgendwie zusammenfinden, Allianzen bilden“, sagt Jenny Alten. Eine neue Weise, mit der Natur zusammenzuarbeiten anstatt wie bisher, meist gegen sie.

Sobald in der Dämmerung die Scheinwerfer hinter den Scheiben angehen, entstehen plastische Gebilde, die sich zu wandeln scheinen. Es ist wie bei einem Wimmelbild, auf dem man immer wieder neue Formen, Perspektiven und Gestalten entdeckt. Das Orakel von Potsdam spuckt Pflanzen, Körper, Landschaften aus – Bruchstücke der eigenen Fantasie, die vielleicht zu brauchbaren Ideen für die Zukunft anregen können – vielleicht aber auch nicht.

Es ist ein trotziges Statement gegen die angebliche Alternativlosigkeit ungehemmten Wachstums. So jedenfalls, will es Jenny Alten, verstanden wissen.

In vier Etagen des Turmes hat Jenny Alten Licht installiert und die Fensterscheiben bemalt. Quelle: Bernd Gartenschläger/VG Bildkunst

Für die 44-jährige Künstlerin, die ihr Atelier auf dem Freiland-Gelände hat, war die ganze Aktion aber ohnehin eine Trotzreaktion gegen die coronabedingten Einschränkungen und Entbehrungen der vergangenen Monate. „Ich konnte nirgends meine Bilder zeigen“, sagt sie. Da habe sie sich gedacht, „dann muss ich sie eben von Innen auf solche Scheiben malen“.

Eine Anfrage bei der ILB war wider erwarten positiv. Ausgerechnet die Finanziers dieses wachstumsgesteuerten Kapitalismus bieten ihr jetzt ein Podium.

Solange die Räume nicht vermietet sind, wird sie dort weiterarbeiten. Das Werk wird sich noch verändern. Die Hinterglasmalerei soll verfeinert werden – und vielleicht, so träumt Jenny Alten, kommt irgendwann die Steinfassade dran.

