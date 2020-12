Innenstadt

Die Potsdamer Kommunalpolitikerin und Frauenrechtlerin Jenny Pöller ist übergangsweise Vorstand der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße. Das hat Museums-Fachbereichsleiterin und Stiftungsratsvorsitzende Birgit-Katherine Seemann am Freitag in einer Rundmail an die Mitglieder des Kulturausschusses mitgeteilt.

Uta -Ulrike Gerlant im Hof der Gedenkstätte. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die früher dem Potsdam-Museum zugeordnete Gedenkstätte für die Opfer politischer Gewalt im 20. Jahrhundert ist 2015 in einer von Stadt und Land gemeinsam errichteten Stiftung verankert worden. Uta-Ulrike Gerlant, die im Februar 2016 für zunächst fünf Jahre zum Vorstand der Stiftung und zur Leiterin der Gedenkstätte berufen wurde, habe die Stiftung als angesehene Institution etabliert und wende nun neuen beruflichen Herausforderungen zu.

Deshalb habe der Stiftungsrat in seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 einen neuen Vorstand berufen. Das Amt habe interimsweise Jenny Pöller übernommen, die 2019 und 2020 Mitglied des Stiftungsrates und ist mit allen Belangen der Stiftung vertraut sei.

Vorsitzende des Kulturausschusses

Jenny Pöller war bereits zweimal Stadtverordnete und Vorsitzende der jährlich rotierenden Fraktion Die Andere. Als erstes Mitglied dieser Fraktion leitete sie 2019 und 2020 den Kulturausschuss.

Die Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Neubrandenburg, langjähriges Vorstandsmitglied im Autonomen Frauenzentrum Potsdam und finanzverantwortliche Sprecherin im Frauenpolitischen Rat Land Brandenburg.

Die Gedenkstätte werde seit dem 9. Dezember kommissarisch von den Mitarbeiterinnen Aémlie zu Eulenburg und Sindy Hahn, gemeinschaftlich geleitet, schreibt Seemann. Die Historikerin zu Eulenburg sei seit 2016 in der Gedenkstätte für die Bereiche Forschung, Ausstellung und Projekte tätig. Die Juristin Hahn verantworte die Verwaltung des Hauses.

Gedenkstättenleitung wird ausgeschrieben

Mit dem so vollzogenen Wechsel des Stiftungsvorstandes und der kommissarischen Leitung der Gedenkstätte werde der reibungslose Betrieb der Institution sichergestellt, so Seemann.

Die Stiftung werde in den kommenden Tagen die Stelle für die Gedenkstättenleitung neu ausschreiben und auf den gängigen Portalen veröffentlichen. Die Neubesetzung sei für den nächstmöglichen Zeitpunkt geplant. Die zukünftige Gedenkstättenleitung werde dann auch den Vorstand der Stiftung innehaben.

Die Gedenkstätte Lindenstraße erinnert an Opfer des NS ebenso wie an die Opfer sowjetischer Besatzung und der DDR. Zuletzt war der Gebäudekomplex bis zum Mauerfall 1989 Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit.

Die Fraktion Die Andere hat in den vergangenen Jahren mehrfach eine Fokussierung der Erinnerungsarbeit auf das DDR-Regime kritisiert. Die Gedenkstätte hatte diese Kritik als ungerechtfertigt zurück gewiesen. Weder Jenny Pöller noch Uta Gerlant waren am Freitagnachmittag für Nachfragen der MAZ zu erreichen.

Von Volker Oelschläger