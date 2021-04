Drewitz

Eine Palette, Masken, Flaschen, Fragmente eines Fahrradschlosses, ein halb verrotteten Pullover – die Fundstücke der Drewitzer, die an diesem Samstag Frühjahrsputz machen, sind nicht besonders ansehnlich, aber wenigstens sind sie jetzt dort, wo sie hingehören: Im Müll.

Nach einem Ausfall wegen Corona im Vorjahr waren die Bewohner des Potsdamer Stadtteils am Samstag wieder dazu aufgerufen, Abfall von Wiesen, aus Büschen und unter Bänken einzusammeln. „Ich will ein schönes Umfeld haben“, sagt Manuela Mattner (60), die sich mit ihren beiden Enkelkindern als eine der ersten eingefunden hat, um Greifer, Arbeitshandschuhe und Mülltüten abzuholen.

Manuela Mattner sammelt mit ihren Enkelkindern Müll. Quelle: Julius Frick

„Drewitz verdreckt im Moment besonders, vor allem mit Hundekot – das ist mit Corona schlimmer geworden. Es gibt jetzt auch mehr Hunde“, findet sie. Die drei machen das erste Mal mit und die Kinder sind sofort begeistert mit den Greifern am Arbeiten. Jedes Taschentuch wird eingesammelt, jede Verpackung, die sie finden können, rund um den Löschteich suchen sie.

Ebenfalls zum ersten Mal sind Tanja (28) und Holger Ehrmann (37) mit dabei. Die beiden sind 2019 aus Rostock nach Drewitz gezogen. „Dort ist es auch dreckig, aber es gibt keine solchen Aktionen“, sagen sie. Die Neu-Potsdamer werden recht schnell fündig: Sie entdecken unter anderem menschliche Fäkalien, mit Klopapier, direkt neben dem Komposter, wie sich die 28-Jährige ärgert. Sie gärtnert auch im Gemeinschaftsgarten „Wendeschleife“ mit und hofft, mit dem Müllsammeln auch eine Art Vorbild zu sein. Wahrscheinlich macht das Paar auch nächstes Mal wieder mit. „Auch wenn es cooler wäre, wenn es solche Aktionen gar nicht geben müsste.“

Neuer Bauwagen nach Brandstiftung Im Mai des Vorjahres ist der bunt bemalte Bauwagen des Projekts „Wendeschleife – Klimagarten im Quartier“ ausgebrannt. Er war zum Aufbewahren von Bänken, Geräten, Spielzeug und anderen Materialien, aber auch als Aufenthaltsort genutzt worden. Als Ursache des Feuers wird Brandstiftung angegeben, die Ermittlungen seien aber mittlerweile erfolglos eingestellt worden, so Projektmitarbeiter Andreas Zurell. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt er auf rund 7000 Euro. Die Versicherung hat die Kosten übernommen, mittlerweile wurde ein neuer Bauwagen um rund 3800 Euro angeschafft. Der alte wurde fachgerecht entsorgt.

Schon vor mehr als 15 Jahren hat Bürgeraktiv Drewitz die jährliche Aktion ins Leben gerufen, vor rund zehn Jahren wurde sie vom Begegnungszentrum Oskar übernommen. Gemeinsam mit dem Team Wendeschleife und in diesem Jahr auch der „Aktionsgemeinschaft Gartenstadt Drewitz“ werden seitdem jedes Jahr die Bewohner dazu motiviert, ihren eigenen Lebensraum etwas mehr zu pflegen. „Wir denken, es wird mehr wertgeschätzt, wenn man selbst saubermacht“, so Katja Zehm, Leiterin von Oskar. Auch Kinder könnten so früh mobilisiert werden. „Gerade auf dem Spielplatz können Zigarettenstummel oder Flaschen gefährlich sein.“

Tanja und Holger Ehemann fänden es besser, solche Aktionen wären gar nicht notwendig. Quelle: Julius Frick

Wegen Corona lautete das Motto in diesem Jahr „Jeder kehr vor seiner Tür“, sagt sie – auch wenn das eigentlich sonst nicht so das Prinzip der einladenden Organisationen sei. So gebe es in normalen Jahren sonst auch noch ein kleines Grillfest, um den Abschluss zu feiern. Das fällt diesmal aus. Ein Grund vermutlich, weshalb der große Ansturm auch ein wenig ausbleibt.

Während sonst rund 30 bis 40 Leute zum Müllsammeln kamen und den Container meist bis zu rund zwei Dritteln füllten, sind es im Coronajahr 2021 etwas weniger. In der ersten Stunde holen vielleicht 20 Drewitzer Greifer, Handschuhe und Tüten, die – wie auch der Container – von der Stadt Potsdam zur Verfügung gestellt werden, sagt Andreas Zurell vom Team Wendeschleife. Statt Bratwürstchen und Apfelschorle gibt es an diesem sonnig-kühlen Sonnabendmittag aber immerhin einen Gutschein für ein Getränk als kleines Dankeschön an die freiwilligen Helfer, einzulösen am selben Tag bei „Presse im HNC“.

Günter Mäder ist ein Müllsammler der ersten Stunde. Quelle: Julius Frick

Nach rund einer Stunde kommt Günter Mäder mit seiner Ausbeute zurück: . Der 66-Jährige ist ein Mann der ersten Stunde. Seit rund 25 Jahren lebt er in Drewitz, davor Am Stern. Gesammelt hat er heute direkt am HNC. In seinem Müllsack, den er schwungvoll in den Container wirft, finden sich achtlos weggeworfene Masken, Flaschen und anderes Zeug. „Nichts Spektakuläres“, sagt er, am Spannendsten seien noch die Überreste eines alten Fahrradschlosses.

Katja Zehm, Leiterin des Oskar Begegnungszentrum, und Andreas Zurell, Projektmitarbeiter Wendeschleife, mit dem Plakat „Füttert die Mülleimer“ (nicht die Ratten). Quelle: Julius Frick

Doch mit seiner Sammlung hat er nicht nur dazu beigetragen, dass Drewitz sauberer wird. „Bürger haben sich vermehrt über Ratten aufgeregt“, sagt Zehm. Das werde mit dem sichtbar herumliegenden Müll in Verbindung gebracht. „Daher haben wir jetzt eine kleine spielerische, bildliche Plakataktion in der Gartenstadt begonnen.“ Auch für Kinder leicht verständlich, wird auf den Postern, die am Samstag in der Gegend befestigt wurden, vermittelt, dass doch lieber der Mülleimer statt die Ratten gefüttert werden sollten. „Das soll die Leute dazu mobilisieren, ihre Umgebung wertschätzender zu behandeln“, hofft Zehm.

Von Konstanze Kobel-Höller