Jetzt ist es öffentlich: Verkaufsangebot an Aktionäre der Studio Babelsberg AG liegt vor

Babelsberg

Das Angebot zum mehrheitlichen Verkauf der Filmstudios Babelsberg ist konkret: Im Rahmen der Transaktion ist nun ein öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Studio Babelsberg AG für alle ausstehenden Aktien unterbreitet worden. Der Angebotspreis beläuft sich auf 4,10 Euro in bar je Aktie. Die Annahmefrist beginnt am 1. Oktober und endet am 29. Oktober. Das geht aus einem offenen Brief des Vorstands an die Aktionäre hervor, der am Donnerstag auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht wurde.

Wie berichtet, hat die Hauptaktionärin der Studio Babelsberg AG, FBB – Filmbetriebe Berlin Brandenburg GmbH („FBB GmbH“), am 16. September mit der US-amerikanischen Firma TPG Real Estate Partners („TREP“) eine Vereinbarung abgeschlossen, die TREP ermöglichen soll, eine Mehrheitsbeteiligung an der Studio Babelsberg AG zu erwerben.

Carl Woebcken (l.) und Christoph Fisser. Quelle: Studio Babelsberg

„Im Rahmen der Transaktion beabsichtigt die FBB GmbH, den Aktionären von Studio Babelsberg AG ein öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der Studio Babelsberg AG gegen Zahlung eines Angebotspreises von 4,10 Euro je Aktie der Studio Babelsberg AG in bar zu unterbreiten“, heißt es in dem offenen Brief des Vorstands, unterzeichnet von Carl Woebcken, Christoph Fisser und Marius Schwarz.

Der geplante Erwerb der Beteiligung an der Studio Babelsberg AG stehe insgesamt unter der Bedingung der fusionskontrollrechten Freigabe des Bundeskartellamts sowie weiteren Bedingungen.

Bei der Firma TPG Real Estate Partners handelt es sich um eine US-amerikanische Immobilieninvestmentplattform unter dem Dach der alternativen Investmentfirma TPG mit Sitz im texanischen Fort Worth, in San Francisco und in London. Unter alternativen Investments versteht man unter anderem Hedgefonds. Aktuell verfügt TREP über ein verwaltetes Vermögen von 5,6 Milliarden Dollar. TPG hat laut Eigenauskunft in der Vergangenheit unter anderem in Unternehmen wie Airbnb sowie Uber investiert. 2018 wurde das Unternehmen TPG Digital Media gegründet.

In dem offenen Brief an die Aktionärinnen und Aktionäre begrüßen der Vorstand und der Aufsichtsrat das öffentliche Angebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der Studio Babelsberg AG.

Vorstand begrüßt die Pläne

Bereits nach Bekanntwerden der Pläne hatten der Vorstandsvorsitzende Carl Woebcken und Christoph Fisser, Vorstand Studio Babelsberg AG, in einer Pressemittelung erklärt: „Das Netzwerk und die Finanzierungsmöglichkeiten von TREP sowie die solide Geschäftsgrundlage von Studio Babelsberg werden unsere Position als führender Produktionsstandort in Europa weltweit stärken.“ Gemeinsam sollen der Standort ausgebaut und Investitionen in Technologien und Produktionsmethoden gesichert werden. Woebcken und Fisser bleiben weiter an Studio Babelsberg beteiligt, hieß es.

Roland Folz, Aufsichtsratsvorsitzender der Studio Babelsberg AG, äußerte sich damals ebenfalls positiv: Der Aufsichtsrat sei über die Kooperationsverhandlungen informiert und unterstütze das öffentliche Kaufangebot. „Wir sind überzeugt, dass die Investition von TREP das Unternehmen zukünftig noch wettbewerbsfähiger machen wird.“

Die TREP erklärte das Engagement: „Dank einer ungebrochen hohen Publikumsnachfrage nach Unterhaltung auf der ganzen Welt sind lokale und internationale Produzenten kontinuierlich auf der Suche nach hochqualitativen, gut erreichbaren und vielseitig einsetzbaren Produktionsstandorten”, erklärte Michael Abel, Partner bei TREP. Das Studio Babelsberg biete „Studioqualität auf Hollywood-Niveau“. Durch seine Lage nahe Berlin und dem Flughafen profitiere das Studio zudem von „einem urbanen Umfeld, einem starken lokalen Talentpool und erfahrenen Filmcrews“, so Abel.

Steinbach knüpfte Erwartungen an Verkauf

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte nach Bekanntwerden der Pläne auf MAZ-Anfrage erklärt, das Kaufangebot sei ein „relevanter Meilenstein“ im Verkaufsprozess, in den das Ministerium bislang nicht eingebunden gewesen sei.

Von der TREP als möglichem neuen Hauptgesellschafter erwarte man, „dass er seiner Verantwortung für den Standort gerecht wird und es in den nächsten Jahren zu keinerlei Entlassungen von Beschäftigten der Studio Babelsberg AG kommt“, betonte Steinbach unter Verweis auf die Sicherung des Studios als Produktionsstandort. „Dafür muss auch Geld in die Hand genommen und klug investiert werden. Die Ankündigung des Unternehmens, in größerem Umfang zu investieren, begrüßen wir daher ausdrücklich.“

Zudem gelte es, das Firmennetzwerk aus zahlreichen innovativen kleineren und mittleren Medienunternehmen am Standort zu erhalten, so Steinbach.

Von Ildiko Röd