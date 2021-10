Potsdam

Ab dem 11. Oktober ist es soweit: Die Antigen-Schnelltests in den Testzentren und Apotheken in Potsdam sind nicht mehr kostenlos. Das Bundesgesundheitsministerium begründet das auf seiner Homepage folgendermaßen: „Da mittlerweile allen Bürgerinnen und Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden kann, ist eine dauerhafte Übernahme der Kosten für alle Tests durch den Bund und damit den Steuerzahler nicht länger erforderlich.“ Doch was wird der Test in den Zentren und Apotheken kosten? Wird sich dann irgendetwas im Ablauf ändern? Und gibt es Bevölkerungsgruppen, die weiterhin nicht zahlen müssen?

Der Markt regelt den Preis

„Wir rechnen damit, dass der Antigen-Test zwischen 15 und 20 Euro kosten wird“, sagt Ralf Alhorn, Inhaber der Alhorn-Apotheken in Potsdam. Ursprünglich habe der Bund 18 Euro bezahlt, später 12,50 Euro. Jetzt müsse der Markt den Preis regeln. „Und der ist im Moment extrem beweglich“, so Alhorn. „Das hängt von vielen Faktoren ab, etwa was uns die Anbieter anbieten, wie hoch die Nachfrage von den Kunden ist, ob es Engpässe bei den Lieferungen gibt. Das ist alles möglich.“ Wenn er eines in den vergangenen sechs Monaten gelernt habe, dann, „dass man nichts vorhersehen kann.“ Allerdings wisse er, wo der Preis liegt, um kostendeckend zu sein. Der Ablauf beim Testen wird sich nicht ändern, nur dass einige dann bezahlen müssen. „Es wird weiterhin alles nach Qualitätsstandards passieren.“

Ralf Alhorns Mitarbeiter haben bisher an drei Stellen in der Stadt getestet. In der Alhorn-Apotheke Cecilie, im Kongresshotel und in der Kastanienallee. Ab 1. Oktober können sich Alhorn-Kunden nur noch in der Kastanienallee testen lassen. Wegen der derzeit geringeren Nachfrage und weil immer mehr Menschen geimpft sind, baut Ralf Alhorn Testkapazitäten ab. Den Standort in der Kastanienallee betreibt er gemeinsam mit den Johannitern.

Tests werden teurer

Das Berliner Unternehmen Unicorn workspaces betreibt unter dem Namen „Schnelltest Potsdam“ zwei Testzentren, einen am Kutschstallhof am Neuen Markt und einen im Parkdeck des Sterncenter. Dort steht der genaue Preis ab 11. Oktober bereits fest. 19,90 Euro wird dort der Antigen-Schnelltest kosten. „Das ist ein bisschen teurer als der Bürgertest, also die 12,50 Euro, die der Bund bezahlt hat, weil wir das Personal vorhalten müssen“, sagt Florian Kosak, Geschäftsführer von Unicorn workspaces. Eigentlich sind er und sein Team auf die Vermietung von Co-Workingspaces spezialisiert, in der Pandemie haben sie aber umdisponiert und betreiben nun zwei Testzentren in der Landeshauptstadt und zwei weitere in Berlin.

Schon jetzt sei der Betrieb der Zentren in Potsdam an einigen Tagen in der Woche nicht kostendeckend. „Wir bieten die Tests dennoch an auch an jenen Tagen an, weil wir davon überzeugt sind, dass es eine Dienstleistung ist, die sieben Tage geöffnet sein muss. Wir haben unser Personal entsprechend reduziert und teilweise an schwachen Tagen nur eine Person vor Ort.“ Weil die Tests bald kostenpflichtig sind, ist der Geschäftsmann auf die Idee gekommen, Unternehmen anzusprechen. „Mit einigen handeln wir Verträge aus, dann können sie ihre Mitarbeiter zweimal in der Woche testen lassen und die Unternehmen bekommen dann Mengenrabatte“, so Kosak.

Berater von Katte e.V. kommen mit Ungeimpften ins Gespräch

Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Tolerantes Brandenburg Katte betreibt an ihrem Standort in der Jägerallee ebenfalls eine Teststelle. Dort arbeiten Ehrenamtler, die eine Aufwandsentschädigung bekommen. Der Preis für einen Antigen-Schnelltest wird bei 15 Euro liegen, weiß Jirka Witschak, Berater bei Katte. Das Hauptpublikum, das nach Tests fragt, komme erst ab 18 Uhr, also jene, „die vor dem Restaurant- oder Kneipenbesuch noch ein negatives Testergebnis brauchen. „Der Bedarf an Tests wird sinken, davon gehen wir aus. Dann werden wir das neben unserer eigentlichen Tätigkeit machen.“ Die Nachfrage werde auch sinken, weil immer mehr Menschen geimpft seien. „Und jene, die es nicht sind, zusehends unter Druck stehen, sich zu erklären, zu recht.“ Dadurch entstünden allerdings auch Gespräche, so Witschaks Erfahrungen, „und Diskussionen, die zur Aufklärung beitragen.“

Folgende Personen müssen auch weiterhin nicht zahlen

Natürlich gibt es auch Personen, die sich nicht impfen lassen können, etwa aus gesundheitlichen Gründen oder für die noch keine Impfempfehlung vorliegt. Für sie bleiben die Antigen-Schnelltests kostenlos. Dazu zählen: Mädchen und Jungen unter zwölf Jahren und jene, bei denen der zwölfte Geburtstag nicht länger als drei Monate vor der Testung her ist, Studierende aus dem Ausland, die mit einem in Deutschland nicht anerkannten Impfstoff geimpft wurden, Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen teilnehmen, Coronainfizierte, die in Isolation waren und sich testen lassen, um die Isolation zu beenden.

Obwohl die Empfehlung zur Impfung mittlerweile auch für Schwangere vorliegt, können sie noch bis zum 31. Dezember 2021 kostenlose Antigen-Schnelltests in Anspruch nehmen. Das gilt auch für stillende Mütter. All jene, die weiterhin nicht zahlen müssen, sind verpflichtet, entsprechende Nachweise oder Zeugnisse bei den Teststellen vorzuzeigen.

Von Annika Jensen